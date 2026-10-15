Colombia

Riña en cárcel de Buenaventura dejó un recluso muerto y otro herido: uno de los involucrados le habría prendido fuego al otro

Las autoridades no han determinado qué desencadenó la pelea entre las personas privadas de la libertad. Entre las versiones conocidas figura una posible disputa por un teléfono celular, aunque ese punto todavía no fue confirmado

Un muerto y un herido en cárcel de Buenaventura - crédito Inpec
Un muerto y un herido en cárcel de Buenaventura - crédito Inpec
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La muerte de un interno de la cárcel de Buenaventura tras una riña abrió una investigación para establecer cómo ocurrió la agresión, cuál fue su origen y qué responsabilidades podrían derivarse dentro del centro penitenciario.

La víctima fue trasladada con quemaduras graves a la Clínica Santa Sofía, donde murió. El episodio también dejó a otro recluso con lesiones por fuego y a un dragoneante afectado por inhalación de humo.

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Según informó BLU Radio, la confrontación ocurrió en el patio uno del establecimiento. La secretaria de Gobierno distrital, María Liliana Vivas, afirmó que la información inicial suministrada por la Policía Nacional apunta a que uno de los involucrados incendió al otro durante el altercado.

La causa de la confrontación aún no está definida

Las autoridades no han determinado qué desencadenó la pelea entre las personas privadas de la libertad. Entre las versiones conocidas figura una posible disputa por un teléfono celular, aunque ese punto todavía no fue confirmado.

Un hombre viste una camiseta blanca y sostiene sus manos esposadas con los puños cerrados sobre un fondo gris.
La muerte de un interno de la cárcel de Buenaventura tras una riña abrió una investigación para establecer cómo ocurrió la agresión, cuál fue su origen y qué responsabilidades podrían derivarse dentro del centro penitenciario - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro interno resultó lesionado y un integrante de la guardia penitenciaria presentó afectaciones por el humo. La investigación deberá precisar el motivo de la riña y la secuencia de la agresión.

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“Según las informaciones de la Policía Nacional, falleció una de las personas privadas de la libertad que se enfrentaron por una circunstancia, no sé si era un celular, pero se enfrentaron y el uno quemó al otro y entonces acaba de fallecer en el hospital”, declaró Vivas al medio de comunicación.

La funcionaria evitó dar por establecida la hipótesis sobre el celular. Su explicación se limitó a los datos preliminares que recibió de la Policía sobre el enfrentamiento y el posterior traslado del herido.

El Inpec debe definir las medidas internas de control

María Liliana sostuvo que las decisiones de seguridad dentro del penal corresponden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), debido a que se trata de una entidad del orden nacional.

La Policía Nacional intervino como apoyo después de que la dirección de la cárcel solicitó acompañamiento, de acuerdo con lo expuesto por la secretaria de Gobierno distrital.

Las autoridades desplegaron sus capacidades para ubicar y recapturar a los fugados del Centro de Traslado por Protección - crédito Alcadía Santa Marta
La secretaria de Gobierno Distrital sostuvo que las decisiones de seguridad dentro del penal corresponden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), debido a que se trata de una entidad del orden nacional - crédito Alcadía Santa Marta

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del hecho, el motivo de la disputa y las responsabilidades por la muerte del interno y las lesiones que sufrieron las demás personas afectadas.

Medicina Legal confirmó que nueve internos murieron en incendio del centro de detención de Buenaventura

El incendio en el Centro de Atención Transitorio Marte, en Buenaventura, dejó nueve personas privadas de la libertad fallecidas. El Instituto Nacional de Medicina Legal trasladó los cuerpos a Tuluá para adelantar su identificación y los procedimientos forenses.

El director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, indicó que la decisión respondió a las limitaciones operativas de la sede de Buenaventura. “Se confirmó el fallecimiento de nueve personas”, afirmó.

Cortés explicó que el traslado permitió atender el caso pese a las dificultades que atravesaba la ciudad después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó al occidente del país.

El incendio también dejó personas heridas y provocó daños en la infraestructura del centro transitorio. La investigación busca esclarecer las causas de la conflagración y las circunstancias que causaron las muertes.

Centro de detención transito de Buenaventura sufrió grave incendio - crédito captura de pantalla video
Centro de detención transito de Buenaventura sufrió grave incendio - crédito captura de pantalla video

El Gobierno trasladó a los internos que seguían en el centro

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle, señaló que cerca del 90% de la estructura quedó afectada por el fuego.

Ante el estado del lugar, el Gobierno nacional ordenó trasladar a los 376 internos que permanecían recluidos. La medida apunta a garantizar su seguridad mientras se determina si el establecimiento puede volver a operar.

Las investigaciones en curso deberán establecer si las fallas de seguridad, las condiciones de reclusión o la respuesta institucional incidieron en los hechos. Mientras avanzan los procedimientos judiciales y disciplinarios, el traslado de los internos y la evaluación de los daños definirán las medidas que adoptarán las autoridades para evitar nuevos episodios de violencia en Buenaventura.

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Cárcel de BuenaventuraRiña de ReclusosUn hombre muertoPrender fuegoColombia-Noticias

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