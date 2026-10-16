Alerta por Buscapina falsa en Colombia: el Invima advirtió que quienes consuman el medicamentos pueden tener “posibles eventos adversos”

El Invima emitió una alerta sanitaria por la falsificación de Buscapina Compositum NF del lote F0537A en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El Invima alertó sobre la falsificación de Buscapina Compositum NF del lote F0537A, cuya composición se desconoce y que no es apta para el consumo.

La venta de unidades adulteradas en Colombia puede exponer a los usuarios a reacciones adversas, ausencia de efecto terapéutico y posibles intoxicaciones: “Se advierten posibles eventos adversos y riesgos para la salud”.

PUBLICIDAD

La alerta sanitaria número 329-2026 se refiere exclusivamente a las tabletas recubiertas identificadas con ese lote. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos indicó que la advertencia no implica que todos los productos de la marca sean fraudulentos.

El lote original tenía como vencimiento 07/21 y ya no se comercializa, según confirmó Opella Healthcare Colombia S. A. S., titular del registro sanitario. Por eso, cualquier caja con el número F0537A y fechas posteriores debe considerarse sospechosa.

Las unidades adulteradas presentan fechas de vencimiento hasta 2026 y alteraciones en el diseño del empaque - crédito Invima

“El Invima alerta sobre la venta en Colombia de Buscapina® Compositum NF, lote F0537A, falsificada y no apta para el consumo. Opella Healthcare Colombia S. A. S., como titular del registro sanitario, confirmó la falsificación: el lote original venció en julio de 2021 (07/21) y ya no se comercializa", dice en el comunicado del Invima.

PUBLICIDAD

Las unidades falsificadas indican fecha de fabricación 07/23 y vencimiento 07/26, datos que no corresponden al producto legítimo. También presentan cambios en los colores del diseño, la tipografía del nombre del medicamento, el encuadre de los textos y el fondo de la caja.

La presentación original corresponde a una caja con tres blísteres de 10 tabletas cada uno y cuenta con el registro sanitario Iivima 2020M-003171-R4, cuyo estado figura como vigente. Esa autorización no ampara a los productos adulterados identificados en la alerta.

El Invima recomendó adquirir fármacos únicamente en establecimientos autorizados y verificar las cajas antes del consumo - crédito Colprensa

La empresa farmacéutica notificó la irregularidad a la autoridad sanitaria tras verificar las características del empaque. La presencia de fechas de fabricación y vencimiento posteriores a las del lote auténtico constituye una de las principales señales para detectar la falsificación.

PUBLICIDAD

El Invima recomendó adquirir medicamentos solo en establecimientos autorizados, revisar el empaque, el número de lote y la fecha de vencimiento, conservar la factura y consultar los registros y alertas sanitarias de la entidad antes de consumirlos.

Riesgos por una composición desconocida

Imagen de referencia. La composición desconocida del producto adulterado expone a los pacientes a la falta de efecto terapéutico ante el dolor abdominal - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

La composición real de las tabletas falsificadas no ha sido establecida, por lo que no es posible determinar con precisión las reacciones que podrían provocar. Entre los riesgos figura la falta del efecto terapéutico esperado, con persistencia o empeoramiento del dolor abdominal y los espasmos, además del posible retraso en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades subyacentes.

El consumo también puede causar náuseas, vómito, diarrea, mareo, somnolencia, pérdida de conciencia, palpitaciones, taquicardia, cambios en la presión arterial, convulsiones y confusión. La autoridad sanitaria incluyó entre los posibles efectos las reacciones alérgicas, como erupciones cutáneas, urticaria, hinchazón de labios, lengua o rostro y dificultad para respirar.

PUBLICIDAD

En los cuadros más graves, esas manifestaciones podrían corresponder a anafilaxia. La eventual presencia de contaminantes, dosis excesivas o sustancias no declaradas también podría ocasionar daño hepático o renal, alteraciones hematológicas y compromiso neurológico.

“Posible toxicidad: la presencia de contaminantes, dosis excesivas o sustancias no declaradas podría ocasionar daño hepático o renal, alteraciones hematológicas y compromiso neurológico”, advierte la entidad en el comunicado.

Del mismo modo, el instituto recomendó a las personas que tengan el producto señalado para que se abstengan de consumirlo y suspender su uso si ya lo están tomando. Si presentan molestias asociadas, deben buscar atención médica y comunicar el posible evento adverso a través de VigiFlow (https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos) o del correo invimafv@invima.gov.co.

PUBLICIDAD

Quienes conozcan establecimientos o canales digitales donde se comercialice el lote sospechoso pueden reportarlo al Invima, mediante sus canales de atención y Pqrsd, o a la autoridad sanitaria territorial. La entidad pidió conservar fotografías, empaques y datos del vendedor.

Así mismo, el organismo también solicitó a los establecimientos no distribuir ni vender el producto falsificado, a las autoridades territoriales reforzar las tareas de inspección y vigilancia y a los servicios de salud identificar y notificar posibles eventos adversos relacionados con su consumo.