Canciller Omar Bula rindió homenaje a las víctimas de Hamas en Israel y reafirmó alianza bilateral: “Colombia es un aliado incondicional”

Omar Bula Escobar participó en Israel en un acto conmemorativo por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y reiteró el interés del Gobierno colombiano en fortalecer los vínculos bilaterales -crédito @CancilleriaCol/X

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El canciller colombiano, Omar Bula Escobar, participó en Israel en un acto conmemorativo por la masacre perpetrada por el grupo terrorista palestino Hamas el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Durante la ceremonia, el funcionario rindió homenaje a las víctimas, acompañó a sobrevivientes y familiares, y destacó la intención del gobierno de Abelardo de la Espriella de fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

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La intervención del ministro Bula estuvo marcada por un mensaje sobre el rumbo de la política exterior colombiana y la importancia de estrechar los vínculos con Israel. El funcionario sostuvo que la reconstrucción de alianzas con países que comparten principios democráticos y de libertad forma parte de las prioridades de la nueva administración.

Durante la ceremonia, el canciller rindió homenaje a Ivonne Rubio, Antonio Macías y al soldado Rafael Elías, víctimas recordadas en el encuentro -crédito @CancilleriaCol/X

“Colombia es un aliado incondicional de Israel y nuestra prioridad diplomática pasa por reconstruir alianzas sólidas con Estados que comparten nuestros valores democráticos y de libertad”, afirmó el canciller durante el encuentro.

La ceremonia recordó a las personas que fueron asesinadas a sangre fría durante los hechos del 7 de octubre, entre ellas los colombianos Ivonne Rubio, Antonio Macías y el soldado Rafael Elías. El acto permitió rendir homenaje a las víctimas y escuchar a ciudadanos que han vivido de cerca las consecuencias del conflicto.

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Bula agradeció la posibilidad de participar en el encuentro y señaló que el actual Gobierno colombiano está comprometido con Israel y con las personas que viven en ese país. Su intervención se produjo durante una visita oficial que incluye actividades relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. “Quiero iniciar por agradecer su presencia y permitirnos como nuevo Gobierno colombiano, comprometido con este país y con las personas que viven aquí, tener este espacio”, expresó el funcionario.

Sobrevivientes del ataque participaron en la conmemoración

Entre los asistentes estuvo Elkana Bohbot, ciudadano colombiano-israelí que estuvo secuestrado por Hamas durante 738 días (más de dos años). Durante su intervención, agradeció la presencia del representante del Gobierno colombiano y manifestó su interés en que los dos países estrechen sus relaciones para trabajar de manera conjunta.

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“Quiero agradecer por estar acá y por todo lo que ha hecho por nosotros. Creo que la conexión entre Colombia e Israel tiene que ser más fuerte, para poder trabajar mano a mano y poder mostrarle al mundo entero la realidad”, manifestó Bohbot.

Su participación se sumó al homenaje a las víctimas y al acompañamiento a quienes sobrevivieron a los ataques. La presencia de ciudadanos colombianos afectados por el conflicto puso de relieve el componente humano de la ceremonia, que también sirvió como espacio para expresar agradecimiento y pedir una relación más cercana entre los dos países.

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, recibió a Bula durante su visita oficial y destacó la importancia del encuentro para fortalecer los lazos de amistad entre las dos naciones.

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El canciller colombiano, Omar Bula Escobar, fue recibido por la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, durante su visita oficial, que busca fortalecer los lazos diplomáticos y de amistad entre ambos países -crédito @VivianAisen/X

Por su parte, el canciller reiteró que la administración de Abelardo de la Espriella tiene entre sus prioridades la defensa de la vida, la seguridad y la dignidad humana. También insistió en que la protección de los colombianos que viven en el exterior constituye una responsabilidad que el Estado y el Gobierno asumen con seriedad.

Colombia inaugurará su embajada en Jerusalén

La agenda oficial de Bula continuará el miércoles 14 de octubre con la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén. En la ceremonia está prevista la participación de Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien anunció la apertura de la sede y calificó el acontecimiento como histórico para las relaciones bilaterales.

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El anuncio fue realizado el 8 de octubre durante una conferencia en Jerusalén. En esa intervención, Sa’ar señaló que la representación colombiana se sumaría a las embajadas que tienen su sede en esa ciudad. “Cuando empecé como ministro de Exteriores, había cinco embajadas en Jerusalén. La próxima semana, abriremos la décima embajada en Jerusalén, la Embajada de Colombia”, afirmó el funcionario israelí.

La decisión tiene implicaciones diplomáticas debido al estatus internacional de Jerusalén, cuya soberanía continúa siendo uno de los puntos centrales del conflicto entre israelíes y palestinos. Israel considera la ciudad su capital y, en 1980, aprobó una ley que la declaró como capital “completa y unificada”.

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La visita oficial de Omar Bula a Israel incluye la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, acto previsto para el miércoles 14 de octubre con la participación del canciller israelí, Gideon Sa’ar -crédito Europa Press

Sin embargo, Jerusalén Este fue ocupada por Israel en 1967 y los palestinos la reclaman como capital de un eventual Estado independiente. Por esta razón, la mayoría de los países mantiene sus embajadas en Tel Aviv, mientras que establecer una representación diplomática en Jerusalén suele interpretarse como un reconocimiento de la ciudad como capital israelí.