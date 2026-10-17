“Comenzaron a disparar a quemarropa”, dijo el conductor del autobús accidentado en la vía Panamericana en un intento de evitar un robo

Jaime Esteban Delgado, conductor de bus que se accidento en la vía Panamericana en la madrugada del 15 de octubre de 2026 - crédito captura de pantalla Noticias RCN

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Un autobús de transporte internacional se volcó tras un presunto ataque armado en la vía Panamericana, en el sur del Cauca, durante la madrugada del 15 de octubre de 2026. El hecho ocurrió entre Timbío y Rosas, cerca del sector de Río Piedras, en la vereda Las Cruces Dos.

Las versiones iniciales indican que cuatro hombres armados habrían interceptado el vehículo y disparado contra su carrocería. El conductor, identificado como Jaime Esteban Delgado, aseguró que perdió el control del autobús mientras intentaba evadir el ataque en una zona de curvas.

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El vehículo cubría la ruta entre Cúcuta y Huaquillas, en Ecuador. Entre los pasajeros había ciudadanos venezolanos y personas procedentes de Ecuador, aunque esa información aún debía ser confirmada por las autoridades.

El accidente dejó al menos cuatro muertos, entre ellos dos mujeres, un hombre y un menor de edad, de acuerdo con el reporte inicial. No obstante, en declaraciones a Noticias RCN, el conductor afirmó que hubo cinco fallecidos y señaló que el propietario del autobús, que viajaba como copiloto, murió en el siniestro. El balance definitivo permanecía bajo verificación.

Un saldo parcial de cuatro muertos y 56 heridos deja accidente de bus internacional en vía Panamericana - crédito @Ruben723/X

El conductor afirmó que hombres encapuchados dispararon contra el autobús

Delgado relató que el viaje avanzaba con normalidad hasta que varios hombres salieron a la carretera. “De la nada asomaron cuatro tipos, cuatro o cinco, bueno, de lado y lado. Comenzaron a disparar a quemarropa al parabrisas, unos encapuchados”, aseguró.

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Según su testimonio, los atacantes dispararon hacia la cabina y los ocupantes del vehículo. “Fue tan rápido, tan violento que no pudimos tomar otra alternativa, porque estaban de frente y esos tiraban al cuerpo”.

El conductor sostuvo que ninguno de los pasajeros recibió impactos de bala. Sin embargo, el intento de esquivar el ataque habría causado la pérdida de estabilidad del vehículo. “Yo intenté evitar el ataque porque era desesperante y como era curva ya no avancé a controlar el carro”, relató.

Tras el volcamiento, Delgado quedó inconsciente durante unos minutos. Cuando recobró el conocimiento, intentó ayudar a los pasajeros, pero las lesiones le impidieron movilizarse. “Sentí la hierba, el césped y regresé en sí. Quería ir a ayudar a la gente, pero estaba inmóvil y no podía ver”, explicó.

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Volcamiento de un bus deja cuatro muertos y 56 heridos en Timbío, Cauca - crédito @MiOriente/X

Los pasajeros describieron gritos y niños atrapados tras el volcamiento

José Muñoz, uno de los sobrevivientes, afirmó que dormía cuando ocurrió el accidente. “Sentí como que íbamos por un monte, sentí la brincadera y luego escuché los gritos”, contó.

El pasajero recordó que el autobús se volcó pocos segundos después y que varias personas pidieron ayuda. “Mucha gente, muchos niños gritando”, añadió.

En el lugar trabajaron unidades de Bomberos de Timbío, Popayán y otros municipios, que participaron en las labores de rescate. Las personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de Timbío y Popayán.

De acuerdo con el reporte inicial, hubo 56 lesionados, entre ellos niños y jóvenes. Algunos pasajeros que recibieron el alta médica fueron trasladados en otro autobús para continuar el trayecto hacia Huaquillas.

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El conductor pidió mayor presencia de la Policía Nacional en ese corredor vial. “Si esos bandidos siguen ahí, van a seguir disparando”, afirmó. Las autoridades investigan si el volcamiento estuvo relacionado con un intento de asalto y buscan establecer la identidad de los responsables.

17 personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Jurisdicción de Moniquirá - crédito captura de pantalla redes sociales

Aumentó la mortalidad vial en Colombia durante 2026

Durante el primer semestre de 2026, 4.751 personas murieron en siniestros de tránsito en Colombia, una cifra 20% superior a la registrada en el mismo período de 2025. Los motociclistas concentraron más del 60% de las víctimas y se mantuvieron como el grupo más vulnerable en las vías.

Antioquia registró el mayor número de fallecidos, con 575 casos, seguida por el Valle del Cauca y Bogotá. El exceso de velocidad fue identificado como la principal causa humana de los siniestros mortales. Los domingos concentraron el 23% de los casos y fueron el día con mayor número de hechos fatales.

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Durante un puente festivo reciente, Medellín y el resto de Antioquia registraron 14 muertes en accidentes de tránsito: tres en la capital y 11 en otros municipios del departamento. En Medellín se reportaron 291 accidentes y las autoridades realizaron 184 pruebas de embriaguez en los corredores viales. Tres de esos controles dieron resultado positivo.