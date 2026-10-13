Colombia

Senador denunció presuntas irregularidades en la ANT y la reforma agraria: algunos terrenos tendrían características turísticas y no agrícolas

El congresista Enrique Gómez aseguró que varios predios fueron adquiridos pese a que servirían, en mayor medida, para el comercio y la industria

El congresista denunció la presunta compra de tierras que tendrían características turísticas, campestres, comerciales o industriales y no agrícolas - crédito Prensa Enrique Gómez
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En la sesión plenaria del Senado realizada el 13 de octubre de 2026, el congresista Enrique Gómez denunció presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos durante la administración del expresidente Gustavo Petro, específicamente en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). De acuerdo con el legislador, había anomalías en la compra de predios adquiridos por la entidad para la reforma agraria.

En su denuncia, indicó que las tierras en cuestión tendrían características turísticas, campestres, comerciales o industriales. Eso quiere decir que, posiblemente, su uso estaría alejado de las actividades agrícolas.

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¿Cómo se explica que se destinen recursos, de lo que ellos mismos llamaron reforma agraria, a comprar terrenos con potencial turístico, vivienda campestre o desarrollo comercial, en lugar de garantizar tierras para los cultivadores? Aquí hay operaciones que deben investigarse a fondo y explicarse al país”, cuestionó el senador, citado en un comunicado oficial.

Uno de los casos investigados es el de La Virgen del Cobre, en Necoclí, Antioquia, un terreno que supera las 800 hectáreas, el cual fue adquirido por un valor de $18.000 millones, aproximadamente. De la totalidad de las hectáreas del predio, 150 estarían en una zona de expansión urbana destinada a vivienda campestre. Además, otras 80 hectáreas tendrían potencial turístico.

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El senador Enrique Gómez aseguró que desde la Agencia Nacional de Tierras se habrían “robado” la reforma agraria - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y Luis Jaime Acosta/Reuters
El senador Enrique Gómez aseguró que desde la Agencia Nacional de Tierras se habrían “robado” la reforma agraria - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y Luis Jaime Acosta/Reuters

Otro caso mencionado por Gómez corresponde a un predio ubicado en Restrepo, Meta. Según su denuncia, el terreno presuntamente adquirido por la ANT está en suelo suburbano, lo que da paso a que su uso se enfoque en la vivienda campestre y en actividades recreativas. El congresista aseguró que la operación se habría efectuado por medio de un convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor cercano al billón de pesos. Al parecer, cada hectárea de esa tierra habría costado $471 millones, aproximadamente.

También habría irregularidades relacionadas con un terreno de 140,7 hectáreas, ubicado en Maní, Casanare, el cual fue adquirido por $281,8 millones. Más del 90% de esas tierras está cultivada con palma de aceite y el resto correspondería a zonas inundables.

El legislador incluyó en su denuncia la compra de varios predios en Cartagena, Bolívar, los cuales están ubicados en una zona donde estaría proyectada la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad. De acuerdo con su explicación, esos terrenos tienen potencial industrial, comercial, residencial y turístico.

Estamos hablando de miles de millones de pesos públicos y de recursos que debían servir para que agricultores tengan tierras para sembrar comida. Si estos predios no respondían a una finalidad agrícola y, además, existen dudas sobre sus avalúos y precios, el país necesita respuestas y los organismos de control deben investigar”, dijo Gómez, citado en la comunicación oficial.

El exdirector de la ANT Felipe Harman dio explicaciones sobre un terreno que supuestamente había sido adquirido por la entidad - crédito @harmanfelipe/X
El exdirector de la ANT Felipe Harman dio explicaciones sobre un terreno que supuestamente había sido adquirido por la entidad - crédito @harmanfelipe/X

El exdirector de la ANT Felipe Harman se refirió a un caso puntual, por medio del cual buscó desmentir a Gómez. Aseguró que uno de los predios ubicados en Restrepo, Meta, nunca fue adquirido por la entidad, puesto que renunció a este en marzo de 2026 porque no tenía vocación agrícola. “Al senador @Enrique_GomezM le acaban de hacer cometer una bestialidad de tamaño monumental, muy propia de su pequeñez intelectual”, indicó el exfuncionario en su cuenta de X.

Otras presuntas irregularidades

En la sesión plenaria del Senado, Gómez aseguró entonces que “se robaron hasta la reforma agraria”. Esa afirmación está sustentada también en recursos comprometidos en contratos con operadores logísticos que fueron suscritos entre 2022 y 2026, que alcanzan los $165.724.745.557.

Según precisó el congresista, los contratos se incrementaron durante los años electorales: el aumento fue de 1.345% entre 2022 y 2023 (elecciones territoriales) y de 167% entre 2025 y 2026 (elecciones al Congreso y presidenciales).

Gómez hizo énfasis en el Contrato N° ANT-20268828 de 2026, celebrado con un operador logístico por un valor de $5.817 millones. El operador habría realizado 27 eventos entre el 23 de julio y el 13 de agosto de 2026 y su ejecución tendría inconsistencias.

“$263 millones diarios en gasto de logística, sustentado con aguas repetidas, que supuestamente se facturan en distintos días, con almuerzos repetidos en distintos municipios, con las mismas fotos de extensiones viejas. Así se robaron en la administración de Gustavo Petro y el señor Harman los dineros de la reforma agraria”, dijo en la sesión plenaria del Senado.

De igual manera, informó que, al parecer, en materia de comunicaciones, la ANT gastó más de $56.000 millones en pauta. Además, se firmaron 264 contratos de prestación de servicios por $11.000 millones, pese a que la entidad no tiene en su organigrama una jefatura de prensa.

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