Colombia

Fiscal apartada de la investigación contra ‘Papá Pitufo’ denunció acoso, amenazas y parrandas en la Fiscalía

Paola Andrea Londoño dijo que elevó informes ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para comunicar sus preocupaciones

La Fiscalía General pidió a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional
Fiscal apartada de la investigación a ‘Papá Pitufo’ denunció acoso, amenazas en su contra y parrandas dentro de la Fiscalía - crédito Colprensa - Policía Nacional
Guardar

La fiscal Paola Andrea Londoño, quien dirigió una investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, afirmó que después de avanzar en ese expediente fue apartada del caso y enfrentó denuncias por injuria y calumnia.

Londoño sostuvo que la Fiscalía General de la Nación investigaba desde hacía cinco años a Marín Buitrago, señalado como uno de los principales operadores del contrabando en Colombia. Según su relato, asumió la indagación y, en menos de seis meses, consiguió que el acusado fuera detenido en España.

PUBLICIDAD

La fiscal dijo que su salida ocurrió tras la captura de ‘Papá Pitufo’

Al parecer, para el 2024 se adelantaban dos procesos contra el zar del narcotráfico, por lo que la Fiscalía intentó unificar las investigaciones - crédito Colprensa
Paola Andrea Londoño dijo que elevó informes ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para comunicar sus preocupaciones - crédito Colprensa

La funcionaria presentó ese resultado como producto del trabajo de un equipo investigador y del respaldo institucional que recibió durante la operación. Sin embargo, aseguró que posteriormente comenzaron actuaciones que, a su juicio, limitaron su permanencia en el proceso.

Londoño relató, en entrevista con Semana, que recibió amenazas y que fue objeto de ataques y seguimientos. También señaló que su situación derivó en una crisis de salud. Las afirmaciones corresponden a su versión de los hechos y el texto no incluye una respuesta de las personas mencionadas por la fiscal.

La investigadora sostuvo que sus advertencias internas estuvieron relacionadas con hechos ocurridos en el séptimo piso del antiguo edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sede de dependencias de la Fiscalía. Allí, según afirmó, se realizaban reuniones y celebraciones que consideraba incompatibles con el funcionamiento del ente.

PUBLICIDAD

Londoño aseguró que tiene pruebas sobre hechos denunciados en la sede de la Fiscalía

Alias Papá Pitufo no pudo ser extraditado porque pidió asilo en Portugal - crédito archivo Álvaro Tavera/Colprensa - Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación
Londoño aseguró que tiene pruebas sobre hechos denunciados en la sede de la Fiscalía - crédito archivo Álvaro Tavera/Colprensa - Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación

Paola Andrea Londoño indicó que elevó informes ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para comunicar sus preocupaciones. Aseguró que cuenta con elementos que respaldan lo expuesto y que los pondrá a disposición de las autoridades competentes si estas los solicitan.

“Yo daré nombres de las personas que estaban ahí, cuando lo pidan las autoridades”, declaró Londoño a la revista. En efecto, dijo que varios funcionarios podrían rendir declaración jurada sobre los episodios que denunció y sobre la relación entre algunas personas que, según su versión, participaban en esas reuniones.

La fiscal dijo que el ambiente de esas actividades interfería con su jornada de trabajo. “Mientras yo trabajaba, el señor subía la música, se oían ruidos y yo trabajando hasta medianoche”, señaló en la entrevista.

Londoño agregó que enfrenta tres denuncias por injuria y calumnia. Explicó que, por temor, inicialmente evitó mencionar ante la Corte ciertos episodios y a algunas personas vinculadas con sus quejas. No obstante, afirmó que ahora responderá ante las instancias correspondientes.

“En esa resiliencia que tengo, voy a pasar la página, pero me empiezan a llegar denuncias por injuria y calumnia, tengo tres denuncias en este momento y yo por miedo, cuando me llamaron a entrevista ante la Corte, no dije nada del señor Briñez, dije: ‘Quiero dejar esto así y cerrar este capítulo, pero ahora el señor Briñez se concertó con una de las personas que en fiestas de fin de año de la dirección especializada contra la corrupción varias personas se dieron cuenta de que el señor se embriagaba, había manoseos con varias funcionarias”, señaló en el mismo diálogo.

