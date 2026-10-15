Colombia

Un camión de gasesosas fue incendiado en Huila: las autoridades ya buscan a los responsables y se barajan sospechosos

Un grupo de sujetos armados interceptó y prendió fuego a un vehículo repartidor en la carretera entre Campoalegre y Algeciras, según versiones preliminares

Un camión de lona negra y caja blanca entre árboles con un pequeño fuego cerca de la parte inferior.
Un camión de carga permanece junto a la vegetación con pequeñas llamas cerca de las ruedas inferiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hombres armados interceptaron y desviaron de su ruta un camión repartidor de gaseosas antes de incendiarlo en la vía que comunica a los municipios de Campoalegre y Algeciras, en el departamento del Huila.

El hecho ocurrió este martes, 14 de octubre de 2026, hacia las 08:30 a. m., en la vereda Viraco, zona rural de Algeciras ubicada a unos 15 minutos del perímetro urbano de ese municipio, según fuentes consultadas por Infobae Colombia.

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De acuerdo con esas fuentes, el vehículo era un camión tipo turbo afiliado a la empresa distribuidora Rey David. El conductor relató que fue abordado por ocho sujetos en la vía que conecta Campoalegre con Algeciras y que los obligaron a desviarse hacia la vereda Viraco. Los atacantes estaban encapuchados, vestían overoles de color negro y portaban armas de fuego tipo fusil y pistola, precisaron las mismas fuentes.

El conductor fue obligado a desviarse a una vereda cercana por tres hombres armados, de acuerdo con su testimonio - crédito cortesía Brigada 9 del Ejército Nacional
El conductor fue obligado a desviarse a una vereda cercana por tres hombres armados, de acuerdo con su testimonio - crédito cortesía Brigada 9 del Ejército Nacional

Los tres tripulantes del camión fueron obligados a bajar antes de que los delincuentes prendieran fuego al vehículo, de acuerdo con el relato del conductor. El secretario de Gobierno del Huila, Camilo Castrillón, precisó que el propietario del camión “es un comerciante distribuidor de gaseosas, no es de una empresa de las tradicionales de gaseosas”, al diario La Nación del Huila.

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Castrillón advirtió que este es el tercer vehículo afectado por hechos similares en el Huila en poco tiempo. “Ya con este serían tres vehículos que suceden situaciones similares, dos buses anteriores, hoy en día el camión”, señaló el funcionario, quien calificó la situación como “un hecho muy lamentable” que altera el orden público en el departamento.

La zona en la que se produjo el ataque es en la que operan las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, motivo por el que son los principales sospechosos - crédito Sebastian Marmolejo/Long Visual Press
La zona en la que se produjo el ataque es en la que operan las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, motivo por el que son los principales sospechosos - crédito Sebastian Marmolejo/Long Visual Press

El antecedente más reciente corresponde a la incineración de un bus de la empresa Coomotor en el municipio de La Plata, ocurrida semanas atrás. Esta sucesión de ataques contra los transportistas viene causando preocupación entre los comerciantes que utilizan los corredores viales del departamento. El funcionario destacó que, pese a la gravedad del hecho, “al menos lo único positivo y rescatable, es que no hubo víctimas, no hubo heridos”.

Sobre los posibles responsables del ataque, Castrillón se mostró cauteloso. “No hay información. Las autoridades tienen unas líneas de investigación frente al hecho, pero no hay un informe definitivo”, sostuvo, sin confirmar ni descartar versiones previas que señalaban a las disidencias de las Farc como posibles autores del incendio.

Serie de ataques a vehículos a lo largo de 2026

El incendio del camión repartidor se suma a una serie de hechos similares registrados en el departamento durante el año. El pasado 11 de octubre, un bus de Coomotor que cubría la ruta entre La Plata y Bogotá fue incinerado en el sector Los Tronquitos, vereda Lucitania, luego de que dos hombres armados en motocicletas obligaran a descender al conductor y a los pasajeros. Según información preliminar, se trató del segundo bus incendiado en el departamento en menos de 15 días.

Un bus de transporte público que cubría la ruta La Plata-Bogotá fue incinerado por hombres armados en el sector Los Tronquitos - crédito Captura de video
Un bus de transporte público que cubría la ruta La Plata-Bogotá fue incinerado por hombres armados en el sector Los Tronquitos - crédito Captura de video

El primero de esos episodios ocurrió el 29 de septiembre, cuando otro bus de Coomotor que cubría la ruta Neiva-La Argentina fue interceptado por cuatro hombres armados con fusil en el sector de Bajo Pescador, entre La Plata y La Argentina. Los atacantes rociaron gasolina sobre el vehículo y lo incendiaron tras bajar a los tres pasajeros y al conductor. En esa oportunidad, Castrillón también confirmó que no hubo víctimas, y las primeras versiones atribuyeron el hecho a las disidencias de las Farc, aunque la hipótesis permaneció bajo verificación.

Meses antes, en abril, un vehículo de carga pesada había sido incinerado en la Ruta 45, en el sector de Puerto Seco, entre los municipios de Hobo y Gigante, en un hecho que las autoridades también atribuyeron de forma preliminar a presuntos disidentes de las Farc.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en la zona opera el Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, adscritos al Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco. El caso del camión incinerado en Viraco permanece bajo investigación mientras las autoridades del Huila trabajan en establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el monto total de las pérdidas ocasionadas.

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