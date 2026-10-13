Colombia

Salario mínimo de 2027: el Ministerio del Trabajo indicó cuál será el primer paso para decidir el aumento del sueldo de millones de empleados

Representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores se reunieron el 13 de octubre de 2026 para cumplir con la sesión de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales

Juliana Morad, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, afirmó que "la Patria Milagro está comprometida con un trabajo riguroso, con un trabajo profundo, hondo y que escuche a todos los actores del mundo del trabajo" - crédito Ministerio del Trabajo
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El diálogo social tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores definirá la política laboral en Colombia, incluido el salario mínimo de 2027, según afirmó la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad Acero, al encabezar el 13 de octubre la sesión de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que el Ministerio del Trabajo reunió a las partes.

La sesión se desarrolló en las instalaciones del Ministerio del Trabajo y allí Morad sostuvo que “las decisiones laborales deben debatirse entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores, y que ese espacio permite incorporar posiciones distintas antes de adoptar medidas con efectos sobre el empleo y la actividad empresarial”.

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Para el encuentro se convocó a representantes de diferentes gremios y sindicatos. Entre ellos:

  • Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
  • Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
  • Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco).
  • Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).
  • Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).
  • Consejo Gremial Nacional.
  • Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
  • Confederación General del Trabajo (CGT).
  • Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
  • Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).
  • Confederación Democrática de Pensionados (CDP).
  • CGT Democrática e Independiente.
La Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes sesionó en el Ministerio del Trabajo para escuchar a centrales sindicales y gremios empresariales en la construcción de la política laboral - crédito Ministerio del Trabajo
La Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes sesionó en el Ministerio del Trabajo para escuchar a centrales sindicales y gremios empresariales en la construcción de la política laboral - crédito Ministerio del Trabajo

La Comisión Permanente de Concertación tiene respaldo en el artículo 56 de la Constitución Política, está regulada por la Ley 278 de 1996 e incorpora las consultas tripartitas previstas en el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La subcomisión que se reunió ese día está encargada de mantener la interlocución sobre legislación y política laboral.

“Somos un ministerio abierto al diálogo social. Todas las decisiones de política laboral, no solo el salario mínimo, pasan por esta comisión y por esta subcomisión”, afirmó al concluir la reunión, en la que agradeció la asistencia de las centrales sindicales y de los gremios empresariales.

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Señaló también que las diferencias entre los participantes forman parte natural de estas conversaciones. Empleó la expresión “Patria Milagro” para referirse al compromiso con un trabajo riguroso que escuche a todos los actores del mundo laboral.

La jornada reafirmó el compromiso de la Patria Milagro con las consultas tripartitas contempladas en el Convenio 144 de la OIT - crédito Ministerio del Trabajo

Concertación laboral y el debate sobre el salario mínimo

Sobre el aumento del salario mínimo para 2027, el gobierno Abelardo de la Espriella estableció que el ajuste se calculará con base en criterios técnicos: la inflación proyectada para 2026 y el dato de productividad laboral.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene previsto divulgar en noviembre su cálculo de productividad, uno de los insumos centrales de la discusión. La cifra determinará cuánto se sumaría a la inflación dentro de la fórmula de referencia para el ajuste.

El panorama macroeconómico incluye la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que calcula una inflación del 6% al cierre de 2026. El organismo también redujo su proyección de crecimiento económico para Colombia del 2,3% al 2,2%; ambas variables formarán parte del análisis de los negociadores, aunque no determinan por sí solas el resultado.

Pesos colombianos-Colombia
El salario mínimo de 2027 podria superar los $2.000.000 mensuales, de acuerdo con proyecciones de expertos - crédito Colprensa

Un informe de JP Tactical Trading proyecta un incremento cercano al 8%, compuesto por una inflación de alrededor del 7% y un punto adicional por productividad. Bajo ese escenario, el salario básico vigente de $1.750.905 pasaría a aproximadamente $1.890.977, y si el auxilio de transporte subiera en la misma proporción, el ingreso mensual total alcanzaría cerca de $2.160.000.

Proyecciones técnicas y los riesgos para el empleo

La firma recordó además el llamado del Gobierno a negociar con prudencia y a mantener los incrementos alineados con la productividad. Los analistas advierten que ajustes por encima de esas variables podrían elevar los costos laborales, afectar la contratación y profundizar una informalidad que supera el 54%.

El Banco de la República atribuye parte de la inflación de 2026, que resultó más alta de lo previsto, al aumento excesivo del salario mínimo aplicado en Colombia. Esa postura refuerza los argumentos a favor de una negociación ceñida a los indicadores técnicos.

Por su parte, el economista Munir Jalil, director ejecutivo de BTG Pactual, situó la estimación técnica en un rango de entre 7,5% y 8%, a partir de la inflación y un aporte de productividad inferior a un punto porcentual. El porcentaje definitivo, advirtió, dependerá de los resultados oficiales que entregue el DNP.

Realizar estudios de mercado para identificar la demanda, competidores y oportunidades puede ayudar a que su proyecto no desaparezca - crédito Colprensa
El aumento del salario mínimo beneficiará de manera directa a 2,4 millones de trabajadores en Colombia, según el Dane - crédito Colprensa

Jalil diferenció ese cálculo de una eventual decisión presidencial que se aparte de la recomendación técnica. “No me sorprendería que inclusive exista la posibilidad de todavía un incremento de dos dígitos, un 10%”, afirmó al explicar por qué prefiere manejar un rango y no anticipar una cifra definitiva.

Un aumento del 10% llevaría el salario básico desde $1.750.905 a cerca de $1.925.996 mensuales en 2027, unos $175.091 adicionales. Ese ejercicio no incluye el auxilio de transporte y corresponde a una posibilidad planteada por Jalil, no a un anuncio gubernamental ni a un acuerdo entre empresarios y trabajadores.

Escenarios de aumento para 2027

El Banco Davivienda proyectó un ajuste del 8,5%, equivalente a unos $148.827 adicionales al mes. Con ese porcentaje, el salario básico pasaría de $1.750.905 en 2026 a aproximadamente $1.899.732 mensuales en 2027.

Las diferencias entre los cálculos reflejan que el debate no se reducirá a una cifra única antes de conocer el dato de productividad e iniciar la negociación formal. La Comisión deberá procesar las posiciones de trabajadores, empleadores y Gobierno para acercar visiones que parten de diagnósticos económicos distintos, precisamente el propósito que Morad atribuyó al diálogo tripartito.

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