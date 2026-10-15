Colombia

Catherine Juvinao criticó el Fondo Milagro del gobierno de Abelardo de la Espriella para reconstruir el país tras el terremoto: “Sigue siendo de papel”

La congresista declarada en independencia reprochó que, pese a la firma del contrato de fiducia y a que habían transcurrido 10 días desde la definición del marco legal de la entidad, el fondo aún no contara con un manual operativo, reglas de contratación ni un consejo directivo en funcionamiento

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Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Alianza Verde, expresó su indignación ante la Comisión Accidental Bicameral del Congreso de la República, en la sesión del jueves 15 de octubre, por las demoras en la puesta en marcha del Fondo Milagro: creado para atender la emergencia del terremoto del 10 de agosto, pese a que ya se firmó contrato de fiducia.

Juvinao señaló cómo a 10 días de haberse establecido el marco legal para este fondo aún no inicia operaciones, lo que mantiene sin ejecución los recursos destinados a la reconstrucción tras el fuerte sismo, que dejó 335 víctimas y más de 5.000 heridos, y daños por más de $30 billones según estimaciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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“¿El gerente del Fondo vino básicamente a confesarnos que apenas van a empezar a sesionar hoy? ¿Y que no hay manual operativo, ni manual de contratación, ni absolutamente nada aprobado?”, sostuvo la congresista, frente a la comparecencia de Jaime Andrés Uribe, titular del fondo, ante el legislativo, para explicar el plan de acción del Gobierno.

Cathy Juvinao habló del Fondo Milagro
La representante Cathy Juvinao se refirió a la inoperancia del Fondo Milagro, que debía atender la emergencia por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @cathyjuvinao/X

En consecuencia, la congresista lanzó una dura sentencia sobre la realidad de esta entidad, que a su juicio “sigue siendo de papel y tiene cero pesos ejecutados”. De ahi sus cuestionamientos sobre que, después de dos meses y cinco días de la firma del contrato, no estuvieran aprobados los elementos básicos de operación para una estructura legal como esta.

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Los manuales pendientes y la llegada del plan de acción

Al respecto, Uribe, gerente del Fondo Milagro, informó al órgano legislativo que solo hasta el jueves 15 de octubre recibirá de manera formal el Plan de Acción Específico, aprobado en la víspera, y que espera con ello que la primera reunión del consejo directivo deje listos tanto el manual operativo, el manual de contratación y el reglamento de esa instancia.

En su intervención, el funcionario explicó que el Fondo funciona como un patrimonio autónomo constituido con Fiducoldex; y no reemplazará las competencias de los ministerios, las gobernaciones ni de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, sino que tendrá tareas de coordinación y liderazgo en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Las familias que regresaron a inmuebles en riesgo motivan la prioridad, mientras la entidad realizará diagnósticos adicionales antes de contratar reparaciones, mejoramientos y soluciones habitacionales nuevas para los damnificados del desastre - crédito Canal del Congreso

En consecuencia, la prioridad inmediata será la demolición de viviendas en riesgo y la remoción de escombros. El gerente advirtió que las necesidades de los damnificados son “casi que infinitas” frente a recursos limitados, por lo que el objetivo inicial es proteger vidas en los meses subsiguentes, por lo que espera ejecutar la hoja de ruta trazada por el consejo.

Los entes territoriales mientras están construyendo toda la información, pero nosotros debemos hacer unos diagnósticos adicionales porque, ya una vez que nos entregan el PAE (Plan de Acción Específico) hoy, debemos llegar a territorio con la ejecución. Nosotros tenemos que empezar a ejecutar ya y que la gente sienta totalmente la presencia”, dijo.

Un esquema de recursos sin giros del Fondo: así será la transferencia

El Fondo Milagro no administrará ni transferirá recursos de manera directa a los proyectos. El Ministerio de Hacienda, a través la Tesorería Nacional, hará los giros para evitar intermediarios. La estructura inicial se acerca a $ 1 billón: $ 624.000 millones provienen de un crédito con el Banco Mundial y $ 360.000 ya se ejecutaron para atender la contingencia.

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Colprensa
Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Colprensa

Esos recursos previos corresponden a la emergencia, mientras Juvinao sostuvo que el Fondo como entidad aún no había ejecutado dinero. “La plata de la tragedia no pasa por manos de intermediarios”, dijo Uribe, que con ello defendió el modelo de pagos directos con una advertencia sobre el uso de los fondos que se dispondrán para avanzar en la reconstrucción.

También afirmó que “ninguna tragedia puede convertirse en un negocio”, y señaló que cada peso tendrá un destino verificable. Así pues, el Gobierno busca conformar un paquete de alrededor de $ 4 billones con alianzas privadas y el mecanismo de Obras por Impuestos. En paralelo, el Congreso tramita una adición presupuestal de $ 2,7 billones.

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