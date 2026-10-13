Defensora del Pueblo arremetío contra el caricaturista ‘Matador’ por comentario en contra de la primera dama: “La caricatura del hombre machista”

La defensora del pueblo Iris Marín cuestiona al caricaturista Matador ante comentarios dirigidos a la primera dama de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz cuestionó los señalamientos del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia. La controversia se originó después de que el dibujante la llamara “ratica” en una publicación.

La funcionaria utilizó su cuenta oficial en X para rechazar los comentarios relacionados con el aspecto físico y el papel público de las mujeres.

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“Matador se ha convertido en la caricatura del hombre machista”, afirmó la defensora del Pueblo en su publicación.

Iris Marín contra Matador por comentario ofensivo y machista en contra de la primera dama - crédito @MarnIris/X

La publicación en X de Matador, dirigida contra Ana Lucía cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en el país, pero incluyó expresiones despectivas sobre ella.

El dibujante compartió una fotografía de Pineda y escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

Iris Marín Ortiz calificó el mensaje como una expresión machista

La titular del organismo dejó implicito que los temas de interés público no pueden utilizarse para degradar a una mujer ni para cuestionarla desde estereotipos vinculados con su apariencia o su presencia en la esfera social.

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La postura de Iris Marín Ortiz comprende que el respeto por la dignidad humana debe prevalecer en toda discusión ciudadana, incluso cuando existan críticas o diferencias sobre asuntos públicos.

Los mensajes del caricaturista generaron críticas en redes sociales

El trino de González recibió cuestionamientos de usuarios en redes sociales, donde algunas reacciones consideraron que la publicación excedía los límites del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión.

De acuerdo con El Tiempo, parte de esas críticas señaló que expresiones de ese tipo pueden constituir una forma de agresión y discriminación directa contra las mujeres.

Gobierno rechazó los ataques del caricaturista Matador en redes sociales contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito Presidencia/@Matador000 / X

Presidencia pidió a la Fiscalía investigar ataques de Matador hacia la primera dama

El Gobierno nacional y el gabinete ministerial rechazaron las expresiones dirigidas contra Ana Lucía Pineda y solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que evalúe si corresponde activar mecanismos legales por posibles conductas sancionables.

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El comunicado puso el foco en el uso del término “ratica” y en las referencias al aspecto físico de la esposa del presidente. Para la Presidencia, ese tipo de mensajes animaliza y descalifica a las mujeres, con posibles efectos sobre su dignidad y su liderazgo público.

“Históricamente, las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública”, sostuvo la Presidencia. El texto agregó que ejercer una función pública no debería implicar aceptar humillaciones por ser mujer.

El Ejecutivo reconoció que la libertad de expresión protege la crítica política, la sátira y el disenso. A la vez, afirmó que esa garantía no impide cuestionar de manera pública mensajes degradantes o discriminatorios contra las mujeres.

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La Presidencia de la República pidió a humoristas y caricaturistas no usar esas expresiones artísticas como instrumento para fomentar la misoginia - crédito Presidencia

La posición oficial citó la Ley 1257 de 2008, que establece medidas de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, incluida la psicológica. También mencionó la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos ante agresiones basadas en género contra quienes ejercen sus derechos políticos.

De acuerdo con el comunicado, esa legislación abarca conductas que puedan perjudicar la participación, el liderazgo o la imagen pública de las mujeres.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”, señaló la Presidencia. El Gobierno planteó que las burlas sobre el cuerpo y las expresiones deshumanizantes resultan inaceptables contra mujeres con visibilidad pública.

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El Gobierno pidió a la Fiscalía que examine el caso con diligencia, independencia y respeto por el debido proceso. También remarcó que solo las autoridades competentes pueden establecer si los hechos configuran una conducta sancionable.