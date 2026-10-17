Colombia

Cómo hacer arroz acevichado con camarones y pescado paso a paso

Un plato cremoso y aromático inspirado en el Pacífico colombiano que combina la suavidad de la leche de coco, el toque ahumado del sofrito y la frescura del limón.

Cazuela de barro con arroz, trozos de pescado sellado, camarones, cebolla cortada, una cuchara y rodajas de lima sobre una mesa de madera.
El arroz acevichado combina camarones y pescado dorado con una mezcla cítrica de limón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El arroz acevichado con camarones y pescado reúne el sabor fresco del limón, la textura cremosa del arroz y el toque profundo de un sofrito ahumado. Es una preparación ideal para servir caliente, con cilantro fresco y cebolla morada por encima.

Esta versión está inspirada en los sabores del Pacífico colombiano, donde los pescados, los mariscos, el arroz, el coco y los cítricos tienen una presencia importante. El resultado es un plato rústico, aromático y con un contraste marcado entre lo ahumado y lo ácido.

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Receta de arroz acevichado con camarones y pescado, estilo rústico del Pacífico

Es un arroz meloso cocinado con caldo de pescado, leche de coco y un sofrito con pimentón ahumado. Al final, se incorporan los camarones, el pescado dorado y una mezcla cítrica de limón, cebolla morada y cilantro.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos.
  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

Cuencos con arroz, camarones y pescado junto a limas, cebolla, pimiento, especias, aceite y un plátano verde sobre una mesa de madera.
La receta toma su inspiración en los sabores tradicionales del Pacífico colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  1. 2 tazas de arroz blanco de grano largo.
  2. 250 g de camarones limpios y desvenados.
  3. 400 g de pescado blanco en cubos grandes, como corvina, róbalo o mero.
  4. 3 tazas de caldo de pescado.
  5. 1 taza de leche de coco.
  6. 1 cebolla cabezona blanca finamente picada.
  7. 2 dientes de ajo triturados.
  8. 1 tomate maduro rallado o finamente picado.
  9. 1 pimentón rojo picado.
  10. 1 cucharadita de paprika ahumada.
  11. ½ cucharadita de comino.
  12. 2 cucharadas de aceite vegetal.
  13. 1 cucharada de mantequilla.
  14. ½ taza de cebolla morada cortada en plumas delgadas.
  15. ½ taza de cilantro fresco picado.
  16. El jugo de 4 limones.
  17. La ralladura de 1 limón.
  18. 1 ají dulce o ají fresco finamente picado.
  19. Sal al gusto.
  20. Pimienta al gusto.
  21. 1 plátano verde opcional para acompañar.
  22. 2 cucharadas de coco rallado tostado opcionales.

Cómo hacer arroz acevichado con camarones y pescado, paso a paso

Mano que revuelve verduras picadas con una cuchara de madera en una cazuela de hierro sobre un quemador de gas encendido.
La preparación incorpora caldo de pescado, leche de coco y un sofrito con pimentón ahumado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  1. Seca los cubos de pescado con papel absorbente. Sazónalos con sal, pimienta, la ralladura de limón y 1 cucharada de jugo de limón.
  2. Deja reposar el pescado durante 10 minutos en la nevera. No lo dejes más tiempo en el limón para evitar que cambie demasiado su textura.
  3. Calienta 1 cucharada de aceite y la mantequilla en una olla amplia.
  4. Añade la cebolla blanca, el ajo y el pimentón rojo. Sofríe durante 5 minutos, hasta que los vegetales estén suaves.
  5. Incorpora el tomate, la paprika ahumada, el comino, sal y pimienta.
  6. Cocina el sofrito durante 5 minutos más. Debe quedar espeso y con un aroma ahumado.
  7. Agrega el arroz lavado y revuelve durante 2 minutos para que cada grano se impregne del sofrito.
  8. Vierte el caldo de pescado y la leche de coco. Mezcla una sola vez.
  9. Cocina a fuego medio hasta que el líquido hierva.
  10. Baja el fuego, tapa la olla y cocina durante 18 minutos.
  11. Mientras se cocina el arroz, calienta la otra cucharada de aceite en una sartén.
  12. Dora los cubos de pescado durante 2 a 3 minutos por cada lado. Retíralos cuando estén cocidos y dorados.
  13. En la misma sartén, saltea los camarones durante 2 minutos por cada lado. Retíralos apenas cambien de color.
  14. Mezcla en un recipiente la cebolla morada, el cilantro, el ají, el jugo de los limones y una pizca de sal.
  15. Cuando el arroz esté tierno, apaga el fuego y déjalo reposar durante 5 minutos.
  16. Incorpora los camarones y la mitad de la mezcla de limón. Revuelve con cuidado para no deshacer el pescado.
  17. Sirve el arroz caliente. Añade encima los cubos de pescado, el resto de la mezcla cítrica y el coco tostado.
  18. No cocines el arroz destapado durante toda la preparación. La tapa ayuda a conservar el vapor y mantiene una textura cremosa.
  19. Agrega el limón al final. El ácido conserva mejor su aroma y evita que el arroz quede amargo.
  20. Retira los camarones apenas estén rosados y firmes. Una cocción larga los vuelve duros.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Manos que colocan cebolla morada sobre un tazón de arroz con pescado y camarones, junto a limas cortadas y coco tostado.
El plato se sirve caliente con una terminación de cilantro y cebolla morada por encima crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta receta rinde 4 porciones abundantes como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 620 kcal.
  • Proteínas: 35 g.
  • Carbohidratos: 72 g.
  • Grasas: 21 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz en un recipiente con tapa dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.

El pescado y los camarones pueden perder textura después de recalentarse. Para calentarlos, usa una sartén a fuego bajo con 1 o 2 cucharadas de caldo.

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No se recomienda congelar el plato terminado por la presencia de mariscos y leche de coco. Si deseas congelarlo, conserva únicamente el arroz sin los camarones ni el pescado durante un máximo de 1 mes.

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