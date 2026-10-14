Colombia

Estos con los chefs colombianos con mayor relevancia en las redes sociales: Jorge Rausch encabeza la lista, según un estudio

El análisis, realizado entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, ubicó al cocinero con 1,89 millones de seguidores y más de 813.500 reacciones

Los contenidos gastronómicos en redes sociales integraron relatos, entretenimiento y experiencias más allá de las recetas tradicionales - crédito Instagram
Los contenidos gastronómicos en redes sociales integraron relatos, entretenimiento y experiencias más allá de las recetas tradicionales - crédito Instagram
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De acuerdo con un informe se identificaronó a 20 chefs colombianos con mayor relevancia en Instagram, en un período en que la gastronomía se consolidó entre las categorías con mayor capacidad para generar conversaciones en redes sociales.

El estudio de Kolsquare, plataforma de marketing de influencia, evaluó a los cocineros en Instagram entre el 24 de septiembre de 2025 y el 24 de septiembre de 2026.

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El análisis tomó en cuenta el número de seguidores, el total de interacciones y el volumen de publicaciones vinculadas con cada creador.

La medición sitúa a Jorge Rausch en el primer puesto, con 1,89 millones de seguidores y más de 813.500 interacciones en el período analizado.

Nicolás de Zubiría quedó segundo, con una comunidad de 1,42 millones de seguidores y más de 556.000 interacciones. El tercer lugar fue para Juan Manuel Barrientos, que superó los 1,1 millones de seguidores y acumuló más de 392.000 interacciones.

Jorge Rausch encabezó el listado de cocineros en Instagram con 1,89 millones de seguidores y más de 813.500 interacciones - crédito Cortesía
Jorge Rausch encabezó el listado de cocineros en Instagram con 1,89 millones de seguidores y más de 813.500 interacciones - crédito Cortesía

La clasificación muestra que una comunidad más grande no garantiza, por sí sola, mayor participación. Juan Diego Vanegas, cuarto en el listado, reunió cerca de 2,44 millones de interacciones, mientras que Rubi Chef se aproximó a los 3 millones de interacciones.

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Esos resultados reflejan que el alcance de los cocineros en redes depende también de la capacidad de generar respuestas, intercambios y cercanía con sus seguidores. Según el análisis, la gastronomía se volvió una categoría atractiva para las marcas porque combina recomendaciones personales, entretenimiento y contenido especializado.

Paola Ortega, Country Manager de Kolsquare Colombia, sostuvo que el sector dejó de limitarse a la divulgación culinaria. “Los chefs ya no son únicamente referentes culinarios; hoy son creadores de contenido capaces de generar comunidades altamente comprometidas”, afirmó.

Ortega añadió que estos perfiles también pueden “impulsar tendencias de consumo y construir narrativas que conectan con millones de personas”. Para la ejecutiva, la autenticidad, la especialización y la cercanía con el público son los factores que hoy diferencian a los creadores gastronómicos en Instagram.

Kolsquare identificó a 20 chefs colombianos con la mayor relevancia en Instagram entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 - crédito Cortesía
Kolsquare identificó a 20 chefs colombianos con la mayor relevancia en Instagram entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 - crédito Cortesía

El Top 10 incorpora además a The Kitchen Brothers, Mark Rausch, Leonor Espinosa, Federico Martínez y Lucero Vilchez. Sus cuentas funcionan como espacios para mostrar proyectos personales, ampliar el alcance de sus propuestas culinarias y fortalecer sus marcas.

La cocina atrae campañas de alimentos, turismo y estilo de vida

Para las marcas, el crecimiento de estos perfiles abre oportunidades en sectores como alimentos y bebidas, retail, turismo, tecnología para el hogar y estilo de vida. La confianza que despiertan los chefs puede transformar una recomendación en un recurso para las campañas de marketing de influencia.

La relación con sus seguidores se apoya en contenidos que combinan entretenimiento, conocimiento e inspiración. El análisis indica que las audiencias no siguen estas cuentas únicamente para encontrar recetas o recomendaciones culinarias.

La segunda mitad de la clasificación incluyó a Harry Sasson, Pablo Naranjo, Carlos Gaviria, Álvaro Clavijo y Manuela Mendoza, entre otras figuras de la gastronomía nacional. Sus cuentas mantienen activa la conversación digital sobre la cocina colombiana y la alta gastronomía.

El informe de la plataforma señala que los perfiles gastronómicos fortalecen su presencia a través de historias y experiencias que van más allá de un plato. Esa dinámica les permite sostener comunidades con intereses vinculados a la cocina, el consumo y el estilo de vida.

La medición también deja una señal para el sector: el número de seguidores aporta visibilidad, pero la participación define el nivel de vínculo con la audiencia. En ese terreno, los contenidos cercanos y especializados aparecen como parte de la estrategia que sostiene la influencia de los chefs colombianos en Instagram.

Las audiencias siguen a los chefs por sus propuestas culinarias, pero también buscan contenidos que combinen historias y experiencias. Esa demanda sostiene el crecimiento de los creadores gastronómicos como voces de referencia en el ecosistema digital colombiano.

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