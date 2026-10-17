Colombia

“Comenzaron a disparar a quemarropa”, dijo el conductor del autobús accidentado en la vía Panamericana en un intento de evitar un robo

Jaime Esteban delgado afirmó que hubo cinco fallecidos y señaló que el propietario del autobús, que viajaba como copiloto, murió en el siniestro. El balance definitivo permanecía bajo verificación

Jaime Esteban Delgado, conductor de bus que se accidento en la vía Panamericana en la madrugada del 15 de octubre de 2026 - crédito captura de pantalla Noticias RCN
Jaime Esteban Delgado, conductor de bus que se accidento en la vía Panamericana en la madrugada del 15 de octubre de 2026 - crédito captura de pantalla Noticias RCN
Guardar

Un autobús de transporte internacional se volcó tras un presunto ataque armado en la vía Panamericana, en el sur del Cauca, durante la madrugada del 15 de octubre de 2026. El hecho ocurrió entre Timbío y Rosas, cerca del sector de Río Piedras, en la vereda Las Cruces Dos.

Las versiones iniciales indican que cuatro hombres armados habrían interceptado el vehículo y disparado contra su carrocería. El conductor, identificado como Jaime Esteban Delgado, aseguró que perdió el control del autobús mientras intentaba evadir el ataque en una zona de curvas.

PUBLICIDAD

El vehículo cubría la ruta entre Cúcuta y Huaquillas, en Ecuador. Entre los pasajeros había ciudadanos venezolanos y personas procedentes de Ecuador, aunque esa información aún debía ser confirmada por las autoridades.

El accidente dejó al menos cuatro muertos, entre ellos dos mujeres, un hombre y un menor de edad, de acuerdo con el reporte inicial. No obstante, en declaraciones a Noticias RCN, el conductor afirmó que hubo cinco fallecidos y señaló que el propietario del autobús, que viajaba como copiloto, murió en el siniestro. El balance definitivo permanecía bajo verificación.

Un saldo parcial de cuatro muertos y 56 heridos deja accidente de bus internacional en vía Panamericana - crédito @Ruben723/X

El conductor afirmó que hombres encapuchados dispararon contra el autobús

Delgado relató que el viaje avanzaba con normalidad hasta que varios hombres salieron a la carretera. “De la nada asomaron cuatro tipos, cuatro o cinco, bueno, de lado y lado. Comenzaron a disparar a quemarropa al parabrisas, unos encapuchados”, aseguró.

PUBLICIDAD

Según su testimonio, los atacantes dispararon hacia la cabina y los ocupantes del vehículo. “Fue tan rápido, tan violento que no pudimos tomar otra alternativa, porque estaban de frente y esos tiraban al cuerpo”.

El conductor sostuvo que ninguno de los pasajeros recibió impactos de bala. Sin embargo, el intento de esquivar el ataque habría causado la pérdida de estabilidad del vehículo. “Yo intenté evitar el ataque porque era desesperante y como era curva ya no avancé a controlar el carro”, relató.

Tras el volcamiento, Delgado quedó inconsciente durante unos minutos. Cuando recobró el conocimiento, intentó ayudar a los pasajeros, pero las lesiones le impidieron movilizarse. “Sentí la hierba, el césped y regresé en sí. Quería ir a ayudar a la gente, pero estaba inmóvil y no podía ver”, explicó.

Volcamiento de un bus deja cuatro muertos y 56 heridos en Timbío, Cauca - crédito @MiOriente/X

Los pasajeros describieron gritos y niños atrapados tras el volcamiento

José Muñoz, uno de los sobrevivientes, afirmó que dormía cuando ocurrió el accidente. “Sentí como que íbamos por un monte, sentí la brincadera y luego escuché los gritos”, contó.

El pasajero recordó que el autobús se volcó pocos segundos después y que varias personas pidieron ayuda. “Mucha gente, muchos niños gritando”, añadió.

En el lugar trabajaron unidades de Bomberos de Timbío, Popayán y otros municipios, que participaron en las labores de rescate. Las personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de Timbío y Popayán.

De acuerdo con el reporte inicial, hubo 56 lesionados, entre ellos niños y jóvenes. Algunos pasajeros que recibieron el alta médica fueron trasladados en otro autobús para continuar el trayecto hacia Huaquillas.

