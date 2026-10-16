VIDEO | Empleada de tienda de OXXO se enfrentó a un ladrón que se quería llevar un ‘six-pack’ de cervezas: “Que le aumenten el sueldo”

Decenas de usuarios le pidieron a la reconocida cadena de tiendas que le aumenten el sueldo a la joven luego de recuperar las cervezas - crédito @judateka/IG

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Un caso que se hizo viral en redes sociales provocó decenas de comentarios para resaltar la labor de la empleada de una de las sedes de tiendas Oxxo en Bogotá, luego de que salió a perseguir con un palo a un presunto ladrón, que aprovechó un caso que atendían uniformados en el centro de la capital.

En el video que se conoció por Instagram, el usuario explicó que todo se habría originado por cuenta de la persecución a un hombre señalado de haber cometido un hurto, y que intentó resguardarse en la tienda.

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“Bueno, la historia es la siguiente: ese mancito que está ahí de verde venía corriendo con un cuchillo por toda esta calle y lo venían persiguiendo como seis personas. Se metió al, al Oxxo para resguardarse y a las malas abrieron esa puerta a patadas, toda la gente que lo venía persiguiendo. Y aprovecharon el desorden para sacarse maricadas, un six pack, papas, o sea, re pirobos”, contó el joven al inicio de su relato.

Sin embargo, al final de su descripción, el usuario destacó a las personas que se desempeñan en las tiendas ubicadas en el centro de Bogota, debido a que varias de ellas se encuentran a zonas complejas, donde la presencia de habitantes de calle hace más difícil la tarea, debido a que algunas personas intentan sacar productos sin pagar, como pasó en esta ocasión.

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Adjunto al video, el usuario identificado como @judateka, escribió: “Que si alguien quiere trabajar en el Oxxo del centro en Bogotá? Solo hay que administrar, atender, limpiar y ser guardia de seguridad. porque si se llega a perder alguna cosita adivina quien responde?. Anímate, será súper espectacularsh!!”

Pero lo que más se llevó la atención y el reconocimiento por parte de los internautas y la ciudadanía por medio de comentarios en la publicación de Instagram fue cómo reaccionó la empleada de la tienda cuando el sujeto emprendió la huida, pero gracias a que fue retenido por un transeúnte la mujer lo alcanzó y con el palo que ella llevaba le propinó varios golpes, y le lanzó varios improperios antes de irse con el six pack de nuevo en sus manos.

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La mujer fue calificada como la “princesa guerrera”, y en uno de los comentarios que acompañan el video se lee: “Qué nena tan guerrera, muy parada”.

Por su parte, la empleada de la tienda se fue gritando: “¿Todos estos hijueputas a que vienen acá al país?”

Al final, el usuario compartió en el video este mensaje para la reconocida cadena de tiendas mexicana: “Oxxo, a ella yo también la quisiera en mi equipo. Dale un aumento”.

En otros de los comentarios se lee: “Súbanle el sueldo a la muchacha”; “Dio la milla extra y el palazo extra también. Por favor un aumento”; y “No vale la pena que esa niña se arriesgue de esa manera. Primero su integridad física. Muy valiente, qué fuerte”.

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