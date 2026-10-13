Colombia

A Ángela Benedetti le saldría caro un error en redes sobre el caso de Laura Sarabia: una abogada advirtió que podría enfrentar acciones por injuria y calumnia

El caso se originó por una presunta confusión entre Mauricio Pava, abogado penalista que representó a la ex jefa de gabinete, y Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)

- crédito @mevale.eva/Isntagram - Presidencia - @MPaDerechoPenal/X
Ángela Benedetti se refirió a las polémicas en el caso Laura Sarabia y confundio a su abogado con el exdirector de la Ungrd - crédito @mevale.eva/Isntagram - Presidencia - @MPaDerechoPenal/X
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Una solicitud de rectificación jurídica le fue notificada a la dirigente de oposición Ángela Benedetti ―hermana del exministro del Interior Armando Benedetto― tras cometer una equivocación en redes sociales al atribuirle presuntos actos de corrupción en el Fondo de Adaptación al abogado penalista Mauricio Pava, confundiéndolo con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Javier Pava.

El requerimiento legal fue presentado por la abogada penalista Lina Sandoval Echavarría, que actúa en representación de Mauricio Pava, al advertir sobre el inicio de acciones penales por los delitos de injuria y calumnia si no se realiza la aclaración correspondiente.

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El error de la dirigente política ocurrió en medio de la controversia provocada por las declaraciones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, que expusieron supuestas irregularidades e injerencias en la asignación de nombramientos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro habría solicitado la renuncia a Angie Rodríguez por presuntas diferencias entre ellos - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
Angie Rodríguez mantiene activas sus divulgaciones contra el esquema de gestion presidencial que manejó Gustavo Petro - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia

A través de su cuenta oficial en X, Ángela Benedetti vinculó equivocadamente al jurista Mauricio Pava, quien ejerció la representación legal de la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, con el manejo de nombramientos e influencias dentro del Fondo de Adaptación.

“Eva Ferrer en su entrevista de Semana, dice que entre las entidades donde Verónica Alcocer tenía ‘injerencia’ era el Fondo de Adaptación. Este fondo maneja los recursos de la UNGRD. Hoy Angie Rodríguez, en entrevista en Vértice Noticias, dice que Pava, amigo sentimental de Laura Sarabia y abogado de la ex primera Dama, tenía ‘fichas claves’ en el fondo de adaptación (sic)”, se lee en su post.

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Luego señala: “Recordemos a Daniela Andrade, que fue quien firmó compra de Carro tanques para la Guajira. Sandra Ortiz siempre se ha referido a dos mujeres que eran cercanas al presidente Petro, las calificaba como muy poderosas, quienes tenían injerencia en la UNGRD. Blanco es, gallina lo pone. ¿Laura y Verónica están implicadas en ese caso también? Si así es, ¿por qué nadie las menciona? (sic)”, afirmó Benedetti.

La publicación de Ángela Benedetti se produjo en medio de la controversia por declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez sobre supuestas irregularidades e injerencias en nombramientos durante la administración del expresidente Gustavo Petro - crédito @AngelaBenedet/X
La publicación de Ángela Benedetti se produjo en medio de la controversia por declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez sobre supuestas irregularidades e injerencias en nombramientos durante la administración del expresidente Gustavo Petro - crédito @AngelaBenedet/X

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