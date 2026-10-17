Sicario capturado por el asesinato de ‘Jhon Calzones’ reveló que el homicidio fue pactado por $30 millones: lo contrataron desde la cárcel

Cámara de seguridad captó los segundos previos al homicidio de Jhon Calzones - crédito @ColombiaOscura/X

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Un adolescente de 17 años aprehendido por el asesinato del exalcalde de Yopal John Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones, declaró ante la Fiscalía General de la Nación que el homicidio fue pactado por $30.000.000, repartidos entre él, su acompañante y un hombre recluido en la cárcel de Duitama, Boyacá.

Según sus declaraciones, a él le corresponderían $10.000.000, al igual que a Eduard Daniel Martínez Pinzón, alias Llanero, mientras que el tercio restante quedaría para el presunto contratante que se encuentra preso.

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El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2026 en la finca La Selvita, en la zona rural de Yopal, donde Torres se encontraba con otras personas. “Las evidencias indican que el menor de edad habría descendido del vehículo y accionado un arma de fuego contra el exalcalde, que murió posteriormente en un centro asistencial”, indicó el ente acusador, citado por El Tiempo.

El adolescente aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y un juez especializado ordenó su internamiento bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Martínez Pinzón, capturado posteriormente, fue imputado por homicidio con circunstancia de mayor punibilidad, cargo que no aceptó.

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El supuesto pago y la distribución del dinero

Sicario capturado por el asesinato de ‘Jhon Calzones’ reveló que el homicidio fue pactado por $30 millones - crédito @ColombiaOscura/X - Alcaldía de Yopal

El joven sostuvo que solo recibió $400.000, enviados a la cuenta de Nequi de alias Llanero, para desplazarse por Casanare antes de perpetrar el asesinato. Según su versión, ese dinero procedía del encargo criminal y debía repartirse en partes iguales entre él, Llanero y el supuesto contratante preso.

La investigación, conocida por el diario, señala que el adolescente estaba en Riosucio, Caldas, cuando un pariente recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, le ordenó viajar a Tunja para operar un expendio de estupefacientes. Primero llegó a Bogotá, donde un hombre identificado como alias Sicario le dio indicaciones; luego viajó a Tunja con un paquete que contenía comida y un recipiente con bazuco.

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El joven sostuvo que solo recibió $400.000, enviados a la cuenta de Nequi de alias Llanero, para desplazarse por Casanare antes de asesinar a John Jairo Torres, exalcalde de Yopal - crédito Fiscalía

El relato narra que desde la cárcel de Duitama lo llamaron para autorizar la apertura del envío y que después le cambiaron la tarjeta SIM de su teléfono. El hombre que se comunicaba con él, a quien describió como venezolano, le anticipó que recibiría una pistola para sus actividades en el expendio de drogas.

Alias Mara entró en la secuencia el 15 de septiembre de 2026, cuando contactó a ”Llanero” para que acompañara al menor a Villanueva a recoger armas y llevarlas a Tunja. En una videollamada, según el adolescente, “Mara” les propuso matar a un hombre en Yopal a cambio de $30.000.000.

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Los dos aceptaron porque no tenían dinero, conforme a la declaración, y viajaron por primera vez a Yopal tras recibir los $400.000. Allí, una mujer les habría entregado armas; después regresaron a Tunja para comprobar que el revólver funcionaba.

Los otros hechos y la búsqueda de implicados

'Jhon Calzones' murió a las 12:23 p. m. del 29 de septiembre de 2026 luego de sufrir un ataque sicarial en Yopal, Casanare - crédito Alcaldía de Yopal

En un segundo viaje a Casanare, el adolescente y “Llanero” se trasladaron a Paz de Ariporo para conseguir la motocicleta con la que llegarían a La Selvita. Afirmó que “Llanero” mató de un disparo en la cabeza a Bernabé Jiménez, un campesino que circulaba en moto el 28 de septiembre de 2026, después de que ambos pusieron ramas en la vía para obligar a los vehículos a reducir la velocidad.

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Esa noche se hospedaron en el corregimiento de Morichal, donde una mujer identificada como alias La Hembra les habría dado las coordenadas del ataque. A la mañana siguiente, el menor dijo que habló primero con Torres bajo el pretexto de preguntar por unas motos, pero alias Llanero le ordenó continuar pese a que había más personas en la finca.

Según su versión, fue alias Llanero quien se acercó al exalcalde mientras el adolescente le disparaba con el revólver. Ambos cayeron de la motocicleta durante la fuga y huyeron a pie en direcciones distintas; las autoridades aprehendieron al menor.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía capturaron a “Llanero” en el barrio Los Lanceros de Tunja, donde también detuvieron en flagrancia a una mujer que lo acompañaba e incautaron estupefacientes. La fiscal seccional Erika Alejandra Figueroa cuenta con las declaraciones de un hombre y una mujer que presenciaron el ataque.

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Las autoridades revisan los dispositivos incautados para establecer si contienen información que permita identificar a otros implicados, mientras el expediente mantiene abiertas las indagaciones sobre quiénes habrían coordinado el homicidio y la red que rodeó a los dos procesados.