Capturado en Antioquia hombre señalado de abusar sexualmente de una adulta mayor de 83 años

Capturaron en Santa Rosa de Osos a hombre señalado de abusar de una mujer de 83 años - crédito @AndresJRendonC/X

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó este 14 de octubre de 2026 la captura de Wilber Alonso García Muñoz, señalado de presuntamente abusar sexualmente de una mujer de 83 años en el municipio de La Unión.

El procedimiento tuvo lugar en Santa Rosa de Osos, según publicó el mandatario departamental en su cuenta de X.

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De acuerdo con Rendón, el sospechoso habría intentado evadir a las autoridades después de los hechos. La ubicación del vehículo que, según la denuncia, fue utilizado durante el caso resultó determinante para avanzar en la búsqueda.

“El trabajo de los investigadores permitió dar con su paradero”, afirmó el gobernador. También indicó que las cámaras de seguridad facilitaron la identificación del automotor y aportaron información para ubicar al hombre.

La captura quedó a cargo de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. El gobernador destacó la labor de ambas instituciones y pidió que el caso avance en la justicia con la mayor celeridad posible.

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Andrés Julián Rendón pidió máxima condena tras captura por presunto abuso sexual - crédito @AndresJRendonC/X

En su mensaje, Rendón calificó el hecho denunciado como un crimen “atroz, cobarde y repudiable”. Además, expresó su expectativa de que García Muñoz reciba “la máxima condena” en caso de que un juez determine su responsabilidad penal.

“Que en Antioquia estos criminales no tengan escondedero”, escribió el mandatario al reconocer el trabajo de la Policía de Antioquia y de la Fiscalía.

El caso volvió a poner en el centro de la discusión la necesidad de respuestas institucionales frente a las violencias sexuales, en especial cuando las víctimas son personas mayores. La Fiscalía tendrá a su cargo la recolección de elementos probatorios y la definición de los delitos que podrían imputarse.

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Así ocurrió el presunto abuso sexual a la adulta mayor

El caso ocurrió el pasado 26 de septiembre de 2026 y fue puesto en conocimiento de las autoridades, que divulgaron información sobre la denuncia el 8 de octubre.

Según los datos conocidos, la adulta mayor se movilizaba en un vehículo cuando el conductor presuntamente la trasladó hacia una zona apartada del municipio. Allí habría cometido el abuso, de acuerdo con la investigación en curso.

Imagen de referencia - Detuvieron a Wilber Alonso García Muñoz por caso de presunto abuso sexual en La Unión - crédito Policía Nacional

Tras los hechos, la víctima recibió atención en el hospital local. El personal médico activó el código fucsia, protocolo destinado a la atención de personas afectadas por violencias basadas en género y agresiones sexuales. A partir de ese momento se iniciaron las actuaciones institucionales para esclarecer lo ocurrido.

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La Alcaldía de La Unión indicó, mediante un comunicado, que evitó hacer pública la información en los días posteriores a la denuncia para proteger a la mujer y prevenir una posible revictimización.

La administración municipal señaló que ha acompañado el caso desde que tuvo conocimiento de la situación y que mantiene atención sobre las necesidades de la víctima.

Enviaron a prisión a trabajador de una floricultora de Tocancipá por presunto abuso contra una pasante

Un hombre que se desempeñaba como asistente de Recursos Humanos y presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de una floricultora de Tocancipá, en Cundinamarca, fue enviado a prisión por su presunta responsabilidad en abusos sexuales contra una joven que realizaba sus prácticas profesionales en la empresa.

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Fiscalía investiga presuntos abusos sexuales contra practicante en empresa de Tocancipá - crédito CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía investiga hechos que habrían ocurrido en varias ocasiones entre agosto y septiembre de 2025. Según la hipótesis del ente acusador, el trabajador habría aprovechado su posición jerárquica y momentos en los que permanecía a solas con la pasante.

Durante una audiencia, la Fiscalía relató uno de los episodios bajo investigación. De acuerdo con la acusación, el hombre llevó a la joven al archivo con el argumento de buscar documentos relacionados con asuntos laborales.

“Condujo a la víctima al área de archivo bajo el pretexto de buscar una carpeta laboral”, señaló la Fiscalía, según informó Noticias RCN. El organismo sostuvo que, una vez allí, le pidió a la joven que se quitara la chaqueta.

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La pasante se habría negado. La Fiscalía afirmó que el investigado insistió y le retiró la prenda, tras lo cual habrían ocurrido los actos denunciados.

En su declaración, la joven manifestó que procuraba alejarse de la oficina para evitar coincidir con el trabajador. También expresó dudas sobre continuar con sus prácticas debido al impacto que le generó la situación.