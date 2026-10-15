Capturan a sicario colombiano en Bolivia por el asesinato de Johan Guzmán Parada, señalado de ser el piloto del narco uruguayo Sebastián Marset

Dos siciarios llegaron en motocicleta hasta un taller mecánico, uno de ellos descendió del automotor, ingresó hasta el local, disparó en cuatro ocasiones, y salió corriendo hasta donde su cómplice, y huyeron de la zona - créditos @senad_paraguay/X | captura de pantalla Unitel | red social X

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Un ciudadano colombiano identificado como Carlos Vargas Ramírez, de 42 años, fue capturado la tarde del miércoles en Santa Cruz de la Sierra, y es señalado como sospechoso de participar en la ejecución a balazos del boliviano Johan Guzmán Parada, de 26 años, señalado en 2023 como presunto piloto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La captura se produjo gracias al rastreo satelital (GPS) de uno de los teléfonos celulares sustraídos a la víctima, según informó el fiscal general del Estado, José Armando Urioste.

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El funcionario detalló que el operativo permitió ubicar un inmueble en la urbanización Norte La Molina, donde se halló un arsenal considerable.

“Se han encontrado 500 municiones, seis revólveres, un rifle, dos automóviles de alta gama, una motocicleta, joyas y dinero”, precisó Urioste. En el mismo domicilio, agentes de la Policía boliviana aprehendieron a Vargas Ramírez, a quien se le imputan los delitos de tráfico de armas, porte y portación, tenencia de armas y legitimación de ganancias ilícitas, entre otros.

El rastro de la víctima condujo hasta la organización narco

El fiscal Urioste explicó que la investigación se activó tras el hallazgo de armas en el domicilio y la posterior persecución de los sospechosos, todos de nacionalidad colombiana.

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La hipótesis central de las autoridades judiciales apunta a que el detenido operaba dentro de una estructura criminal transnacional con ramificaciones en el narcotráfico regional.

“El imputado formaría parte de la organización criminal de Sebastián Marset y el ‘Colla’, hipótesis que será comprobada por los elementos e informes policiales correspondientes”, señaló Urioste.

Como “El Colla” se conoce en el mundo del hampa a Erlan Ivar García López, otro integrante señalado de la red del narcotraficante uruguayo, y considerado como su mano derecha, con quien Guzmán también mantenía vínculos según investigaciones previas.

Quién era Johan Guzmán Parada y su relación con el narco uruguayo Sebastián Marset

Johan Guzmán Parada fue presentado en 2023 por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como presunto piloto de Marset, el líder del llamado Primer Cartel Uruguayo.

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El narcotraficante había permanecido prófugo durante años tras escapar de un operativo policial en Santa Cruz en julio de 2023, hasta que fue capturado el 13 de marzo de 2026 en un operativo de madrugada en esa misma ciudad boliviana.

Horas después, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales en el Distrito Este de Virginia por liderar una red dedicada al traslado de cocaína hacia Europa y al lavado de dinero a través de clubes de fútbol.

Guzmán, por su parte, arrastraba un proceso judicial independiente de esa causa. En noviembre de 2023 fue enviado al penal de Cerprom, en Montero, tras ser imputado por el asesinato de Aldo Calderón Mejía, un instructor de gimnasio de 33 años asesinado el 8 de julio de 2021.

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Su abogada, Blanca Mercado, relató que se reunió con él horas antes del crimen para analizar la posibilidad de pedir la extinción de ese proceso, que ya superaba los tres años.

Cómo ocurrió el ataque: sicarios perpetraron el crimen

El homicidio se perpetró el martes en un taller de mecánica automotriz ubicado en la zona del tercer anillo interno y la calle General Franco, cerca de la Radial 27, en inmediaciones del Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta; uno de ellos descendió, ingresó al establecimiento y disparó cuatro veces contra Guzmán, quien se encontraba sentado en el interior.

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Los disparos impactaron en el hombro y la región occipital del cráneo de la víctima. Ambos agresores huyeron tras el ataque.

Una testigo relató haber escuchado tres detonaciones antes de que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acordonaran el área y recolectaran indicios. La Policía activó el denominado Plan Z y movilizó grupos especiales para dar con los responsables.

Los cargos formales contra el colombiano detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Tras el arresto de Vargas Ramírez, las autoridades judiciales formalizaron el proceso en su contra por los delitos de asesinato, tráfico de armas, porte, portación y tenencia de armas, además de legitimación de ganancias ilícitas.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha establecido con certeza el móvil del crimen ni ha confirmado de manera definitiva si el ataque contra Guzmán guarda relación directa con sus antecedentes judiciales por el homicidio del instructor de gimnasio o con sus presuntos nexos con la red de Marset.

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La investigación continúa bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado a la estructura narco, mientras la Policía boliviana mantiene la búsqueda del segundo sospechoso que participó en el ataque a tiros.