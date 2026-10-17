Tres policías heridos tras ataque con explosivos en la vía a Tres Cruces, en Cali

Ataque con explosivos contra miembros de la Policía en zona rural de Cali dejó tres heridos - crédito redes sociales/X

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Tres policías resultaron heridos en un ataque con explosivos en la vía Tres Cruces, en el sector de Guacas, al oeste de Cali, informó el sábado 17 de octubre de 2026 la Policía Nacional.

El hecho ocurrió hacia las 8:10 a. m., cuando los uniformados transitaban por la zona ubicada entre el corregimiento de Montebello y el cerro de las Tres Cruces. Personas aún no identificadas activaron un artefacto explosivo.

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Los lesionados son un intendente, un subintendente y un patrullero, quienes sufrieron heridas por esquirlas. Los tres recibieron atención médica y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad.

La Policía solicitó información para avanzar en la investigación

La institución rechazó el ataque y pidió a la ciudadanía que aportara datos a través de la línea 123. También señaló que la información será tratada bajo reserva.

Alerta en Cali: explosión contra policías dejó tres heridos - crédito rede sociales/X

Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas ni detalles sobre los responsables o el tipo de explosivo empleado.

La Personería alertó sobre dos ataques en menos de una semana

La Personería de Cali condenó el hecho y expresó su solidaridad con los policías afectados. Además, advirtió que la ciudad registró dos ataques con explosivos contra integrantes de la fuerza pública y población civil en menos de una semana.

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La entidad recordó “la situación trágica reciente de los años 2024 y 2025 en el Batallón Pichincha en el Cantón de Nápoles, el CAI del barrio Gaitán, los Lagos, Los Mangos, Manuela Beltrán, Meléndez, Base Aérea y Maríano Ramos”.

La Personería pidió identificar a los responsables y fortalecer las medidas de prevención y seguridad.

Tres policías resultaron heridos en un ataque con explosivos en la vía Tres Cruces, en el sector de Guacas, al oeste de Cali, informó el sábado 17 de octubre de 2026 la Policía Nacional - crédito Policía Metropolitana de Cali

Atentado con granada contra un grupo de policías en Cali dejó cinco uniformados heridos

Un hombre de 23 años quedó a disposición de las autoridades judiciales tras el ataque con granada contra una patrulla en el oriente de Cali, ocurrido la noche del jueves 15 de octubre.

La explosión dejó cinco policías heridos por esquirlas y una mujer lesionada de forma preliminar. Los agentes fueron atendidos y trasladados a centros asistenciales. El atentado ocurrió en Puente Nuevo, entre los barrios El Vallado, Llano Verde y El Caney, mientras los uniformados realizaban tareas de prevención, control y verificación de antecedentes.

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Las primeras versiones indican que el explosivo pudo haber sido arrojado desde un puente o por hombres que se desplazaban en motocicleta.

La persecución posterior terminó en la avenida Ciudad de Cali con carrera 80, donde las autoridades condujeron al sospechoso. La investigación determinará si participó en el hecho y si hubo más responsables. Hasta el momento, ningún grupo criminal se atribuyó el atentado.

Despliegue policial en Cali tras ataque con granada que dejó cinco heridos - crédito redes sociales/X

Entre los lesionados figuran un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros. “Cinco de nuestros funcionarios resultaron lesionados por esquirlas”, informó la Policía, de acuerdo con La FM.

La institución pidió a la ciudadanía entregar información que contribuya a identificar a los responsables y aclarar las circunstancias de la agresión.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el ataque y solicitó avanzar en el esclarecimiento del caso. “La Personería de Cali rechaza cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida de agentes de policía y la seguridad de la ciudadanía”, afirmó Mendoza.

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El funcionario también pidió no propagar versiones sin comprobar. “Es importante atender las recomendaciones de las autoridades y evitar difundir información sin verificar”.

Alejandro Eder respaldó la respuesta de la Fuerza Pública

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó lo ocurrido y expresó su respaldo a los policías heridos y sus familias.

El mandatario sostuvo que el trabajo conjunto con la Fuerza Pública ha permitido impedir atentados con explosivos. “Seguiremos sin ceder un solo centímetro frente a los violentos. En Cali, la ley y la autoridad se respetan”, afirmó.