Fiscal apartada de la investigación contra ‘Papá Pitufo’ denunció acoso, amenazas y parrandas en la Fiscalía

Fiscal apartada de la investigación a ‘Papá Pitufo’ denunció acoso, amenazas en su contra y parrandas dentro de la Fiscalía - crédito Colprensa - Policía Nacional

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La fiscal Paola Andrea Londoño, quien dirigió una investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, afirmó que después de avanzar en ese expediente fue apartada del caso y enfrentó denuncias por injuria y calumnia.

Londoño sostuvo que la Fiscalía General de la Nación investigaba desde hacía cinco años a Marín Buitrago, señalado como uno de los principales operadores del contrabando en Colombia. Según su relato, asumió la indagación y, en menos de seis meses, consiguió que el acusado fuera detenido en España.

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La fiscal dijo que su salida ocurrió tras la captura de ‘Papá Pitufo’

Paola Andrea Londoño dijo que elevó informes ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para comunicar sus preocupaciones - crédito Colprensa

La funcionaria presentó ese resultado como producto del trabajo de un equipo investigador y del respaldo institucional que recibió durante la operación. Sin embargo, aseguró que posteriormente comenzaron actuaciones que, a su juicio, limitaron su permanencia en el proceso.

Londoño relató, en entrevista con Semana, que recibió amenazas y que fue objeto de ataques y seguimientos. También señaló que su situación derivó en una crisis de salud. Las afirmaciones corresponden a su versión de los hechos y el texto no incluye una respuesta de las personas mencionadas por la fiscal.

La investigadora sostuvo que sus advertencias internas estuvieron relacionadas con hechos ocurridos en el séptimo piso del antiguo edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sede de dependencias de la Fiscalía. Allí, según afirmó, se realizaban reuniones y celebraciones que consideraba incompatibles con el funcionamiento del ente.

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Londoño aseguró que tiene pruebas sobre hechos denunciados en la sede de la Fiscalía

Londoño aseguró que tiene pruebas sobre hechos denunciados en la sede de la Fiscalía - crédito archivo Álvaro Tavera/Colprensa - Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación

Paola Andrea Londoño indicó que elevó informes ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para comunicar sus preocupaciones. Aseguró que cuenta con elementos que respaldan lo expuesto y que los pondrá a disposición de las autoridades competentes si estas los solicitan.

“Yo daré nombres de las personas que estaban ahí, cuando lo pidan las autoridades”, declaró Londoño a la revista. En efecto, dijo que varios funcionarios podrían rendir declaración jurada sobre los episodios que denunció y sobre la relación entre algunas personas que, según su versión, participaban en esas reuniones.

La fiscal dijo que el ambiente de esas actividades interfería con su jornada de trabajo. “Mientras yo trabajaba, el señor subía la música, se oían ruidos y yo trabajando hasta medianoche”, señaló en la entrevista.

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Londoño agregó que enfrenta tres denuncias por injuria y calumnia. Explicó que, por temor, inicialmente evitó mencionar ante la Corte ciertos episodios y a algunas personas vinculadas con sus quejas. No obstante, afirmó que ahora responderá ante las instancias correspondientes.

“En esa resiliencia que tengo, voy a pasar la página, pero me empiezan a llegar denuncias por injuria y calumnia, tengo tres denuncias en este momento y yo por miedo, cuando me llamaron a entrevista ante la Corte, no dije nada del señor Briñez, dije: ‘Quiero dejar esto así y cerrar este capítulo, pero ahora el señor Briñez se concertó con una de las personas que en fiestas de fin de año de la dirección especializada contra la corrupción varias personas se dieron cuenta de que el señor se embriagaba, había manoseos con varias funcionarias”, señaló en el mismo diálogo.

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La fiscal cuestionó que el expediente haya perdido impulso

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, sobornó y tenía a funcionarios de bolsillo en la Dían - crédito redes sociales

Para Londoño, existe una contradicción entre los resultados que atribuye a su trabajo contra la red de contrabando y las consecuencias que, dijo, tuvo después dentro de la institución. La funcionaria sostuvo que el caso contra alias Papá Pitufo perdió impulso tras su salida.

Marín Buitrago es señalado por las autoridades como un presunto articulador de operaciones de contrabando. La investigación que adelantó la fiscal y las denuncias que formuló sobre el ambiente interno de la Fiscalía permanecen sujetas a las actuaciones y verificaciones de las autoridades competentes.