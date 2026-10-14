Policía española desarticuló una red que introducía a Europa migrantes dominicanos con pasaportes colombianos: así era la operación

La Policía Nacional desarticula una red que facilitaba la entrada irregular de migrantes dominicanos en Europa con pasaportes colombianos falsos - crédito Policía de España

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La Policía Nacional desarticuló una organización en Sabadell, Barcelona, que presuntamente facilitaba la entrada irregular de migrantes dominicanos en Europa mediante pasaportes colombianos falsos o expedidos de forma fraudulenta.

La operación terminó con cuatro detenidos, incluido el líder del entramado. En dos registros domiciliarios, los agentes intervinieron 3,7 kilogramos de cocaína y 8.700 euros en efectivo.

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La investigación determinó que la red permitía a ciudadanos de República Dominicana evitar el visado exigido para ingresar en el espacio Schengen. Para ello, coordinaba viajes, facilitaba documentos irregulares y daba instrucciones para atravesar los controles fronterizos.

Los investigadores detectaron entonces a ciudadanos dominicanos que trataban de llegar a Europa con pasaportes colombianos obtenidos de manera irregular.

Una de las vías pasaba por Colombia. Los migrantes viajaban desde República Dominicana y aprovechaban una norma que permite a los mayores de edad presentarse ante el registro civil con dos testigos y declarar que nacieron en ese país.

Un agente custodia a personas detenidas junto a pasaportes colombianos y un mapa con los países del espacio Schengen - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de ese procedimiento, conseguían una cédula de identidad colombiana y, finalmente, un pasaporte. Con ese documento podían viajar como turistas sin presentar visado.

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En otros casos, los viajeros se desplazaban a Perú, donde integrantes de la organización les ofrecían alojamiento y la documentación necesaria para continuar el trayecto.

Las pesquisas identificaron a los miembros de la estructura instalados en España. Ellos coordinaban los desplazamientos y entregaban indicaciones para completar la entrada irregular en territorio europeo.

La ruta partía de República Dominicana y transitaba principalmente por Colombia, Perú y Brasil. El último viaje se hacía por avión, con Francia como destino principal.

La operación contó con la colaboración de Ameripol.

Un agente policial realiza un control a tres personas junto a un mapa del espacio Schengen y pasaportes de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expulsados 21 colombianos de Chile acusados de llegar a ese país a delinquir

Los 21 ciudadanos colombianos expulsados de Chile integraron el mayor grupo trasladado en el vuelo chárter que despegó desde Santiago durante la madrugada del sábado 10 de octubre. La aeronave llevó además a 20 ciudadanos bolivianos y 15 ecuatorianos. El recorrido incluyó una escala en Iquique antes de continuar hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.

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Las autoridades chilenas concretaron la salida de 56 extranjeros en un operativo conjunto de la Subsecretaría del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI). El procedimiento combinó medidas administrativas por infracciones migratorias y expulsiones ordenadas por tribunales en causas penales.

Del total, 45 personas fueron expulsadas por decisiones administrativas relacionadas con incumplimientos de las normas de ingreso o permanencia en Chile. Las otras 11 expulsiones respondieron a resoluciones judiciales dictadas dentro de procesos penales.

Entre los trasladados había cinco personas catalogadas como sujetos de interés policial por antecedentes vinculados con tráfico de drogas y violación.

El prefecto inspector Ernesto León indicó que uno de los ciudadanos expulsados era colombiano y tenía una orden de captura vigente en su país por hurto calificado.

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“Teníamos cinco sujetos de interés con diferentes antecedentes policiales por tráfico de drogas, algunos por violación”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa desde el cuartel general de la PDI.

Las autoridades chilenas también expulsaron a bolivianos y ecuatorianos - crédito @PDI_CHILE/X

Ministro del Interior explicó qué pasara con los migrantes venezolanos en Colombia

La orden de identificar y deportar extranjeros vinculados con delitos no incluirá a los venezolanos que fueron regularizados en Colombia durante los años más duros de la crisis regional, según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

El alcance de la directriz presidencial quedó definido tras el anuncio de Abelardo de la Espriella, que instruyó a Migración Colombia y a la Policía Nacional para que coordinen operativos contra personas extranjeras involucradas en actividades delictivas.

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Lara sostuvo ante Noticias Caracol que la medida está dirigida contra las redes criminales que aprovechan las rutas migratorias irregulares, en especial las que lucran con el tránsito de personas a través del Darién rumbo a Estados Unidos. El ministro diferenció ese fenómeno de la situación de los migrantes venezolanos que accedieron a mecanismos de protección en Colombia.

El funcionario afirmó que la orden no alcanza a quienes llegaron desde Venezuela y recibieron estatus legal, acceso a servicios del Estado o lograron establecerse en el país. Según su explicación, el objetivo oficial son quienes usan el territorio colombiano como punto de paso o llegada dentro de circuitos migratorios ilegales ligados a delitos.

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