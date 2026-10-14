Colombia

Alias Araña fue interrogado por la Fiscalía sobre la financiación del crimen de Miguel Uribe Turbay, según María Claudia Tarazona

La esposa del senador asesinado aseguró que el ente acusador también entrevistó a alias Águila, extraditado a Estados Unidos, y confesó que espera conocer qué información entregaron ambos sobre la preparación del atentado

María Claudia Tarazona presente en homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Congreso
María Claudia Tarazona espera que las investigaciones permitan esclarecer quiénes coordinaron y financiaron el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito suministrada a Infobae Colombia
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La Fiscalía General de la Nación entrevistó a alias Araña, jefe máximo de los Comandos de Frontera, antes de su extradición a Estados Unidos, para indagar sobre la coordinación, planeación y financiación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Así lo aseguró María Claudia Tarazona, viuda del senador asesinado, quien espera conocer las respuestas que entregaron los integrantes de esa estructura armada sobre el crimen.

En entrevista con Caracol Radio, Tarazona explicó que la investigación contempla dos entrevistas realizadas por el ente acusador a personas que habrían tenido información sobre la preparación del atentado. Una de ellas corresponde a alias Araña y la otra a alias Águila, también capturado y extraditado a territorio estadounidense.

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Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a los Estados Unidos
Alias Araña, señalado como jefe máximo de los Comandos de Frontera, fue entrevistado por la Fiscalía antes de su extradición a Estados Unidos, según Tarazona - crédito Ministerio de Defensa

Según la esposa de Miguel Uribe, ambos fueron interrogados por los mismos hechos. En el caso de alias Águila, señaló que se trata de una persona cercana a Zarco Aldinever, identificado como hombre de confianza de alias Iván Márquez; este último es señalado de haber ejecutado el plan para asesinar al dirigente político.

Los interrogatorios que espera conocer la familia de Miguel Uribe

Tarazona expresó su interés en conocer qué información entregaron los dos hombres a los investigadores, especialmente sobre quiénes habrían participado en la organización del crimen y de dónde habrían salido los recursos para financiarlo.

“Antes de ser extraditado, rindió una entrevista ante la Fiscalía donde se le preguntan los hechos sobre coordinación, financiación y planeación sobre el magnicidio de Miguel y, por otro lado, está la entrevista que le hicieron a alias Águila, que también fue capturado y extraditado, donde se le hace una entrevista sobre los mismos hechos porque es una persona cercana al Zarco Aldinever”, dijo la lideresa en dicha conversación.

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La esposa del senador también relató que recibió, hace cinco semanas, mensajes por WhatsApp acompañados de una fotografía. De acuerdo con su testimonio, la imagen correspondía a un hombre que pertenecería a la Segunda Marquetalia y que no estaría entre las personas previamente identificadas por las autoridades.

Alias Águila fue identificado como hombre de confianza de alias Zarco Aldinever y como coordinador de narcotráfico, homicidios y extorsión en Meta y Vichada - crédito Composición fotográfica
Alias Águila fue identificado como hombre de confianza de alias Zarco Aldinever y como coordinador de narcotráfico, homicidios y extorsión en Meta y Vichada - crédito Composición fotográfica

En esa comunicación le enviaron un mensaje con señalamientos sobre el origen de las órdenes y los recursos utilizados para cometer el asesinato. Tarazona relacionó ese material con las líneas de investigación que buscan establecer las responsabilidades detrás del magnicidio: “La orden salió del Congreso y la plata salió de Venezuela”.

La información recibida y las entrevistas a los dos integrantes de estructuras armadas forman parte de los elementos sobre los que Tarazona espera obtener respuestas. La mujer aseguró que presentó nuevas pruebas ante la Fiscalía y reiteró su expectativa de que todos los responsables sean identificados y comparezcan ante la justicia. También insistió en que se establezca el alcance de las posibles conexiones entre los señalados y quienes habrían organizado el ataque contra su esposo.

Tarazona pide investigar posibles vínculos políticos

Durante la entrevista radial, Tarazona se refirió a una eventual participación de integrantes del partido Comunes, colectividad conformada por antiguos miembros de las Farc, en el asesinato del senador. Advirtió que, si las investigaciones encuentran indicios que comprometan a alguno de sus integrantes, estos deberán responder por sus actuaciones ante las autoridades judiciales competentes.

“Lo que espero es que, si hay indicios de que hubo participación de alguno de los miembros del partido Comunes, claramente tienen que ser llamados y tienen que ser judicializados y procesados para que respondan por los actos, si es que hubo realmente una participación de ellos dentro del proceso”, aseveró en la entrevista con la cadena radial.

Tarazona sostuvo que una eventual vinculación de miembros de esa colectividad tendría consecuencias para el Acuerdo de Paz, pues, a su juicio, quienes resulten comprometidos tendrían que responder ante la justicia ordinaria y no ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia a la que comparecen los antiguos integrantes de las Farc.

Los montos exigidos a los colaboradores de Carreño iban desde $150.000 hasta $3’640.000, presentados como aportes al partido Comunes - crédito Colprensa
Tarazona pidió investigar las posibles responsabilidades de integrantes del partido Comunes y sostuvo que, si se comprueba su participación, deberán responder ante la justicia - crédito Colprensa

La esposa del senador también volvió a señalar al expresidente Gustavo Petro, al afirmar que, según su interpretación, tenía conocimiento de que Miguel Uribe sería asesinado. En sus declaraciones vinculó esa acusación con el supuesto origen de los recursos en Venezuela y con el papel que atribuye a los Comandos de Frontera en el tránsito de dinero, drogas y armas entre ambos países.

“Pero todos sabemos realmente de dónde viene esto. Es decir, Gustavo Petro sabía que a Miguel lo iban a matar; el dinero viene de Venezuela, en Venezuela no se mueve un peso y menos estas cantidades de dinero que salen de ese país hacia Colombia sin autorización del régimen. Tenemos además a los Comandos de Frontera, que son los que autorizan el tránsito del dinero, de la droga, de las armas que pasan entre ambos países”, recalcó en su testimonio.

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