La millonada que gastó una colombiana en EE. UU. por no contar con seguro médico: “Acá es donde las EPS no son tan malas”

La joven compartió su experiencia en redes sociales - crédíto @lauritarasar/IG

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La colombiana Laura Ramírez, residente en Estados Unidos desde hace siete años, relató cuánto le costó recibir atención médica sin seguro tras acudir a un centro de urgencias por una tos persistente, dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Entre la consulta, los exámenes y los medicamentos, aseguró que pagó USD 373, equivalentes a cerca de $1.192.700 colombianos.

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Ramírez explicó que era la primera vez que debía buscar atención de urgencia desde que llegó al país. A partir de su experiencia, recomendó distinguir entre los centros de atención rápida, conocidos como urgent care, y las salas de emergencias de los hospitales, que en Estados Unidos reciben el nombre de emergency room.

“Si usted se siente mal y necesita atención médica rápida, acuda a un urgent care antes de ir a emergencias, a no ser que sea una situación grave que pone en riesgo su vida (sic)”, afirmó la colombiana.

La diferencia, según explicó, está en el tipo de atención. Los centros de urgencia ambulatoria reciben a pacientes con problemas que requieren valoración pronta, aunque no representan una amenaza inmediata para la vida. En contraste, una sala de emergencias está destinada a casos de mayor gravedad y puede implicar facturas más altas.

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Laura Ramírez le explicó a los connacionales que piensan viajar a EE. UU. lo que deben tener en cuenta para que no terminen sorprendidos con el valor de la atención - crédito @lauritarasar/IG

El registro en el centro médico costó USD 155

Para su consulta, Laura Ramírez acudió a una sede de Patient First, una red de centros de atención médica. Allí completó el registro con sus datos personales y esperó a ser llamada por el personal.

La primera transacción fue de USD 155, unos $495.600 colombianos, por concepto de admisión. Luego, según relató, el equipo médico le tomó signos vitales, como la saturación de oxígeno y la presión arterial.

“Cuando escuché: ‘Miss Ramírez’, ahí se debitó la primera transacción, ciento cincuenta y cinco dólares por admisión”, contó la migrante colombiana. La creadora de contenido bromeó con el nerviosismo que puede generar una visita médica en Estados Unidos sin póliza de salud: “¿Presión, señora? Estar aquí sentada”.

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La paciente consultó por síntomas respiratorios que incluían tos persistente, dolor en el pecho y dificultades para respirar. Aunque había realizado pruebas previas de covid-19 e influenza, los profesionales del centro decidieron repetir los exámenes.

También le ordenaron una radiografía de tórax para descartar alteraciones en los pulmones. Ramírez señaló que, ante la posibilidad de tener que asumir esos gastos, decidió acudir de todos modos porque necesitaba determinar el origen de sus síntomas.

“Antes de que saque conclusiones, aunque no tenga seguro, siempre tengo un ahorro programado para este tipo de situaciones”, aclaró la colombiana.

La atención incluyó pruebas respiratorias y una radiografía de tórax

Tras la valoración y los exámenes, la médica le informó que las pruebas de COVID-19 e influenza habían dado resultado negativo. Finalmente, recibió un diagnóstico de bronquitis y una fórmula para adquirir medicamentos.

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Ramírez señaló que una parte de su estrategia para enfrentar gastos médicos consiste en reservar dinero de manera anticipada. En vez de pagar una póliza mensual, explicó, destina recursos a una cuenta independiente para usarla ante consultas, tratamientos o procedimientos imprevistos.

“Yo prefiero guardar en una cuenta aparte el dinero que pagaría mensualmente por un seguro médico y tenerlo como fondo para gastos de salud”, dijo la connacional.

La colombiana admitió que el sistema médico estadounidense puede resultar costoso y complejo, incluso para quienes tienen una cobertura de salud. Sin embargo, su relato se refiere a un caso particular, por lo que los precios pueden variar según el estado, el centro asistencial, el tipo de exámenes, el diagnóstico y los descuentos disponibles.

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Antes de salir del centro, Ramírez recibió un nuevo cobro de USD 195, cerca de $623.500 colombianos, que se sumó al pago inicial de admisión. Esa cifra, junto con el valor de los medicamentos, completó el gasto que detalló en su testimonio.

Un medicamento de USD 123 le costó USD 23 con un cupón de descuento

La colombiana también recomendó revisar alternativas de descuento antes de comprar medicamentos formulados. En su caso, utilizó GoodRx, una aplicación que permite consultar precios y cupones para presentarlos en determinadas farmacias de Estados Unidos.

“Si usted no tiene seguro, utilice la aplicación GoodRx. Escriba su código de área y el nombre del medicamento que necesita. Allí va a encontrar cupones de descuento que puede mostrar en la farmacia”, explicó.

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De acuerdo con Ramírez, uno de los medicamentos prescritos tenía inicialmente un valor de USD 123, alrededor de $393.300 colombianos. Tras aplicar el cupón disponible en la plataforma, pagó USD 23, unos $73.500 colombianos.

El descuento redujo el precio en USD 100, equivalentes a cerca de $319.800 colombianos, según la tasa de cambio.

Ramírez calculó que el costo final de su episodio médico fue de USD 373, suma que incluyó los USD 155 de admisión, USD 195 asociados al cierre de la atención y USD 23 por los medicamentos adquiridos con descuento.

“Aquí ya vino la doctora, me revisó, me hizo algunas preguntas de rutina y me dijo: ‘Sus resultados salieron negativos’”, siguió Ramírez, que añadió, sobre el diagnóstico: “El caso es que me diagnosticó una bronquitis y me recetó algunos medicamentos”.

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