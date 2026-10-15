Colombia

Jennifer Pedraza ahora cuestionó a Petro por petición de francotiradores en la plaza de Bolívar: “Venga de donde venga. Inaceptable”

La congresista había lanzado un fuerte mensaje contra el presidente Abelardo de la Espriella por la presencia militar en el techo de la sede del Congreso, durante el evento convocado por Gustavo Petro

Jennifer Pedraza también cuestionó a Gustavo Petro por la presencia de militares con fusiles en la Plaza de Bolívar - crédito Colprensa - @petrogustavo/X - captura @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza también cuestionó a Gustavo Petro por la presencia de militares con fusiles en la Plaza de Bolívar - crédito Colprensa - @petrogustavo/X - captura @JenniferPedraz/X
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La senadora del partido Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza continuó sus críticas por la presencia de dos uniformados armados en la terraza del Congreso de la República durante las movilizaciones del 14 de octubre de 2026 en la plaza de Bolívar, en Bogotá, incluso después de que se conoció que la medida respondió a una solicitud del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

Luego de cuestionar al presidente Abelardo de la Espriella y pedirle “responder” sobre “quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación”, Pedraza redirigió sus cuestionamientos hacia Gustavo Petro.

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Jennifer Pedraza aseguró que la presencia de los militares fue "desproporcionada" - crédito captura @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza aseguró que la presencia de los militares fue "desproporcionada" - crédito captura @JenniferPedraz/X

La petición de Petro y su esquema de seguridad es inaceptable”, escribió la congresista en sus redes sociales, que aseguró que, pese a que fue una solicitud del expresidente que convocó a la marcha, no había razones para pedir militares armados en el evento público.

“¿Qué van a hacer estos francotiradores? ¿Dispararle a alguien en medio de la marcha? Respeten a los/as marchantes”. Pedraza sostuvo que la ubicación de los uniformados en un punto elevado exponía a quienes participaron en la movilización.

La reacción ocurrió luego de que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró en plenaria que autorizó la ubicación de integrantes de las Fuerzas Armadas en el techo del Capitolio tras un requerimiento formal del equipo de seguridad del anterior jefe de Estado para garantizar su integridad durante la concentración del miércoles 14 de octubre.

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El presidente del Senado aseguró que él aprobó la solicitud de de dos uniformados en la terraza del Congreso de la República - crédito @Horadelaverdad/X

El documento divulgado en el Senado —y firmado por Petro— solicitaba autorización para el ingreso y ubicación en la terraza del Congreso de dos funcionarios de la fuerza pública desde las 8:00 a. m.

El presidente del Senado sostuvo que la decisión se tomó bajo las garantías de seguridad previstas para expresidentes de la República. La presencia de los uniformados, según su versión, no correspondió a un dispositivo garantizado por el actual Gobierno nacional para controlar, vigilar o dispersar a los asistentes a la marcha.

Henríquez respondió que asumió la autorización y que actuó ante la petición presentada por el esquema de Petro. El presidente del Senado defendió que la medida buscaba proteger al exmandatario durante su presencia en inmediaciones de la Plaza de Bolívar.

Pedraza dijo que el origen de la orden no justifica el despliegue

La senadora afirmó que su rechazo no cambió tras conocer el origen de la solicitud, que la medida fue desproporcionada y que apuntar hacia la plaza de Bolívar desde la terraza del Congreso sigue siendo “grave”.

Esto es desproporcionado y expone a la gente que salió a marchar. Venga de donde venga, francotiradores apuntando a la plaza son inaceptables. Que lo pida Petro no lo hace menos grave”, escribió.

Antes de la aclaración de Henríquez, la congresista había dirigido sus cuestionamientos al gobierno de Abelardo de la Espriella. En ese primer pronunciamiento pidió explicar quién autorizó el despliegue y bajo qué justificación.

La dirigente solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para garantizar el derecho a la protesta - crédito X
La dirigente solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para garantizar el derecho a la protesta - crédito X

“¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? (...) Abelardo tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta y se encuentre con hombres armados con fusiles. ¡LA PROTESTA PACÍFICA NO ES UNA GUERRA! La ciudadanía no es el enemigo. Un Gobierno democrático no puede responder con intimidación armada a quienes ejercemos nuestros derechos (sic)“.

Las imágenes de los uniformados con fusiles en la parte superior del Capitolio circularon durante la jornada de movilizaciones en el centro de Bogotá. La situación generó críticas y pedidos de explicación sobre el alcance del dispositivo de seguridad.

Esta es la carta en la que se solicitó seguridad para Gustavo Petro - crédito @UltimaHoraCR/X
Esta es la carta en la que se solicitó seguridad para Gustavo Petro - crédito @UltimaHoraCR/X

Por su parte, la misiva con la solitud de “garantizar la integridad del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, expresidente de la República de Colombia” fue dirigida el 13 de octubre de 2026 al teniente coronel José Luis Gómez Muñoz, oficial de enlace del Congreso de la República, por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de las avanzadas del esquema de seguridad del exmandatario.

El documento pidió “autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio a dos (02) funcionarios de la Fuerza Pública”, desde las 08:00 del 14 de octubre.

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