Él es José Eduardo Barreneche: nuevo director corporativo de cumplimiento de Ecopetrol

Ecopetrol designó a José Eduardo Barreneche Ávila como nuevo director corporativo de Cumplimiento - crédito Ecopetrol

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Ecopetrol designó a José Eduardo Barreneche Ávila como director corporativo de Cumplimiento, cargo que asumirá a más tardar el 20 de octubre de 2026 en reemplazo de Rodolfo Mario García, cuya relación laboral con la petrolera terminó el 13 de octubre por mutuo acuerdo. La decisión forma parte de la estrategia de la compañía para consolidar su alta gerencia en una nueva etapa.

Barreneche llega al equipo directivo con más de 20 años de experiencia en derecho corporativo, societario, laboral y comercial, además de cumplimiento regulatorio. Su trayectoria abarca compañías nacionales e internacionales de los sectores agrícola, agroindustrial, energético y de biocombustibles.

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“Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que su Junta Directiva nombró a José Eduardo Barreneche Ávila como Director Corporativo de Cumplimiento, quien se unirá al equipo directivo a más tardar el 20 de octubre de 2026, como parte de la estrategia de consolidación de la alta gerencia de la Compañía en esta nueva etapa”, dice el comunicado emitido por Ecopetrol.

La Junta Directiva adoptó el nombramiento y la empresa lo comunicó el 15 de octubre de 2026. Hasta la incorporación del nuevo directivo, Julio Ricardo Corredor Calderón estará al frente del área de manera temporal.

“Rodolfo Mario García, quien venía desempeñándose como Director Corporativo de Cumplimiento, estuvo vinculado laboralmente a la compañía hasta el 13 de octubre de 2026, tras finalizar su relación laboral por mutuo acuerdo. La Compañía le desea éxitos en sus nuevos proyectos”, se agrega en el comunicado.

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La trayectoria jurídica y corporativa del nuevo directivo

José Eduardo Barreneche Ávila realizó estudios de maestría en la Queen Mary University of London y en la Universidad Sergio Arboleda - crédito Universidad del Magdalena/Facebook

Barreneche es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con una maestría en Derecho Bancario y Financiero de Queen Mary University of London, además de una maestría en Educación. También realizó especializaciones en derecho aduanero, laboral y tributario en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Norte.

Su formación incluye cursos sobre cumplimiento corporativo, extinción de dominio, derechos de los pueblos indígenas ante el Sistema Universal de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y derecho de tierras.

En el Grupo Daabon, Barreneche ejerció como representante legal, secretario general y asesor en temas de ética y cumplimiento. Además, integró juntas directivas de más de 30 compañías nacionales e internacionales.

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La Dirección Corporativa de Cumplimiento gestiona los riesgos regulatorios y fortalece los mecanismos de ética en Ecopetrol - crédito Ecopetrol

El abogado participó en el diseño e implementación de programas corporativos de transparencia e integridad, así como en negociaciones colectivas y procesos de fusiones y adquisiciones dentro y fuera de Colombia.

También fue vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta y docente universitario de pregrado y posgrado en derechos humanos, cumplimiento, derecho societario, títulos valores, derecho laboral y derecho aduanero.

“También se ha desempeñado como vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta y como docente universitario de pregrado y posgrado en derechos humanos, cumplimiento, derecho societario, títulos valores, derecho laboral y derecho aduanero, entre otras áreas. Su experiencia incluye negociaciones colectivas y fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales”, se añade en el documento.

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Una transición a cargo de Julio Ricardo Corredor Calderón

Julio Ricardo Corredor Calderón, oficial de Cumplimiento suplente de la compañía, asumió el encargo de la Dirección Corporativa de Cumplimiento desde el 14 de octubre - crédito Pacto Global Red Colombia

Julio Ricardo Corredor Calderón, oficial de Cumplimiento suplente de la compañía, asumió el encargo de la Dirección Corporativa de Cumplimiento desde el 14 de octubre. Permanecerá en esa función hasta que Barreneche se vincule formalmente al equipo directivo.

“A partir del 14 de octubre y hasta tanto José Eduardo Barreneche se una en propiedad al equipo, Julio Ricardo Corredor Calderón, actual Oficial de Cumplimiento Suplente, quedará encargado de la Dirección Corporativa de Cumplimiento”, concluye el comunicado.

El área tiene entre sus responsabilidades la gestión de riesgos regulatorios, la prevención de conductas contrarias a las normas y el fortalecimiento de los mecanismos internos de ética y transparencia. Ecopetrol desarrolla operaciones en Colombia y otros mercados del continente.

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La salida de García puso fin a su desempeño como director corporativo de Cumplimiento. La empresa no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al acuerdo entre las partes.