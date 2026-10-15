Indignación por video de ciudadano que bajó a la fuerza su moto de una grúa del tránsito: “Las reglas son las reglas”

Un video viral mostró a un hombre recuperando su moto en plena operación de tránsito - crédito @TwiterosCali/X

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Un episodio inusual se registró en Buenaventura, Valle del Cauca, la tarde del 14 de octubre de 2026, cuando un hombre decidió descender su motocicleta de una grúa que ya la trasladaba tras una inmovilización ordenada por autoridades de tránsito.

La escena, difundida en redes sociales, generó un amplio debate entre usuarios sobre el cumplimiento de las normas viales en el municipio.

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El hecho ocurrió durante un operativo rutinario de control vehicular, en el que agentes de tránsito procedieron a retener el vehículo tras detectar presuntas irregularidades en su documentación. Pese al procedimiento ya iniciado, el propietario optó por subir a la grúa y retirar su moto antes de que la operación culminara.

El video circuló en redes y generó distintas reacciones

La grabación del incidente alcanzó rápida difusión en plataformas digitales, donde los comentarios de los usuarios se dividieron entre el reproche a la actitud del conductor y las críticas al proceder de las autoridades de tránsito en la ciudad portuaria.

Hombre se subió a una grúa para recuperar su moto inmovilizada en Buenaventura - crédito @TwiterosCali/X

“Pelear contra las autoridades del tránsito no tiene sentido, si usted tiene sus documentos en regla no hay problema”, escribió el usuario Andrés Hernández Aguila, quien defendió el actuar de los agentes frente a la inmovilización del rodante.

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Otros comentarios apuntaron en una dirección distinta. “Usted cree que llegar a todo esto, las normas son las normas, deben de tener sus papeles al día, qué vergüenza”, señaló la usuaria identificada como desiremelanie1222, al cuestionar la falta de documentación que habría originado el procedimiento.

También hubo mensajes con tono más crítico hacia los funcionarios encargados del operativo. “Una masajeada para los de la grúa que creen que compraron la moto”, escribió el usuario capar4555, en referencia al manejo del caso por parte de quienes ejecutaban la retención.

El caso permanece sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, las autoridades de tránsito de Buenaventura no han emitido un comunicado formal sobre lo ocurrido ni han confirmado si el episodio derivó en una sanción adicional para el conductor involucrado. Tampoco se conoce si el vehículo fue finalmente retenido o si su propietario logró conservarlo tras el episodio registrado en video.

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Autoridades de tránsito en Buenaventura inmovilizaron una moto que terminó retirada de la grúa - crédito @TwiterosCali/X

Estudiante despertó dentro de una grúa cuando autoridades llevaban su carro a los patios en Bogotá

Un joven universitario vivió momentos de desconcierto en Bogotá cuando despertó de una siesta dentro de su vehículo y descubrió que este se encontraba en movimiento sobre una grúa.

Agentes de tránsito habían inmovilizado el carro por estar estacionado en un lugar prohibido, sin advertir que su conductor permanecía dormido en el interior.

Santiago Albarracín, estudiante de Diseño en la Universidad de Los Andes, relató lo sucedido a Noticias Caracol y anunció que estudia emprender acciones legales contra las autoridades de tránsito de la capital por lo que considera un procedimiento irregular.

El universitario explicó que, tras una jornada extensa de clases y trabajo, decidió descansar dentro de su carro, estacionado frente a la universidad, antes de su siguiente sesión académica. “Yo estaba en la tarde, salí de una clase, estaba muy cansado, era la hora del almuerzo y me fui al carro”, contó.

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Agentes de tránsito en Bogotá inmovilizaron un carro sin notar que su conductor dormía adentro - crédito Alcaldía de Bogotá

Mientras dormía, agentes de tránsito revisaron la zona, determinaron que el vehículo se encontraba en un sitio no permitido y procedieron a engancharlo a una grúa con destino a los patios de Álamos, en el occidente de la ciudad. Ninguno de los funcionarios notó la presencia del conductor en el interior.

Albarracín relató que, al abrir los ojos y notar el desplazamiento del vehículo, experimentó un momento de desorientación. “Me despierto y ya estaba en una grúa perdido y quedé muy confundido. Mi mamá estaba superpreocupada”, señaló.

El joven aseguró que, en un primer instante, llegó a pensar que había sido víctima de un secuestro. “Mi reacción primero fue ver dónde estaba, abrir una puerta y esperar que los muchachos dejaran de conducir”, relató ante las cámaras del programa.

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Una vez identificó la situación, Albarracín decidió permanecer dentro del vehículo y rechazó bajarse, lo que impidió que los funcionarios completaran el ingreso del automóvil a los patios, procedimiento que, según explicó, no puede ejecutarse con ocupantes en su interior. Ante el bloqueo de la operación, uniformados del CAI de Álamos acudieron al lugar para atender el caso.