Ejército dio fuerte golpe a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: tres integrantes se sometieron a la justicia

Los tres sometidos a la justicia recibieron valoración médica - crédito Ejército Nacional

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El Ejército Nacional confirmó el desarrollo de un operativo que resultó en el sometimiento de tres personas pertenecientes a las disidencias de las Farc ante tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en zona rural de Calamar, Guaviare.

Durante la acción, las autoridades ubicaron un depósito ilegal que, conforme a la información oficial, pertenecería al mismo Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Bloque Amazonas, de la facción de “Iván Mordisco”, de la estructura Martín Villa.

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La operación militar estuvo a cargo de soldados del Batallón de Infantería de Selva n.º 24, unidad de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, y hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Tropas de la Vigésima Segunda Brigada de Selva informaron que los hombres entregaron un fusil M4, munición y equipos de visión nocturna - crédito Ejército Nacional

Uno de los sometidos entregó un fusil M4, un proveedor y 29 cartuchos. Los otros dos entregaron un monocular de visión nocturna y dos brújulas, de acuerdo con el reporte de la institución, elaborado por el mayor Agustín Alexander Morales García, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería.

La versión militar indica que fue la información proporcionada por uno de los tres hombres la que llevó a las tropas hasta un depósito ilegal en el que hallaron 304 cartuchos calibre 5,56 milímetros, tres proveedores metálicos para 30 cartuchos cada uno, un chaleco multipropósito, un dispositivo explosivo improvisado y material propagandístico. Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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Este fue el material incautado, incluyó propaganda - crédito Ejército Nacional

Los tres sometidos también fueron entregados a las entidades judiciales para que se defina su situación. Desde el Ejército se indicó que podrían acogerse a los beneficios previstos para integrantes de grupos armados organizados que se someten a la justicia, de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley.

El personal médico de la unidad militar también atendió a los tres hombres para verificar sus condiciones de salud, según informó el Ejército.

La Cuarta División del Ejército Nacional sostuvo que las operaciones en Guaviare buscan afectar las capacidades logísticas de los grupos armados ilegales y prevenir hechos contra la población civil y la Fuerza Pública.

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Las autoridades lograron el sometimiento a la justicia de tres integrantes del grupo armado - crédito Ejército

Ejército incautó 397 kilos de cocaína cerca de la frontera con Ecuador en Nariño

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ubicaron un inmueble que funcionaba como centro de acopio para narcóticos en zona rural de Ipiales, Nariño, a dos kilómetros de la frontera con Ecuador. En el lugar fueron incautados 397 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble estaba ubicado en la vereda Llano Grande, entre los pasos fronterizos de Llano Grande y San Antonio. Las autoridades atribuyeron el lugar a la comisión móvil Cordillera, del grupo armado organizado residual Comandos de Frontera.

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La operación fue desarrollada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), con apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional y la DEA.

El Ejército indicó que la cocaína era trasladada por vía terrestre desde Colombia hacia Ecuador. Desde ese país, según el reporte, la organización buscaba enviarla a Centroamérica y Estados Unidos mediante lanchas rápidas tipo Go Fast o semisumergibles. La institución estimó que la incautación evitó la comercialización de 379.000 dosis de cocaína.

El Ejército, la Policía y la DEA localizaron un inmueble donde fueron encontrados 397 kilogramos del alcaloide en una zona rural de Nariño - crédito Ejército Nacional

El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes, que avanzarán en las investigaciones para determinar quiénes administraban el inmueble y establecer las rutas empleadas para el transporte internacional de la droga.

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El Ejército sostuvo que el hallazgo afecta las capacidades logísticas y financieras de los grupos armados que participan en la cadena del narcotráfico en la zona de frontera. La institución anunció también que mantendrá las operaciones en el país contra las estructuras vinculadas a economías ilegales y las redes que buscan sacar cocaína hacia mercados internacionales.