Colombia tendría escasez de gas en 2027: gobierno de De la Espriella advirtió a partir de qué mes y planteó soluciones

El consumo diario de gas em Cpñp,boa promedia entre 832 y 900 Gbtud, impulsado por los sectores residencial, comercial, industrial, vehicular y las centrales de generación térmica - crédito Enercer S.A.

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La posibilidad de que Colombia tenga un déficit de gas desde febrero de 2027 llevó al Ministerio de Minas y Energía a advertir sobre la fragilidad del abastecimiento colombiano durante el Congreso del Mercado de Energía Mayorista, celebrado en Cartagena. La ministra María Nohemí Arboleda indicó que cerca del 30% de la demanda ya se cubre con gas importado.

Así las cosas, el país podría enfrentar restricciones de gas desde febrero de 2027 porque las reservas probadas equivalen a 5,9 años de autonomía y el país depende de manera parcial de importaciones. El Gobierno plantea ampliar la producción, reforzar la regasificación y agilizar proyectos de infraestructura, aunque varias de esas soluciones tienen cronogramas cercanos a la fecha prevista para el faltante.

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Dicha advertencia no supone que el déficit ya se haya materializado, pero afecta a hogares, industrias y centrales térmicas. Estas plantas ganan peso cuando disminuyen los aportes hídricos y el sistema necesita generación térmica para atender el consumo eléctrico.

Proyectos de gas y regasificación frente al déficit previsto

Arboleda explicó que la ampliación de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), la terminal regasificadora de Cartagena, agregará 58 millones de pies cúbicos diarios de gas para las plantas térmicas. La cartera también creó un grupo estratégico en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para acelerar iniciativas de producción y evaluar opciones de recobro y exploración.

María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, afirmó que “Colombia tendrá que construir en seis años más de la mitad de la capacidad del sistema eléctrico que tiene para atender la creciente demanda" - crédito Ministerio de Minas y Energía

Dentro de los proyectos mencionados figura una iniciativa en Córdoba que podría habilitar 10 millones de pies cúbicos diarios desde febrero de 2027. Además, hay 51,8 millones de pies cúbicos diarios adicionales, pero ese volumen está condicionado a trámites pendientes, entre ellos la licencia ambiental, por lo que no equivale a la expansión de Spec.

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La respuesta del Gobierno incluye dos plantas de regasificación: una en el Pacífico, prevista alrededor de noviembre de 2026, y otra en Puerto Bahía, en Cartagena, proyectada para comienzos de 2027. Ambas iniciativas contemplan acuerdos de servicios de regasificación de Ecopetrol, aunque su entrada efectiva dependerá de la ejecución de los proyectos.

Retrasos de transmisión y reto de ampliar la generación

El abastecimiento de gas se cruza con un escenario de presión sobre el sistema eléctrico: el ministerio calcula un déficit de energía firme de 8,3% para 2026-2027, equivalente a 7.669 gigavatios por hora (GWh) anuales. Además, cerca del 60% de los proyectos de transmisión presenta retrasos, situación que puede impedir que nuevas centrales se conecten y transporten su energía a los centros de consumo.

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Para 2026 se esperan 4.475 MW de nueva capacidad, pero el indicador de incorporación expuesto por la cartera es de 16,4%. La información presentada no permite determinar cuántos de esos megavatios ya están operativos ni cuánta capacidad estará disponible durante el año. La demanda eléctrica creció 4,9% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, mientras que el país proyecta una capacidad instalada de 36,7 GW para 2032. Esa meta equivale a un aumento del 65% frente a la capacidad actualmente asignada y exige nuevas plantas, redes de transmisión y puntos de conexión.

El fenómeno de El Niño de 2026, el más fuerte en los últimos 30 años, pondría en jaque el sector eléctrico de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía

Arboleda defendió una matriz diversificada, con respaldo hidráulico y térmico para sostener la operación y fuentes solar y eólica como complemento. “Tener una soberanía energética nos va a permitir que el país se transforme”, afirmó la ministra, que también planteó incorporar tecnologías como la nuclear y la geotermia.

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Sobre la sequía generada por el fenómeno de El Niño, la funcionaria sostuvo que no debería llevar al sistema a una situación de estrés si el sector actúa con anticipación y capacidad de respuesta. El Gobierno creó el Comité Sectorial para la Seguridad Energética Nacional mediante la Resolución 40491 de 2026 y adoptó las resoluciones CREG 101 127 y 101 120 de 2026, relacionadas con el abastecimiento y el uso eficiente de la energía.

Recursos, subastas e interconexión para reforzar el sistema

El Ministerio de Minas y Energía ejecuta el Plan Energía Ya, que contempla:

$1,9 billones para obligaciones del sector. De ese monto, $1,5 billones se destinarán a deuda corriente, incluidos $300.000 millones girados inicialmente al fondo empresarial para aportar liquidez a los generadores térmicos. Prevé $369.000 millones para subsidios de energía y gas $7.600 millones ya pagados por subsidios de gas. $20.200 millones para capitalizar a Dispac y reforzar el servicio para usuarios afectados por el terremoto en Chocó, junto con una autorización de crédito por $4.411 millones para esa empresa.

La cartera asignó 86 MW de capacidad excedentaria y analiza otros 138 MW en el segundo ciclo de la Resolución CREG 101 114 de 2026. También prevé publicar nueva capacidad de conexión en subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional y del Sistema de Transmisión Regional para 2026 y 2027.

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Air-e es la empresas encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira - crédito Colprensa

Las deudas de la empresa Air-e

Según dijo la ministra, en la región Caribe, la empresa intervenida Air-e mantiene deudas billonarias con compañías del sector. “Se están buscando alternativas, hay propuestas interesantes que se están evaluando con la banca y yo creo que muy pronto nos den una solución que se vaya a encontrar”, anotó Arboleda sobre las conversaciones para resolver su situación financiera.

De igual manera, el Gobierno busca habilitar el suministro de diésel B0 para las térmicas mediante el Sistema de Información de Combustibles Líquidos y modificar el Decreto 1073 de 2015 para que, ante contingencias, las plantas puedan acudir a distintos distribuidores mayoristas. La cartera prevé monitorear inventarios, autonomía, consumos, importaciones y logística de combustibles.

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En el frente regional, Colombia culminó en septiembre de 2026 su presidencia pro tempore del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, que reúne a Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. El proyecto de interconexión con Panamá contempla cerca de 500 kilómetros de línea de corriente continua de alta tensión y una capacidad de 400 MW, mientras que los memorandos con Estados Unidos incluyen cooperación en minerales estratégicos, energía nuclear e innovación tecnológica.

La directora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Adriana Jiménez, anunció dos procesos para 2027: “Hacia enero vamos a tener una subasta de reconfiguración y hacia junio de 2027 vamos a tener una subasta de expansión”.

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