El conductor pidió mayor presencia de la Policía Nacional en ese corredor vial. “Si esos bandidos siguen ahí, van a seguir disparando”, afirmó. Las autoridades investigan si el volcamiento estuvo relacionado con un intento de asalto y buscan establecer la identidad de los responsables.

17 personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Jurisdicción de Moniquirá - crédito captura de pantalla redes sociales
17 personas resultaron heridas en accidente de tránsito en la vía Jurisdicción de Moniquirá - crédito captura de pantalla redes sociales

Aumentó la mortalidad vial en Colombia durante 2026

Durante el primer semestre de 2026, 4.751 personas murieron en siniestros de tránsito en Colombia, una cifra 20% superior a la registrada en el mismo período de 2025. Los motociclistas concentraron más del 60% de las víctimas y se mantuvieron como el grupo más vulnerable en las vías.

Antioquia registró el mayor número de fallecidos, con 575 casos, seguida por el Valle del Cauca y Bogotá. El exceso de velocidad fue identificado como la principal causa humana de los siniestros mortales. Los domingos concentraron el 23% de los casos y fueron el día con mayor número de hechos fatales.

Durante un puente festivo reciente, Medellín y el resto de Antioquia registraron 14 muertes en accidentes de tránsito: tres en la capital y 11 en otros municipios del departamento. En Medellín se reportaron 291 accidentes y las autoridades realizaron 184 pruebas de embriaguez en los corredores viales. Tres de esos controles dieron resultado positivo.

Temas Relacionados

Jaime Esteban DelgadoConductor de bus accidentadoVía PanamericanaIntento de roboColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

En uno de los juegos más destacados de la fecha 15 del campeonato colombiano, el “Poderoso de la Montaña” recibe al “Blanco Blanco”

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” continúa la defensa del título en el campeonato alemán y con la estrella de la selección Colombia en racha goleadora

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Bundesliga

Presidente de la Corte Suprema habló de la libertad por vencimiento de términos de Iván Name y Andrés Calle, involucrados en el escándalo de la Ungrd: "No implica que hayan sido absueltos"

El magistrado señaló que el juicio continuará y que las decisiones deberán adoptarse con respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de los investigados a que sus actuaciones se resuelvan dentro de un plazo razonable

Presidente de la Corte Suprema habló de la libertad por vencimiento de términos de Iván Name y Andrés Calle, involucrados en el escándalo de la Ungrd: "No implica que hayan sido absueltos"

Caso Ungrd: Corte Suprema de Justicia llamará a juicio a los congresistas de la Comisión de Crédito Público que vendieron su voto por jugosos contratos

La Sala de Primera Instancia concluyó que existen elementos suficientes para procesar a Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique

Caso Ungrd: Corte Suprema de Justicia llamará a juicio a los congresistas de la Comisión de Crédito Público que vendieron su voto por jugosos contratos

Millonarios vs. Jaguares - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del regreso del fútbol a El Campín

El encuentro quedó confirmado después de que una inspección técnica determinara que el campo de juego reúne las condiciones necesarias, aunque el césped continuará bajo observación hasta la revisión previa del comisario de campo y el cuerpo arbitral

Millonarios vs. Jaguares - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del regreso del fútbol a El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

El bus de la agrupación de Alexis Escobar se volcó en la Ruta del Sol cuando viajaba hacia Bogotá

El bus de la agrupación de Alexis Escobar se volcó en la Ruta del Sol cuando viajaba hacia Bogotá

Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras el nacimiento de su hijo Gael: esta fue la complicación que sufrió

Spotify anunció la primera edición del RADAR Fest en Colombia: Nanpa Básico, Goyo, Ela Minus y Luisfer La Voz, entre los artistas destacados

Feid será el encargado de encabezar el Megaland Bacano 2026: todos los detalles

Empresario responsable del concierto de Fonseca habló del traslado al Vive Claro y el futuro de los próximos conciertos en El Campín de Bogotá

Deportes

Millonarios vs. Jaguares - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del regreso del fútbol a El Campín

Millonarios vs. Jaguares - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del regreso del fútbol a El Campín

Bayern Múnich vs. RB Leipzig - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Bundesliga

Independiente Medellín vs. Once Caldas - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Santa Fe debutó en la Copa Libertadores Femenina con victoria ante Caracas y así fue el agónico gol que marcó Andrea Pérez

Técnico del América de Cali le lanzó duras críticas a la Liga BetPlay por “premiar la mediocridad”