Ministerio de Defensa advirtió sobre falta de horas de vuelo para hacer frente a emergencias asociadas al fenómeno de El Niño

La viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, aseguró que hacen falta horas de vuelo para atender emergencias derivadas del fenómeno de El Niño - crédito Canal del Congreso/YouTube

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La viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, Claudia Carrasquilla, informó que la fuerza pública tiene agotadas las horas de vuelo de sus aeronaves, lo cual supone, entre otras cosas, una dificultad para la cartera en su labor de acompañamiento a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para la atención de las situaciones derivadas del fenómeno de El Niño en Colombia.

Sus declaraciones surgieron durante el debate de control político que se llevó a cabo el 16 de octubre de 2026 en la Comisión Primera del Senado, en relación con el impacto del fenómeno en el país.

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De acuerdo con la funcionaria, el Ministerio de Defensa cuenta con capacidades aéreas, terrestres, marítimas, fluviales, logísticas y humanas para apoyar las acciones orientadas a atender incendios forestales, desabastecimiento de agua y otras emergencias que puedan surgir debido a El Niño. La cartera tiene 597 efectivos del Ejército Nacional para acompañar la atención de desastres. También se cuenta con 60 vehículos y 22 equipos para responder ante incendios forestales, los cuales son propiedad de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional.

La viceministra Claudia Carrasquilla advirtió sobre limitaciones en aeronaves del Ejército, la Policía y la FAC para atender emergencias - crédito @claudiacarrasq/IG

De igual manera, se cuenta con aeronaves configuradas para la extinción de incendios. Sin embargo, ya no tienen horas de vuelo disponibles. “En la actualidad, nosotros tenemos una necesidad, y podrían ustedes pensar y decir que por qué nosotros, como Ministerio de Defensa, estamos haciendo referencia. Y es que no tenemos las horas de vuelo suficientes para atender estas situaciones”, señaló la funcionaria en el debate de control político.

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Carrasquilla aseguró que, pese a la escasez de horas de vuelo, las aeronaves han sido utilizadas para atender distintas emergencias que se han presentado en el país en 2026, como incendios forestales y el terremoto que se registró el 10 de agosto, que afectó a 16 departamentos. Justamente, tras la atención de estas situaciones, las horas de vuelo “se agotaron”.

La viceministra aseguró que se requieren recursos para garantizar la disponibilidad de horas de vuelo en un próximo desastre. “Que nosotros pudiéramos tenerlos a full y a punto para poder atender cada uno de ellos”, dijo.

Carrasquilla aseguró que se necesitan recursos para garantizar las horas de vuelo que requieren las aeronaves, y así poder atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño - crédito Gobernación del Tolima

Además, informó que las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), del Ejército Nacional y de la Policía Nacional también tienen una limitación. Indicó que actualmente se está pasando por una fase de recuperación porque “el ministerio se encontró con un déficit”. La situación se está “superando” a través de los recursos que está destinando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Carrasquilla recordó que en 2023 y 2024 se registraron varias emergencias que la cartera tuvo que atender desde su labor de acompañamiento. Sin embargo, enfrentó una dificultad: la seguridad de los funcionarios en territorio, debido a la presencia de organizaciones criminales. Además de eso, los hechos de corrupción que rodearon a la Ungrd afectaron también la atención de las emergencias.

En la presentación que hizo en la Comisión Primera del Senado dio a conocer también los resultados de la respuesta del Ministerio de Defensa a las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño entre 2023 y 2024:

El Ministerio de Defensa respondió a las emergencias que se presentaron entre 2023 y 2024 derivadas del fenómeno de El Niño - crédito captura de pantalla Debate de control político/Comisión Primera del Senado/Canal del Congreso/YouTube

“La respuesta al fenómeno de El Niño 2023-2024 combinó acciones anticipatorias en La Guajira con una operación nacional frente a incendios forestales, que movilizó 8.334 efectivos, 531 vehículos y realizó 343 apoyos para control de incendios, además de 1.861 descargas aéreas con 845.545 galones de agua”.

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Al igual que el Ministerio de Defensa, la Ungrd estuvo presente en el debate de control político, y allí presentó la hoja de ruta 2026-2027 para fortalecer la preparación y la respuesta frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño en Colombia.

La Ungrd presentó la hoja de ruta 2026-2027 para fortalecer la preparación y la respuesta frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño en Colombia - crédito @UNGRD/X

“El propósito es anticiparse a los riesgos, fortalecer las capacidades institucionales y avanzar en acciones concretas para hacer frente a posibles escenarios de desabastecimiento de agua, incendios forestales y otras amenazas climáticas”, precisó en X.