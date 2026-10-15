Colombia

General (r) Jorge Luis Vargas anunció acciones legales por seguimientos presuntamente ordenados por Petro: “Mucha preocupación”

El exdirector de la Policía Nacional indicó que varios medios de comunicación han advertido sobre perfilamientos en su contra y obtención de información financiera. Aseguró que la DNI y la Uiaf estarían involucradas

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El general (r) Jorge Luis Vargas Valencia, que fungió como director de la Policía Nacional entre 2020 y 2022, anunció que tomará acciones legales por supuestos perfilamientos y seguimientos en su contra, presuntamente ordenados por el expresidente Gustavo Petro.

Con mucha preocupación he observado cómo varios medios de comunicación se han referido a los actos ilícitos perpetrados en mi contra por Gustavo Petro mientras fungió como presidente de la República. Dichos actos habrían consistido en seguimientos, perfilamientos, obtención de información financiera sobre mí, entre otros”, precisó en un comunicado.

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Según detalló, estas acciones ilegales habrían sido llevadas a cabo a través del uso irregular de los recursos del Estado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El general (r) Jorge Luis Vargas Valencia aseguró que tomará acciones legales en contra de quienes lo habrían perfilado, por los delitos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente y concierto para delinquir - crédito Camila Diaz/Colprensa y Juan Cano/Presidencia/Flickr
El general (r) Jorge Luis Vargas Valencia aseguró que tomará acciones legales en contra de quienes lo habrían perfilado, por los delitos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente y concierto para delinquir - crédito Camila Diaz/Colprensa y Juan Cano/Presidencia/Flickr

El general recordó que, en su momento, el ex jefe de Estado “confesó y manifestó su aversión” contra él en una entrevista que otorgó al periodista Daniel Coronell. En ese diálogo, afirmó que lo “tenía entre ojos”. “Me comprueba la realización de esas actividades ilícitas”, añadió el general retirado en la comunicación.

Así las cosas, informó que, junto con sus abogados, ya está adelantando las diligencias requeridas para identificar a las personas que participaron en los presuntos seguimientos que se hicieron en su contra, y garantizar que respondan ante la justicia colombiana.

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“Por lo anterior, he iniciado, junto con mi equipo de asesores jurídicos, las acciones legales tendientes a obtener la judicialización de quienes cometieron dichos actos, que podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente, concierto para delinquir y otros más”, indicó.

En desarrollo...

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