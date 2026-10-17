El arroz acevichado con camarones y pescado reúne el sabor fresco del limón, la textura cremosa del arroz y el toque profundo de un sofrito ahumado. Es una preparación ideal para servir caliente, con cilantro fresco y cebolla morada por encima.
Esta versión está inspirada en los sabores del Pacífico colombiano, donde los pescados, los mariscos, el arroz, el coco y los cítricos tienen una presencia importante. El resultado es un plato rústico, aromático y con un contraste marcado entre lo ahumado y lo ácido.
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Receta de arroz acevichado con camarones y pescado, estilo rústico del Pacífico
Es un arroz meloso cocinado con caldo de pescado, leche de coco y un sofrito con pimentón ahumado. Al final, se incorporan los camarones, el pescado dorado y una mezcla cítrica de limón, cebolla morada y cilantro.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco de grano largo.
- 250 g de camarones limpios y desvenados.
- 400 g de pescado blanco en cubos grandes, como corvina, róbalo o mero.
- 3 tazas de caldo de pescado.
- 1 taza de leche de coco.
- 1 cebolla cabezona blanca finamente picada.
- 2 dientes de ajo triturados.
- 1 tomate maduro rallado o finamente picado.
- 1 pimentón rojo picado.
- 1 cucharadita de paprika ahumada.
- ½ cucharadita de comino.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- 1 cucharada de mantequilla.
- ½ taza de cebolla morada cortada en plumas delgadas.
- ½ taza de cilantro fresco picado.
- El jugo de 4 limones.
- La ralladura de 1 limón.
- 1 ají dulce o ají fresco finamente picado.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- 1 plátano verde opcional para acompañar.
- 2 cucharadas de coco rallado tostado opcionales.
Cómo hacer arroz acevichado con camarones y pescado, paso a paso
- Seca los cubos de pescado con papel absorbente. Sazónalos con sal, pimienta, la ralladura de limón y 1 cucharada de jugo de limón.
- Deja reposar el pescado durante 10 minutos en la nevera. No lo dejes más tiempo en el limón para evitar que cambie demasiado su textura.
- Calienta 1 cucharada de aceite y la mantequilla en una olla amplia.
- Añade la cebolla blanca, el ajo y el pimentón rojo. Sofríe durante 5 minutos, hasta que los vegetales estén suaves.
- Incorpora el tomate, la paprika ahumada, el comino, sal y pimienta.
- Cocina el sofrito durante 5 minutos más. Debe quedar espeso y con un aroma ahumado.
- Agrega el arroz lavado y revuelve durante 2 minutos para que cada grano se impregne del sofrito.
- Vierte el caldo de pescado y la leche de coco. Mezcla una sola vez.
- Cocina a fuego medio hasta que el líquido hierva.
- Baja el fuego, tapa la olla y cocina durante 18 minutos.
- Mientras se cocina el arroz, calienta la otra cucharada de aceite en una sartén.
- Dora los cubos de pescado durante 2 a 3 minutos por cada lado. Retíralos cuando estén cocidos y dorados.
- En la misma sartén, saltea los camarones durante 2 minutos por cada lado. Retíralos apenas cambien de color.
- Mezcla en un recipiente la cebolla morada, el cilantro, el ají, el jugo de los limones y una pizca de sal.
- Cuando el arroz esté tierno, apaga el fuego y déjalo reposar durante 5 minutos.
- Incorpora los camarones y la mitad de la mezcla de limón. Revuelve con cuidado para no deshacer el pescado.
- Sirve el arroz caliente. Añade encima los cubos de pescado, el resto de la mezcla cítrica y el coco tostado.
- No cocines el arroz destapado durante toda la preparación. La tapa ayuda a conservar el vapor y mantiene una textura cremosa.
- Agrega el limón al final. El ácido conserva mejor su aroma y evita que el arroz quede amargo.
- Retira los camarones apenas estén rosados y firmes. Una cocción larga los vuelve duros.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones abundantes como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 620 kcal.
- Proteínas: 35 g.
- Carbohidratos: 72 g.
- Grasas: 21 g.
- Fibra: 4 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el arroz en un recipiente con tapa dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.
El pescado y los camarones pueden perder textura después de recalentarse. Para calentarlos, usa una sartén a fuego bajo con 1 o 2 cucharadas de caldo.
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No se recomienda congelar el plato terminado por la presencia de mariscos y leche de coco. Si deseas congelarlo, conserva únicamente el arroz sin los camarones ni el pescado durante un máximo de 1 mes.
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