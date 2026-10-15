Colombia

Asesinaron a un niño de 13 años en Antioquia por robarle el morral: Gobernador anunció una recompensa de $200 millones

El gobernador Andrés Julián Rendón informó que la Policía acordonó la zona del ataque y anunció un pago de hasta $200 millones para quienes ayuden a identificar a los responsables

Gobernación de Antioquia pidió información para esclarecer crimen de menor de 13 años - crédito Colprensa - Prensa Paisa
Gobernación de Antioquia pidió información para esclarecer crimen de menor de 13 años - crédito Colprensa - Prensa Paisa
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una millonaria recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de un niño de 13 años en El Carmen de Viboral, municipio del Oriente antioqueño. El mandatario indicó que los agresores, al parecer, se habrían llevado el morral de la víctima.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 14 de octubre de 2026. La Policía Nacional acordonó el sector donde ocurrió el homicidio y asumió las primeras actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del ataque, la identidad de quienes participaron y el posible móvil.

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Rendón difundió el anuncio a través de su cuenta de X. “Me reportan el asesinato de un menor de 13 años en El Carmen de Viboral. Los asesinos se habrían llevado su morral”, escribió el gobernador en su mensaje inicial.

El mandatario informó que la administración departamental dispuso el incentivo económico para impulsar la colaboración ciudadana. “La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $200 millones para quienes suministren información”, señaló.

Andrés Julián Rendón anunció recompensa tras homicidio de un menor en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
Andrés Julián Rendón anunció recompensa tras homicidio de un menor en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Las autoridades buscan establecer las circunstancias del crimen

Según Corpades, el menor Agustín Álzate Marín caminada por la calle cuando dos hombres en motocicleta lo abordaron para quitarle el morral, en medio del forcejeo recibió un disparo en el costado derecho y murió.

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La investigación busca determinar si el hurto del bolso estuvo vinculado de forma directa con el homicidio o si constituye un elemento adicional dentro de los hechos que rodearon la muerte del adolescente. El gobernador pidió que las autoridades prioricen el esclarecimiento de lo sucedido.

“Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos”, manifestó Rendón, quien etiquetó en su publicación a la Policía Nacional, a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia y al brigadier general Luis Martínez.

En su pronunciamiento, el gobernador vinculó el asesinato con la preocupación por la participación de menores en dinámicas criminales. “No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”, expresó.

Por su parte, el alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo, también rechazó el crimen y afirmó que las instituciones locales y departamentales concentrarán sus capacidades en la identificación de los responsables, según reportó Caracol Radio.

Hugo Jiménez Cuervo rechazó el crimen y anunció apoyo institucional para esclarecerlo - crédito @hugojimenezc/X
Hugo Jiménez Cuervo rechazó el crimen y anunció apoyo institucional para esclarecerlo - crédito @hugojimenezc/X

“Todas las capacidades están volcadas al esclarecimiento. ¡Con los niños no!“, señaló Jiménez Cuervo.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que esperan recibir información de la ciudadanía para avanzar en la individualización de los responsables.

Concejal de El Carmen de Viboral pidió que la protección de la niñez sea una prioridad tras asesinato de Agustín

El concejal de El Carmen de Viboral, Santiago Morales, se pronunció tras el asesinato de Agustín Alzate Marín, el adolescente de 13 años que murió luego de un ataque armado ocurrido en el municipio. El dirigente expresó su rechazo al crimen y pidió que la protección de los menores trascienda los mensajes institucionales.

“Profundo dolor y un rechazo rotundo ante el asesinato de Agustín en nuestro municipio”, escribió Morales en una publicación difundida en X. El concejal aseguró que el caso obliga a revisar la respuesta de las autoridades y de la sociedad ante la violencia que afecta a niños y adolescentes.

Concejal de El Carmen de Viboral pidió priorizar la protección de menores tras asesinato de Agustín Álzate - crédito @s_morales5/X
Concejal de El Carmen de Viboral pidió priorizar la protección de menores tras asesinato de Agustín Álzate - crédito @s_morales5/X

“¿Qué estamos haciendo mal como sociedad, y como Estado para que la vida de nuestros niños se apague así?”, cuestionó el funcionario. También manifestó su solidaridad con los familiares de la víctima.

Morales señaló que “la protección de la niñez tiene que dejar de ser discurso y volverse la única prioridad real”. El concejal agregó: “Paz en la tumba de Agustín y toda la solidaridad con su familia”.

Decenas de usuarios en Facebook reaccionaron con mensajes de solidaridad tras el asesinato del menor Agustín Alzate Marín en El Carmen de Viboral. “Mi niño...”, escribió un usuario.

Otra internauta pidió fortaleza para “los papás” y acompañamiento para “estos niños y niñas”. Otros perfiles compartieron la imagen “Con nuestros niños, no”, símbolo de rechazo frente a la violencia infantil en el municipio.

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