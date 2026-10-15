Soacha bajo el agua: fuertes lluvias del 14 de octubre ocasionaron emergencias en todo el municipio

Videos grabados por la ciudadanía muestran corrientes de agua y lodo circulando por calles residenciales en el municipio de Soacha mientras que los ciudadanos intentaban resguardarse del agua - crédito Defensa Civil / X

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Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y colapsaron la movilidad entre Bogotá y Soacha durante la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026. La emergencia ocasionó el bloqueo de la autopista Sur, uno de los principales accesos a la capital desde el municipio vecino.

En Soacha, las precipitaciones dejaron inundaciones en barrios y vías de alto tránsito. La situación más compleja se concentró en los sectores de San Mateo y Terreros, donde el nivel del agua impidió el paso de vehículos en dirección Soacha-Bogotá.

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Videos divulgados por transeúntes y habitantes del municipio a través de redes sociales mostraron carros detenidos y otros que avanzaban con dificultad entre acumulaciones de agua. La afectación también obligó a suspender temporalmente la operación de servicios de Transmilenio en el carril mixto frente a la estación San Mateo, en sentido occidente-oriente.

“Consecuencia de la inundación en Soacha a la altura de la estación Terreros, se tienen lentitud en el tráfico y congestión vehicular en el corredor Autosur en ambos sentidos de la vía”, indicaron las autoridades de tránsito de Bogotá.

Las imágenes de cómo quedó la Autopista Sur se convirtieron en tendencia - crédito Pasa en Bogotá / X

Por su parte, la Defensa Civil Colombiana informó a través de sus canales oficiales que las lluvias generaron emergencias por inundación en Nuevo Colón y Quintanares. El organismo advirtió que el corredor vial presentó afectaciones desde Terreros hasta La Despensa y recomendó evitar el sector mientras se adelantaban las valoraciones de daños y las labores de respuesta.

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Además de la autopista, se registraron anegamientos en La Esperanza y otros puntos de la comuna 4. Las lluvias afectaron los desplazamientos de cientos de personas que usan este corredor para viajar entre el municipio y Bogotá, en plena franja de mayor circulación de la tarde y noche.

El balance de la Delegación Departamental de Bomberos Cundinamarca, encabezado por el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas indicó que los bomberos oficiales y voluntarios atendieron emergencias relacionadas con vehículos en diferentes zonas del municipio. Además, se confirmaron afectaciones en otros sectores de Cundinamarca como: Lenguazaque, Funza y Cota.

Carros, buses y camiones se desplazaron como pudieron en una de las vías de más circulación vehicular a la salida de Bogotá por la Autopista Sur, aunque algunos quedaron atascados - crédito Pasa en Bogotá / X

La Alcaldía movilizó maquinaria en el municipio

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) permaneció activo para coordinar la atención de la emergencia. La administración desplegó unidades operativas del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo y movilizó maquinaria amarilla hacia los desarenadores de la Novena, La Capilla y El Barreno.

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Pasadas las 7:00 p. m. el mandatario municipal señaló que el 80% de la emergencia en El Barreno estaba controlado, pues este sector suele verse afectado cada vez que llueve. También indicó que tres volquetas y equipos municipales se trasladaron al desarenador de la Novena para retirar el material acumulado, realizar limpieza y recuperar la movilidad en el corredor de Quintanares.

La Alcaldía pidió a los ciudadanos informar situaciones de riesgo al Cuerpo Oficial de Bomberos mediante la línea 3212510717. La recomendación para conductores fue no intentar cruzar zonas con acumulaciones de agua y buscar rutas alternas mientras avanzaban los trabajos.

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Balance de las emergencias generadas por el aguacero - crédito @JulianPericoJr / X

Sector El Barreno arrastra una problemática recurrente durante las lluvias

La emergencia volvió a poner el foco sobre El Barreno, un sector donde los habitantes han denunciado inundaciones, deslizamientos y acumulación de lodo durante las temporadas de lluvias.

En varias oportunidades de la ola invernal, los residentes de Villa Esperanza-El Barreno han indicado que el agua ingresa a las viviendas y que las precipitaciones también provocaban caída de tierra y escombros.

Las autoridades desplegaron equipos de atención en todo el municipio - crédito @JulianPericoJr / X

Ante la gravedad de estas situaciones, los vecinos de la comuna 4 han reclamado mejoras en las redes de acueducto y alcantarillado, así como limpieza de los cauces y desarenadores. Los ciudadanos aseguran que los problemas reaparecen cuando llueve, con calles convertidas en corrientes de agua y afectaciones a la movilidad local.

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Por ahora, se sabe que la intervención anunciada en la jornada del miércoles se concentra en retirar sedimentos que pueden obstruir el drenaje. Sin embargo, los antecedentes del sector muestran que la respuesta inmediata debe ir acompañada de obras de alcantarillado pluvial y mantenimiento continuo para disminuir la exposición de las familias ante próximos aguaceros.