La fiscal cuestionó que el expediente haya perdido impulso

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, sobornó y tenía a funcionarios de bolsillo en la Dían - crédito redes sociales

Para Londoño, existe una contradicción entre los resultados que atribuye a su trabajo contra la red de contrabando y las consecuencias que, dijo, tuvo después dentro de la institución. La funcionaria sostuvo que el caso contra alias Papá Pitufo perdió impulso tras su salida.

Marín Buitrago es señalado por las autoridades como un presunto articulador de operaciones de contrabando. La investigación que adelantó la fiscal y las denuncias que formuló sobre el ambiente interno de la Fiscalía permanecen sujetas a las actuaciones y verificaciones de las autoridades competentes.

Temas Relacionados

Alias Papá pitufoFiscalía General de la NaciónPaola Andrea LondoñoAcosoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con apoyo de la DEA, autoridades colombianas incautaron una tonelada de cocaína en Santa Marta perteneciente a la facción de ‘Los Pachenca’ que lideraba Bendito Menor: el cargamento tenía como destino Estados Unidos

El jefe de Estado agregó que el hallazgo forma parte de las acciones contra las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales en la región

Con apoyo de la DEA, autoridades colombianas incautaron una tonelada de cocaína en Santa Marta perteneciente a la facción de ‘Los Pachenca’ que lideraba Bendito Menor: el cargamento tenía como destino Estados Unidos

Marchas en Bogotá hoy, 14 de octubre EN VIVO: siga el minuto a minuto sobre cómo avanza la movilidad y el estado de las vías

El país afrontará este miércoles 14 de octubre una jornada de manifestaciones que podría ocasionar cierres viales, desvíos de TransMilenio y congestiones en diferentes sectores de la capital

Marchas en Bogotá hoy, 14 de octubre EN VIVO: siga el minuto a minuto sobre cómo avanza la movilidad y el estado de las vías

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Esta fase del torneo que une a la primera y segunda división se juega a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la reclasificación es el local. El ganador avanza a semifinales

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

El cuadro verde de São Paulo visitará al Tricolor de Río de Janeiro que cuenta con la presencia de Kevin Serna y Julián Millán en su equipo

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Este es el mensaje que publicó Andrea Valdiri tras recuperar su cuenta de Instagram: “Meses de lucha, lágrimas, incertidumbre y muchas oraciones”

La bailarina barranquillera compartió con sus seguidores la alegría que le generó el poder recuperar su cuenta, considerada para ella como su mayor estrategia de trabajo en la creación de contenido y campañas

Este es el mensaje que publicó Andrea Valdiri tras recuperar su cuenta de Instagram: “Meses de lucha, lágrimas, incertidumbre y muchas oraciones”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Este es el mensaje que publicó Andrea Valdiri tras recuperar su cuenta de Instagram: “Meses de lucha, lágrimas, incertidumbre y muchas oraciones”

Este es el mensaje que publicó Andrea Valdiri tras recuperar su cuenta de Instagram: “Meses de lucha, lágrimas, incertidumbre y muchas oraciones”

Nelson Velásquez cuestionó el rumbo musical de Silvestre Dangond con contundente comentario: “Más show que cantante”

El rapero Vico C fue operado de urgencia en Colombia: permanece hospitalizado en Medellín

Karola Alcendra mostró la frustración que vivió al prepararse para ‘Stream Fighters 5’: “A veces siento que no voy a poder”

El Pibe Valderrama se rapó y dejó atrás su icónica melena rubia: así luce ahora

Deportes

Luis Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Champions League para Sporting Lisboa y las tapas de los medios portugueses elogiaron al colombiano

Luis Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Champions League para Sporting Lisboa y las tapas de los medios portugueses elogiaron al colombiano

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Idrd le envió advertencia a Sencia que podría suspender la realización de conciertos en El Campín: “No se debe hacer”

Idrd aseguró que las condiciones del estadio El Campín eran “aceptables” para jugar el partido Millonarios vs. Once Caldas: “Los jugadores no se vean afectados al hacer movimientos”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026