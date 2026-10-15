Magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo

Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters

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El 14 de octubre de 2026, María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, entregó a la Fiscalía General de la Nación una alerta, según la cual, la orden para asesinarlo habría salido del Congreso de la República. La denuncia llevó al presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, a pedir una investigación para verificar los señalamientos e identificar a los posibles responsables.

La advertencia llegó al teléfono celular de Tarazona antes del atentado e incluía información sobre posibles ataques contra Uribe Turbay y otros precandidatos del Centro Democrático. La viuda afirmó que los datos quedaron bajo revisión de un grupo especializado del ente acusador.

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“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, sostuvo Tarazona. También aseguró que el mensaje señalaba que “la plata salió de Venezuela” y que contenía identidades e imágenes: “Tenemos los nombres porque salen con nombres propios, salen fotografías” dijo en entrevista con Noticias Caracol.

La Fiscalía revisa el origen del correo y las conversaciones

a advertencia llegó al teléfono celular de Tarazona antes del atentado e incluía información sobre posibles ataques contra Uribe Turbay - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras las revelaciones, la Fiscalía confirmó que abrió nuevas verificaciones sobre información entregada por Tarazona acerca de la posible planeación de su asesinato. El material incluye un correo electrónico y conversaciones cuya procedencia y autenticidad deberán ser establecidas por los investigadores.

Según confirmaron fuentes del organismo a Caracol Radio, la viuda del senador envió el correo el 3 de septiembre de 2026, tras recibir datos de una persona que no ha sido identificada. La versión conocida por la cadena radial apunta a que ese contacto habría descrito la manera en que se organizó el crimen.

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Los documentos también contenían varios chats que llegaron a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático. La viuda de Uribe entregó posteriormente la información de manera física a la Fiscalía.

El ente investigador dispuso actividades de policía judicial para determinar de dónde salió el correo, si los chats son auténticos y qué valor pueden tener los datos incluidos en ellos - crédito Colprensa

Luego de recibir el material, el ente investigador dispuso actividades de policía judicial para determinar de dónde salió el correo, si los chats son auténticos y qué valor pueden tener los datos incluidos en ellos.

Las labores quedaron en manos del Grupo de Tareas Especiales, creado por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, después del atentado contra Uribe Turbay. El hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en Bogotá.

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Así va la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ocho personas recibieron condenas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

La investigación por el crimen de Miguel Uribe Turbay ha avanzado durante un año y cuatro meses. Dieciséis personas han sido vinculadas formalmente al proceso, de acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía.

De ese grupo, ocho recibieron condenas y un adolescente, señalado de disparar contra la víctima, fue sancionado. Además, siguen activas varias órdenes de captura contra jefes de la Segunda Marquetalia.

La investigación recibió otro elemento con la declaración de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo. Durante un interrogatorio ante la Fiscalía el 9 de febrero de 2026, aseguró que la Segunda Marquetalia ordenó y financió el asesinato de Uribe Turbay.

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Pérez Marroquín fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión tras admitir que actuó como enlace entre quienes habrían determinado el crimen y la estructura delincuencial que ejecutó el atentado. En esa diligencia identificó al grupo armado como el responsable de la orden.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, declaró alias El Viejo, según informó Semana.

A propósito, dijo que la instrucción habría sido impartida por José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. De acuerdo con su versión, por el crimen se ofrecieron $ 1.000.000.000 y se destinaron $ 600.000.000 para presionar a la justicia o, en sus palabras, “mocharles la cabeza”.

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En su declaración, Pérez Marroquín dijo que Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, lo contactó para organizar la planeación y la ejecución del asesinato. Lo ubicó como un desmovilizado de las extintas Farc que hacía parte de la Segunda Marquetalia.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, sostuvo. Agregó que la organización mantuvo labores de inteligencia, suministro de información y logística para cumplir la orden.