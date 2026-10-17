Asesinan a lideresa social en Soacha: ofrecen $50 millones para identificar y capturar a los responsables

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La Alcaldía de Soacha anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Lucero Ramírez Molina, lideresa social y expresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Sandra.

El homicidio ocurrió durante la tarde-noche de este viernes 16 de octubre y es materia de investigación por parte de las autoridades.

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Según informó El Tiempo, tras conocerse el crimen, el alcalde de Soacha pidió a la Policía Metropolitana de Soacha y a los organismos judiciales acelerar las pesquisas para establecer las circunstancias del hecho y ubicar a los responsables.

La administración municipal también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y vecinos de Ramírez Molina, quien había desarrollado trabajo comunitario en la comuna 4 del municipio.

Tras conocerse el crimen, el alcalde de Soacha pidió a la Policía Metropolitana de Soacha y a los organismos judiciales acelerar las pesquisas para establecer las circunstancias del hecho y ubicar a los responsables - crédito Colprensa

Ramírez Molina había liderado procesos comunitarios en Villa Sandra

Lucero Ramírez Molina había ocupado la presidencia de la Junta de Acción Comunal de Villa Sandra, desde donde participó en procesos vecinales y actividades dirigidas a los habitantes del sector.

Su asesinato generó preocupación entre la comunidad, mientras las autoridades iniciaban la recolección de información y elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Por ahora, no se han divulgado detalles oficiales sobre la forma en que se produjo el ataque, el lugar exacto donde ocurrió ni el número de personas que habrían participado.

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Tampoco se conocen, hasta el momento, hipótesis oficiales sobre el móvil del homicidio.

Las autoridades deberán establecer si el crimen estuvo relacionado con su liderazgo social, con situaciones personales o con otras circunstancias que puedan surgir dentro de la investigación.

La información disponible tampoco señala si Ramírez Molina había denunciado amenazas previamente o si contaba con algún tipo de medida de protección.

La información disponible tampoco señala si Ramírez Molina había denunciado amenazas previamente o si contaba con algún tipo de medida de protección - crédito Colprensa

Ofrecen $50 millones por información

La recompensa anunciada por la Alcaldía busca incentivar a quienes tengan información útil para que la entreguen a las autoridades a través de los canales oficiales.

El objetivo es avanzar en la identificación de los responsables materiales y, eventualmente, determinar si detrás del homicidio existen autores intelectuales.

La Policía y los organismos judiciales serán los encargados de verificar la información que llegue como parte de la recompensa y establecer su utilidad dentro del proceso.

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El caso queda ahora en manos de las autoridades de investigación, que deberán recolectar testimonios, revisar cámaras de seguridad y analizar cualquier otro elemento que permita esclarecer lo sucedido.

La administración municipal reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda ser determinante en el avance de las pesquisas.

El asesinato de Ramírez Molina vuelve a poner la atención sobre la seguridad de quienes desempeñan labores de liderazgo comunitario en Soacha y otros municipios del país.

Por ahora, el único balance confirmado es el homicidio de la exdirigente comunal y la oferta de hasta $50 millones por información que conduzca a los responsables.

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Las autoridades no han anunciado capturas ni han entregado una línea investigativa definitiva.

Mientras avanzan las indagaciones, familiares, vecinos y miembros de la comunidad esperan que el caso sea esclarecido y que se determine quiénes estuvieron detrás del asesinato de Lucero Ramírez Molina.