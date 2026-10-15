Colombia

Un motociclista muerto en medio de torrencial aguacero en Soacha: dos personas más siguen hospitalizadas

El mandatario local Julián Sánchez Perico señaló que la víctima alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales pese a los esfuerzos del equipo de emergencia

La Alcaldía movilizó maquinaria para limpiar los desarenadores de La Novena, La Capilla y El Barreno - crédito Bomberos Oficiales Soacha / Facebook
La Alcaldía movilizó maquinaria para limpiar los desarenadores de La Novena, La Capilla y El Barreno - crédito Bomberos Oficiales Soacha / Facebook
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En medio de las condiciones climáticas adversas que se viven en la zona centro del país, en la noche del miércoles 14 de octubre se conoció sobre la muerte de una persona en el municipio de Soacha, Cundinamarca, luego del torrencial aguacero que inundó buena parte del territorio.

Según informó el alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, el sujeto tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Cardiovascular en medio del aguacero. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la víctima llegó al centro médico sin signos vitales pese a los esfuerzos de reanimación durante el traslado.

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“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de un hombre a causa de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias registradas hoy en nuestra ciudad. A través de la Secretaría de Salud, articulamos con ambulancias privadas su traslado al Hospital Cardiovascular, donde infortunadamente llegó sin signos vitales”, señaló el alcalde municipal.

Desde la administración enviaron las condolencias a los familiares del hombre. Además, señalaron que otras dos personas resultaron afectadas por las lluvias y tuvieron que ser remitidos de urgencia a centros hospitalarios donde reciben atención prioritaria.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos. Dos ciudadanos más fueron trasladados y reciben atención médica bajo los protocolos hospitalarios establecidos.Los organismos de emergencia continúan trabajando en territorio, verificando posibles afectaciones en las viviendas de los barrios afectados por las lluvias”, concluyó el mandatario municipal..

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Las lluvias cayeron con fuerza sobre Soacha y generaron inundaciones de gran magnitud en varios puntos del municipio. Las redes sociales se llenaron de videos que mostraron la dificultad de los vecinos para desplazarse en medio del agua.

La autopista Sur, a la altura de Terreros, fue uno de los tramos más golpeados. La vía quedó completamente cubierta y dejó varios vehículos atrapados, mientras motociclistas y ciclistas también enfrentaron serios obstáculos para circular.

La emergencia derivó en congestión vehicular y lentitud en ambos sentidos de esa vía. Las autoridades en su momento recomendaron a los conductores desviarse hacia la Avenida Centenario mientras los equipos de atención trabajaban en el lugar.

TransMilenio cerró una estación y suspendió una ruta

El sistema de transporte masivo tomó medidas preventivas ante la gravedad de las inundaciones. La estación San Mateo cerró en sentido occidente-oriente y la ruta circular San Mateo quedó suspendida de forma temporal, ambas decisiones se mantuvieron mientras persistieron las afectaciones.

Soacha activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta a la emergencia. Los equipos operativos se desplegaron en los sectores de Quintanares, La Esperanza y la autopista Sur.

La Alcaldía también movilizó maquinaria para intervenir los desarenadores de La Novena, La Capilla y El Barreno, puntos considerados clave para el manejo de los materiales que arrastró el agua durante la tormenta.

Hacia las 10 p. m. del miércoles, Sánchez entregó un parte de tranquilidad y compartió un video donde se observaba la vía ya despejada. “Gracias al trabajo articulado de la maquinaria, el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, la movilidad Soacha, la Secretaría de Infraestructura y todo nuestro equipo de Gobierno, logramos controlar las inundaciones en este corredor y recuperar la movilidad de la ciudad”, señaló el alcalde.

El funcionario añadió que los organismos de emergencia continuaban en territorio para verificar posibles afectaciones en viviendas de los barrios golpeados por las lluvias.

Las lluvias también golpearon a Bogotá

La tormenta no se limitó a Soacha. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó precipitaciones entre moderadas y fuertes en las localidades de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Kennedy, en Bogotá.

El organismo advirtió que existía la posibilidad de que las lluvias se extendieran hacia la localidad de Suba. Sectores del norte, occidente y sur de la capital también registraron precipitaciones esa tarde.

El Idiger señaló además una mayor probabilidad de actividad eléctrica durante la jornada del miércoles en la ciudad. La combinación de lluvias intensas y descargas eléctricas mantuvo en alerta a las autoridades de gestión del riesgo tanto en Bogotá como en el municipio vecino de Soacha.

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