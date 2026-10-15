Capturan al sospechoso de apuñalar a muerte a su pareja en Risaralda: también habría atacado a la madre de la víctima

La muerte de una mujer de 30 años tras una presunta agresión de su pareja tiene en alerta a las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 27 años, señalado como presunto responsable de la muerte violenta de Yeni Lorena Manzo, de 30 años, ocurrida en la noche del lunes 12 de octubre de 2026 en Quinchía (Risaralda).

El caso es investigado como un posible feminicidio y quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de establecer cómo ocurrieron los hechos.

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De acuerdo con la información conocida por las autoridades, Manzo fue atacada con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental, tras una discusión. La mujer fue trasladada al hospital del municipio, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El coronel Jaime Enrique Higgins Pacheco, comandante del Departamento de Policía Risaralda, informó que los uniformados reaccionaron tras recibir el aviso de una riña y lograron interceptar al señalado agresor que quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Según la Policía, el capturado registra anotaciones judiciales por lesiones personales. La Fiscalía tendrá que presentar los elementos de prueba ante un juez de control de garantías, que definirá las medidas que correspondan dentro del proceso.

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El señalado agresor quedó en poder de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hipótesis sobre el ataque

Los reportes preliminares indican que la pareja habría sostenido una discusión relacionada, al parecer, con una escena de celos. La confrontación habría iniciado luego de que la pareja compartiera en un establecimiento público y continuó cerca de la vivienda de la víctima.

Según la información divulgada por medios regionales como La Patria, el ataque se registró en plena vía pública donde el agresor habría atacado a su pareja. Al parecer, la madre de la víctima también resultó lesionada cuando intentó intervenir para detenerlo.

Habitantes del sector habrían alertado a las autoridades y algunos intentaron parar al señalado atacante antes de que este huyera. La Policía lo interceptó poco después y efectuó la captura en flagrancia.

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La comunidad exige justicia en este caso de violencia de género - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quinchía registra su primer caso investigado como feminicidio en 2026

El homicidio de Yeni Lorena Manzo sería el primer caso de feminicidio registrado en Quinchía durante 2026. De acuerdo con información conocida, en Risaralda se han registrado tres feminicidios en el departamento en lo corrido del año, una cifra que mantiene en alerta a las instituciones encargadas de prevenir las violencias basadas en género.

La Alcaldía de Quinchía expresó sus condolencias a la familia de la mujer. En un mensaje público, la administración municipal expresó su solidaridad y acompañamiento a los allegados de la víctima durante el proceso de duelo.

“En estos momentos de dolor, queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y acompañamiento, reconociendo la huella que Lorena dejó en nuestra comunidad. Que encuentren fortaleza y consuelo en el cariño de quienes la recordamos con respeto y cariño. Estamos con ustedes”, indicó la administración municipal en su mensaje.

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El hecho generó rechazo entre habitantes del municipio, quienes han pedido que se esclarezca lo ocurrido y que la investigación judicial avance con celeridad. Por su parte, la Policía reiteró el llamado a denunciar oportunamente amenazas, agresiones físicas, controles coercitivos y otras situaciones que puedan poner en riesgo a las mujeres en el entorno familiar o de pareja.

Las autoridades locales piden que el caso no quede impune - crédito Alcaldía Municipal Quinchía Risaralda / X

Colombia reportó 89 feminicidios hasta julio de 2026

El caso de Quinchía ocurre en medio de una persistente problemática nacional. Datos divulgados por la Defensoría del Pueblo señalan que Colombia registró 89 feminicidios consumados, 74 tentativas y 20 transfeminicidios entre enero y julio de 2026.

Las cifras oficiales pueden diferir de los registros de organizaciones sociales, debido a los tiempos de investigación, la clasificación judicial de los casos y el subregistro. Por esa razón, las autoridades y entidades de defensa de los derechos de las mujeres insisten en la necesidad de fortalecer la prevención, la atención temprana y las rutas de protección.

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