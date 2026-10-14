Colombia

Ataque con drones en El Queremal deja cinco civiles heridos; Policía señala a disidencias de la Jaime Martínez

La subestación de Policía del corregimiento fue atacada con explosivos lanzados desde drones. No hubo uniformados heridos y las autoridades atribuyen preliminarmente la acción a estructuras disidente

La subestación de Policía del corregimiento fue atacada con explosivos lanzados desde drones. No hubo uniformados heridos y las autoridades atribuyen preliminarmente la acción a estructuras disidente - crédito Colprensa
La subestación de Policía del corregimiento fue atacada con explosivos lanzados desde drones. No hubo uniformados heridos y las autoridades atribuyen preliminarmente la acción a estructuras disidente - crédito Colprensa
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Un ataque con drones cargados con explosivos contra la subestación de Policía de El Queremal, en Dagua, Valle del Cauca, dejó cinco civiles heridos durante la tarde del martes 13 de octubre, en un nuevo episodio de violencia registrado en el suroccidente del país.

De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, el hostigamiento comenzó hacia las 3:20 p. m. y estuvo acompañado por el lanzamiento de artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas.

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La Policía del Valle confirmó que las personas lesionadas eran civiles que se encontraban en inmediaciones de las instalaciones atacadas.

Como consecuencia de estos hechos, cinco civiles resultaron lesionados. Por su parte, no se reportan uniformados heridos, solo afectación a la subestación”, señaló la institución.

Las personas heridas fueron auxiliadas mientras las autoridades comenzaron la verificación de los daños ocasionados en la infraestructura policial y en sectores cercanos.

Dones
La subestación de Policía del corregimiento fue atacada con explosivos lanzados desde drones. No hubo uniformados heridos y las autoridades atribuyen preliminarmente la acción a estructuras disidente

Policía atribuye preliminarmente el ataque a la Jaime Martínez

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a estructuras disidentes de las Farc que mantienen presencia en esta zona montañosa del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, en el sector tiene incidencia el frente Jaime Martínez, particularmente la columna móvil Ricardo Velásquez, señalada por las autoridades de participar en acciones armadas contra la Fuerza Pública.

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De acuerdo con la información preliminar, en esta zona tiene incidencia el grupo armado organizado residual, frente Jaime Martínez, columna móvil Ricardo Velásquez”, indicó la Policía.

La atribución corresponde por ahora a una hipótesis de las autoridades y las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales por el ataque.

Tras el inicio del hostigamiento, los uniformados desplegados en la subestación activaron los protocolos de seguridad y respondieron para proteger las instalaciones y a las personas que permanecían en el sector.

Las unidades policiales activaron el plan defensa y adoptaron las medidas correspondientes para salvaguardar la integridad de los uniformados y atender la novedad”, informó la institución.

La Policía mantuvo posteriormente acciones de control y verificación en la zona, con el objetivo de asegurar el perímetro y determinar desde dónde fueron lanzados los artefactos.

La subestación de Policía del corregimiento fue atacada con explosivos lanzados desde drones. No hubo uniformados heridos y las autoridades atribuyen preliminarmente la acción a estructuras disidente
La subestación de Policía del corregimiento fue atacada con explosivos lanzados desde drones. No hubo uniformados heridos y las autoridades atribuyen preliminarmente la acción a estructuras disidente

Ataque se suma a otros hechos violentos en el Valle

El atentado en El Queremal ocurre en medio de una serie de acciones armadas registradas en distintos puntos del Valle del Cauca.

El hecho se suma a otro ataque con explosivos ocurrido en zona rural de Jamundí, donde las autoridades también han reportado actividad de estructuras disidentes.

El uso de drones para transportar o lanzar explosivos se ha convertido en una de las amenazas que más preocupación genera entre las autoridades por el riesgo que representa tanto para la Fuerza Pública como para la población civil ubicada cerca de estaciones, subestaciones o zonas de combate.

En el caso de El Queremal, el balance preliminar confirmó que ningún policía resultó herido, mientras los cinco civiles afectados recibieron atención.

La institución anunció que continuará con el despliegue operativo y con las labores de inteligencia para esclarecer lo ocurrido.

“El Departamento de Policía Valle mantiene las acciones de control y verificación en el sector”, señaló la institución, que también rechazó los hechos y reiteró que este tipo de ataques ponen en riesgo a uniformados y habitantes.

Las autoridades no entregaron en el reporte suministrado detalles sobre la gravedad de las lesiones de los cinco civiles ni información adicional sobre su estado de salud.

Tampoco se informó si hubo capturas posteriores al ataque o si fueron encontrados drones, explosivos u otros elementos utilizados durante la acción.

Por ahora, la investigación se concentra en establecer la ruta desde la cual fueron lanzados los artefactos, identificar a los responsables materiales y determinar si el ataque está relacionado con otras acciones armadas recientes atribuidas a la estructura Jaime Martínez en el Valle del Cauca.

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