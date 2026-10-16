Arturo Calle alertó que el auge de Shein y Temu derivó en la pérdida de cerca de 2.000 empleos y cuestionó sus beneficios tributarios

El empresario caleño aseguró que las plataformas asiáticas tiene facilidades en asuntos de importación que alteran el comercio textil colombiano - crédito @PANCARTA1992/X

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El reconocido empresario textil colombiano Arturo Calle emitió una fuerte alerta por la pérdida de empleo en sus plantas, oficinas y tiendas frente al Congreso de la República.

El industrial atribuyó el ajuste a la reducción de compradores frente al crecimiento de plataformas internacionales como Shein y Temu, durante una audiencia pública de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, celebrada el 15 de octubre de 2026.

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Este evento fue una iniciativa del representante por el Centro Democrátoco John Jairo Berrío, que convocó a empresarios del sector, para proponer la aplicación del IVA a compras de plataformas asiáticas y, de la misma manera, eliminar el beneficio de minimis para envíos menores a los 200 dólares. De hecho, según Calle, este esquema favorecería “el contrabando y la suplantación de marcas”.

En la sesión, los textileros, incluido el caleño Arturo Calle, presentaron cifras sobre el impacto que las plataformas tienen en la producción nacional.

Calle se fue en contra de Temu y Shein por una "competencia desleal" con la industria textil colombiana - crédito Colprensa - Dado Ruvic/Reuters

En el caso de Calle, que cuenta con una de las cadenas textileras más importantes del país, el mayor recorte se concentró en Pereira, donde, según expuso, sus plantas de producción redujeron alrededor de 1.200 puestos de trabajo.

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Según el empresario vallecaucano, el fenómeno afecta fuertemente a los empresarios formales y a la recaudación tributaria.

Arturo Calle vinculó los recortes con la caída de compradores

El reconocido empresario colombiano afirmó que las empresas legales afrontan una presión que trasciende a su compañía. En su intervención ante los legisladores, dijo que estas compras internacionales “no aportan a las necesidades de desarrollo de Colombia”.

De la misma manera, situó el debate en el impacto sobre el empleo formal, y que “el país debe de comenzar a entender para dónde vamos, no solo nosotros, sino todos los empresarios legales del país”.

Calle también diferenció a ese sector de quienes evaden obligaciones. Adicionalmente, sostuvo que los empresarios formales “no evaden impuestos, dan desarrollo y son los que generan la mayor economía del país”, y señaló que ese segmento cumple con una carga fiscal alta.

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“Entre confeccionistas y comerciantes, es la mayor economía que tiene el país y los que más impuestos cancelan sin evasión”, expresó.

El empresario habló con la Rama Legislativa sobre las afectaciones a la industria nacional - crédito Colprensa

Las plantas, las oficinas y las tiendas concentraron la reducción

Arturo Calle detalló que la disminución de personal no se limitó a la producción e informó que en plantas de producción en Pereira “hemos disminuido alrededor de 1.200 empleos”.

A esa cifra sumó el ajuste administrativo: “En las oficinas, cien empleos y tenemos proyectados casi otros cien que no se han retirado porque seguimos luchando y viendo a ver dónde disminuimos gastos al máximo”, explicó.

Las tiendas también registraron una reducción de personal, de “alrededor de seiscientos empleos”, como resultado de una fractura en la relación directa entre ventas, ingresos y nómina. “Si hay menos compradores, usted tiene que tener menos empleos porque tiene menos ingresos”, dijo.

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La suma de los recortes ya efectuados y de los que se encuentran proyectados llevó al empresario a calcular una pérdida superior a dos mil puestos. Acto seguido, el directivo calificó ese resultado como una señal “muy delicada” y preocupante para el país, ya que las cifras negativas podrían crecer si no cambia el escenario que describió.

El empresario añadió que otros integrantes del sector atraviesan una situación semejante. Según expresó, el efecto alcanza al empleo de calidad y reduce los recursos provenientes de impuestos y aportes a la seguridad social.

“Esta situación la están viviendo los demás empresarios colegas, destruyendo empleo de calidad y una enorme cantidad de dinero en impuestos y aportes a la seguridad social que tanta falta le hacen al país”, concluyó Calle.

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Arturo Calle liderará el comité de sabios en el gobierno de De la Espriella - crédito delaespriella_style / Instagram

En agosto de 2026, Arturo Calle fue designado para encabezar el Comité de Sabios que asesorará al presidente Abelardo de la Espriella. Por esa razón, hizo un llamado público a que las empresas deben involucrarse en iniciativas relacionadas con salud, educación, vivienda, deporte y alimentación.

“Tenemos un excelente gobierno, pues tenemos un compromiso muy grande, todo no se lo podemos dejar al nuevo gobierno”, dijo en una entrevista con Blu Radio.