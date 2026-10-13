Denuncian que un francotirador habría disparado contra policías en Ragonvalia, Norte de Santander: así quedó registrado el violento acto

En una cámara quedó registrado el impacto - crédito @PlataformaALTO/X

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Un grupo de uniformados de la Policía Nacional fue blanco de un ataque de francotirador el martes 13 de octubre de 2026 en el casco urbano del municipio de Ragonvalia, Norte de Santander.

De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad, los disparos ocurrieron cerca del parque principal del municipio; según reportes preliminares de la Policía de Norte de Santander, allí los agentes realizaban tareas de prevención y vigilancia.

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Conforme con la versión oficial, el hecho se registró hacia las 9:28 a. m. cuando el proyectil impactó sobre el pavimento, a pocos metros de los uniformados y civiles que estaban en la zona.

El proyectil no logró herir a ningún uniformado, ni a los animales que los acompañaban - crédito captura de pantalla @PlataformaALTO/X

En las imágenes se evidenció a varias personas buscar resguardo después de que el disparo golpeó el suelo. El ataque generó temor entre habitantes y transeúntes que se encontraban en el punto. Según las versión suministrada por las autoridades a Infobae Colombia, gracias a la oportuna reacción de los uniformados, ninguno resultó lesionado por el impacto.

El representante a la Cámara por este departamento José Luis Duarte escribió en sus redes sociales un mensaje para rechazar el atentado: “Rechazo el ataque contra nuestros policías en Ragonvalia. No podemos permitir que los violentos sigan sembrando miedo en nuestros municipios. Norte de Santander necesita seguridad y acciones contundentes contra quienes amenazan la tranquilidad de nuestra gente”.

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De hecho, justo en la escena estuvieron presentes cuatro mascotas, al parecer de la Policía municipal, que también resultaron ilesas.

Desde la plataforma animalista Alto se publicó este mensaje: “Varios perritos, algunos de los cuales son cuidados por los policías en la estación, lograron salir sanos y salvos junto a ellos”.

Este fue el mensaje del representante a la Cámara José Luis Duarte sobre el disparo contra policías - crédito @palabradecheli/X

Hasta el momento, las autoridades nacionales no se han pronunciado para emitir atribuciones oficiales sobre el atentado a algún grupo armado.

Atentado en Sardinata, Norte de Santander, dejó daños en una iglesia y una vivienda

Una explosión causó daños en el templo parroquial San Martín de Porres, en el corregimiento de Luis Vero, zona rural de Sardinata, Norte de Santander. El hecho, reportado el viernes 9 de octubre de 2026, también afectó una vivienda donde reside una madre cabeza de hogar con sus cuatro hijos menores de edad.

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La Diócesis de Tibú rechazó el ataque y señaló que, pese a los daños materiales, no se reportaron personas heridas. La estructura religiosa fue atendida por padres franciscanos y sirvió como lugar de encuentro para las comunidades campesinas de la zona que se reunieron atemorizadas.

Este fue el pronunciamiento de la Diócesis de Tibú por los daños a una iglesia por un ataque con explosivos - crédito Diócesis de Tibú

“La violencia nunca será el camino para resolver nuestras diferencias”, escribió la Diócesis de Tibú en un pronunciamiento público. La entidad pidió respeto por la vida y llamó a avanzar en acciones de diálogo y reconciliación en el Catatumbo.

La institución también expresó su solidaridad con los padres franciscanos y con las familias de Luis Vero, donde el impacto de la detonación alcanzó una vivienda familiar.

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Cuatro menores estaban en la casa afectada por el ataque

En la vivienda residían una mujer y sus cuatro hijos, de uno, seis, siete y nueve años. Todos salieron ilesos, de acuerdo con la información conocida por líderes sociales e integrantes de la comunidad.

La Diócesis de Tibú mostró su rechazó a este hecho, el cual también dejó una vivienda familiar afectada en la misma zona - crédito @NotiFronteraCuc

El caso se conoció en medio de la persistencia de hechos armados en Norte de Santander. Dos días antes, habitantes de la vereda La Angalia, en zona rural de Tibú, denunciaron ataques con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil en medio de confrontaciones entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Además, en esas mismas fechas, en Sardinata, tropas de la Segunda División del Ejército hallaron esta semana un depósito clandestino con 100 granadas de alto poder que, según la institución, pertenecerían al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

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Las Fuerzas Militares indicaron que cada artefacto pesaba cerca de 10 kilogramos y que el material podía adaptarse para ataques con drones o rampas artesanales contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura. Las autoridades avanzan en las indagaciones por la explosión que afectó la iglesia de Luis Vero.