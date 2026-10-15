Colombia

Embajadora de Israel en Colombia dio nuevos detalles de la visita del canciller Omar Bula Escobar: “Nuestra amistad se fortalece”

El funcionario participó en la apertura de la nueva embajada, un homenaje a víctimas del ataque de Hamás y reuniones con empresas tecnológicas israelíes

Canciller de Colombia, Omar Bula, sostuvo encuentros con Check Point y otras firmas tecnológicas israelíes - crédito @VivianAisen/X
Canciller de Colombia, Omar Bula, sostuvo encuentros con Check Point y otras firmas tecnológicas israelíes - crédito @VivianAisen/X
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El canciller colombiano, Omar Bula Escobar, llegó a Israel el martes 13 de octubre de 2026 para encabezar una visita oficial centrada en la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén y en una serie de encuentros con autoridades israelíes y empresas del sector tecnológico.

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, había anunciado previamente que se encontraba en la ciudad a la espera del funcionario, antes de confirmar su llegada y documentar los principales momentos de la agenda a través de su cuenta en X.

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La diplomática celebró la apertura de la nueva sede diplomática

Horas después de confirmar el arribo de Bula, Aisen relató la inauguración de la embajada colombiana en la capital israelí. “¡Una noche histórica en Jerusalén!”, escribió, al detallar que la ceremonia reunió al primer ministro Benjamín Netanyahu junto al canciller colombiano.

Colombia inauguró su embajada en Jerusalén durante visita oficial del canciller Omar Bula - crédito @VivianAisen/X
Colombia inauguró su embajada en Jerusalén durante visita oficial del canciller Omar Bula - crédito @VivianAisen/X

“Junto con el primer ministro y mi amigo, el canciller de Colombia, celebramos la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, la décima embajada en la capital de Israel”, señaló en su publicación.

La embajadora vinculó la apertura con un compromiso que, según explicó, había asumido previamente el presidente Abelardo de la Espriella. “Gracias a mi amigo, el presidente, que lo dijo y lo cumplió”, afirmó.

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Aisen cerró su mensaje con una declaración sobre el estado de la relación bilateral. “Nuestra amistad se fortalece cada día más. Colombia siempre podrá contar con Israel”, sostuvo.

Embajadora de Israel celebró apertura de sede diplomática colombiana en Jerusalén - crédito @VivianAisen/X
Embajadora de Israel celebró apertura de sede diplomática colombiana en Jerusalén - crédito @VivianAisen/X

Un segundo mensaje destacó la salida de Colombia del Grupo de La Haya

En una publicación posterior, la diplomática agradeció a Bula por la visita y por un anuncio adicional relacionado con la posición internacional de Colombia frente a Israel.

“Gracias a mi amigo, el canciller de Colombia, por su histórica visita a Israel, durante la cual esta mañana se inauguró la Embajada de Colombia en Jerusalén”, escribió.

Aisen agregó que el funcionario comunicó una decisión relevante para el Gobierno israelí. “Gracias también por la buena noticia que nos trajiste, la decisión de Colombia de retirarse del Grupo de La Haya, un bloque antiisraelí”, indicó.

La embajadora calificó el vínculo bilateral como “una verdadera alianza” y proyectó la continuidad de la cooperación entre ambos países. “Juntos fortaleceremos la asociación estratégica entre nuestros países”, sostuvo.

Omar Bula encabezó agenda oficial en Israel con homenaje a víctimas del Festival Nova - crédito @VivianAisen/X
Omar Bula encabezó agenda oficial en Israel con homenaje a víctimas del Festival Nova - crédito @VivianAisen/X

Un homenaje recordó a colombianos asesinados en el Festival Nova

La agenda del canciller incluyó un acto de memoria dedicado a las víctimas del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 durante el Festival de música Nova.

Aisen señaló que, junto a Bula, rindieron homenaje a los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías, quienes murieron en ese hecho.

“Junto al Canciller honramos la memoria de los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías, asesinados por terroristas palestinos durante el Festival de música Nova, el 7 de octubre de 2023”, escribió la embajadora, quien etiquetó en su publicación a la Cancillería colombiana.

“Que su recuerdo sea siempre una bendición. Que nunca los olvidemos”, agregó.

Canciller colombiano Omar Bula se reunió con empresas israelíes de ciberseguridad e inteligencia artificial - crédito @VivianAisen/X
Canciller colombiano Omar Bula se reunió con empresas israelíes de ciberseguridad e inteligencia artificial - crédito @VivianAisen/X

El canciller se reunió con empresas de ciberseguridad e inteligencia artificial

La visita contempló además encuentros con compañías israelíes especializadas en tecnología y seguridad digital. Según Aisen, Bula sostuvo reuniones con representantes de CyberProAI y ERA Intelligence, firmas dedicadas al desarrollo de soluciones en ciberseguridad, inteligencia artificial, inteligencia estratégica y seguridad nacional.

“Ciberseguridad. Inteligencia artificial. Inteligencia estratégica. Seguridad nacional. ¡Manos a la obra!”, escribió la diplomática, al describir el propósito del encuentro.

“El canciller se reunió con representantes de las compañías israelíes para conocer de primera mano las soluciones y tecnologías que Israel puede aportar a Colombia en estos sectores estratégicos”, añadió.

Aisen cerró el mensaje con una reflexión sobre la cooperación bilateral: “Los desafíos globales se enfrentan mejor trabajando juntos”.

Vivian Aisen relató en X los principales momentos de la visita oficial de Omar Bula a Israel - crédito @VivianAisen/X
Vivian Aisen relató en X los principales momentos de la visita oficial de Omar Bula a Israel - crédito @VivianAisen/X

Un encuentro adicional abordó la seguridad digital con Check Point

El canciller también sostuvo una reunión con representantes de Check Point, compañía israelí especializada en ciberseguridad con presencia en el mercado colombiano.

“¿Checkpoint? ¿Has escuchado hablar de ella? Es una empresa israelí líder mundial en ciberseguridad, con una presencia significativa en Colombia”, escribió Aisen al presentar el encuentro.

La embajadora explicó que el objetivo del diálogo fue “evaluar cómo Colombia puede seguir aprovechando las soluciones tecnológicas de vanguardia” que ofrece la compañía.

“La innovación israelí al servicio de la seguridad digital de Colombia”, concluyó, al reiterar el mensaje sobre la unión entre ambos países que acompañó cada una de sus publicaciones durante la jornada.

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