Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo

El ente investigador dispuso actividades de policía judicial para determinar de dónde salió el correo, si los chats son auténticos y qué valor pueden tener los datos incluidos en ellos

Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters
Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters
Guardar

El 14 de octubre de 2026, María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, entregó a la Fiscalía General de la Nación una alerta, según la cual, la orden para asesinarlo habría salido del Congreso de la República. La denuncia llevó al presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, a pedir una investigación para verificar los señalamientos e identificar a los posibles responsables.

La advertencia llegó al teléfono celular de Tarazona antes del atentado e incluía información sobre posibles ataques contra Uribe Turbay y otros precandidatos del Centro Democrático. La viuda afirmó que los datos quedaron bajo revisión de un grupo especializado del ente acusador.

PUBLICIDAD

“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, sostuvo Tarazona. También aseguró que el mensaje señalaba que “la plata salió de Venezuela” y que contenía identidades e imágenes: “Tenemos los nombres porque salen con nombres propios, salen fotografías” dijo en entrevista con Noticias Caracol.

La Fiscalía revisa el origen del correo y las conversaciones

Miguel Uribe Turbay: un año de su fallecimiento
a advertencia llegó al teléfono celular de Tarazona antes del atentado e incluía información sobre posibles ataques contra Uribe Turbay - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras las revelaciones, la Fiscalía confirmó que abrió nuevas verificaciones sobre información entregada por Tarazona acerca de la posible planeación de su asesinato. El material incluye un correo electrónico y conversaciones cuya procedencia y autenticidad deberán ser establecidas por los investigadores.

Según confirmaron fuentes del organismo a Caracol Radio, la viuda del senador envió el correo el 3 de septiembre de 2026, tras recibir datos de una persona que no ha sido identificada. La versión conocida por la cadena radial apunta a que ese contacto habría descrito la manera en que se organizó el crimen.

PUBLICIDAD

Los documentos también contenían varios chats que llegaron a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático. La viuda de Uribe entregó posteriormente la información de manera física a la Fiscalía.

El ente investigador dispuso actividades de policía judicial para determinar de dónde salió el correo, si los chats son auténticos y qué valor pueden tener los datos incluidos en ellos - crédito Colprensa
El ente investigador dispuso actividades de policía judicial para determinar de dónde salió el correo, si los chats son auténticos y qué valor pueden tener los datos incluidos en ellos - crédito Colprensa

Luego de recibir el material, el ente investigador dispuso actividades de policía judicial para determinar de dónde salió el correo, si los chats son auténticos y qué valor pueden tener los datos incluidos en ellos.

Las labores quedaron en manos del Grupo de Tareas Especiales, creado por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, después del atentado contra Uribe Turbay. El hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Así va la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ocho personas recibieron condenas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa
Ocho personas recibieron condenas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

La investigación por el crimen de Miguel Uribe Turbay ha avanzado durante un año y cuatro meses. Dieciséis personas han sido vinculadas formalmente al proceso, de acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía.

De ese grupo, ocho recibieron condenas y un adolescente, señalado de disparar contra la víctima, fue sancionado. Además, siguen activas varias órdenes de captura contra jefes de la Segunda Marquetalia.

La investigación recibió otro elemento con la declaración de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo. Durante un interrogatorio ante la Fiscalía el 9 de febrero de 2026, aseguró que la Segunda Marquetalia ordenó y financió el asesinato de Uribe Turbay.

Pérez Marroquín fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión tras admitir que actuó como enlace entre quienes habrían determinado el crimen y la estructura delincuencial que ejecutó el atentado. En esa diligencia identificó al grupo armado como el responsable de la orden.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, declaró alias El Viejo, según informó Semana.

A propósito, dijo que la instrucción habría sido impartida por José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. De acuerdo con su versión, por el crimen se ofrecieron $ 1.000.000.000 y se destinaron $ 600.000.000 para presionar a la justicia o, en sus palabras, “mocharles la cabeza”.

En su declaración, Pérez Marroquín dijo que Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, lo contactó para organizar la planeación y la ejecución del asesinato. Lo ubicó como un desmovilizado de las extintas Farc que hacía parte de la Segunda Marquetalia.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, sostuvo. Agregó que la organización mantuvo labores de inteligencia, suministro de información y logística para cumplir la orden.

Temas Relacionados

Magnicidio de Miguel UribeMaría Claudia TarazonaFiscalía General de la NaciónCongreso de la RepúblicaPartido ComunesSegunda MarquetaliaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

En el duelo de colombianos que tendrá la jornada de la fase de liga del segundo torneo de clubes más importante de Europa, el exatacante del Fenerbahçe sumaría minutos en Lisboa

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

La creadora de contenido respondió una duda de sus seguidores respecto a los platos que se preparan; no son probados por los jurados y quedan en buenas condiciones, pero no pueden ser desperdiciados

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Gobernadora del Chocó se refirió al ataque contra una base militar en San José del Palmar que dejó nueve militares heridos: “Superan la capacidad de nuestros territorios”

Nueve militares resultaron heridos tras un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos. El Ejército atribuyó de forma preliminar el atentado al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional, ELN

Gobernadora del Chocó se refirió al ataque contra una base militar en San José del Palmar que dejó nueve militares heridos: “Superan la capacidad de nuestros territorios”

Quién es el colombiano hallado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en California, Estados Unidos

Las autoridades forenses de San José aún no determinan si el fallecimiento tuvo origen natural o estuvo relacionado con algún hecho violento

Quién es el colombiano hallado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en California, Estados Unidos

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que ‘Marcos Calarcá’ sería uno de los presuntos determinadores del asesinato del exsenador: “Me lo dijo una fuente muy fiel”

La mujer leyó el contenido durante una entrevista radial y cuestionó que, de acuerdo con su versión, no se le informara sobre la apertura de una línea de investigación relacionada con esta hipótesis

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que ‘Marcos Calarcá’ sería uno de los presuntos determinadores del asesinato del exsenador: “Me lo dijo una fuente muy fiel”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Detuvieron en el aeropuerto de Madrid a Naim Darrechi, expareja de la influencer caleña La Blanquita: el creador de contenido es investigado en España por agredir a un policía y por presunto abuso sexual

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

Shakira sorprendió a Ghetto Kids con una clase de salsa al ritmo de ‘Chantaje’: el video se volvió viral

Deportes

Independiente Santa Fe aplazó su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026: hora y fecha del nuevo partido contra Caracas FC

Independiente Santa Fe aplazó su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026: hora y fecha del nuevo partido contra Caracas FC

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón

Juan Camilo “Cucho” Hernández anotó su primer gol en la Champions League con el Real Betis y esto dijo la prensa española: “Nunca dudaron”

Por qué Millonarios y Santa Fe no construyen un estadio propio en Bogotá: esto dicen los clubes

Santa Fe podría tomar acciones legales contra Sencia, dijo su presidente Eduardo Méndez: “Les hice caer en cuenta”