Video | Trataron de atracar un supermercado en Bogotá y les salió mal: encargado alertó con gritos y hasta con pacas de leche se defendió

Un disparo durante la fuga alarmó a vecinos de Suba, no hubo heridos - crédito @PasaenBogota/X

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Un comerciante del barrio Villas del Diamante, en la localidad de Suba, se defendió durante un intento de robo y logró que los dos hombres armados que ingresaron al local escaparan sin llevarse pertenencias. La secuencia quedó expuesta en una publicación de la cuenta en X Pasa en Bogotá.

El hecho fue divulgado el 11 de octubre de 2026, según la información difundida en redes sociales. Los sospechosos entraron al establecimiento con armas y habrían intimidado al trabajador que estaba en el lugar.

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La reacción del comerciante frustró el asalto. Los dos hombres abandonaron el negocio y huyeron en una motocicleta, de acuerdo con el reporte publicado por la cuenta dedicada a hechos de seguridad en la capital colombiana.

Un disparo durante la huida no dejó heridos

Antes de abandonar la zona, uno de los fugitivos realizó un disparo. No se registraron personas lesionadas por el arma de fuego, según la versión divulgada en X.

Comerciante frustró un asalto armado en Suba y los sospechosos huyeron en moto - crédito @PasaenBogota/X

Hasta el momento, la publicación no identificó a los responsables ni precisó si las autoridades recibieron una denuncia formal tras lo ocurrido.

El episodio generó comentarios de usuarios que cuestionaron las condiciones de seguridad en la ciudad y reclamaron una respuesta de la Policía Nacional de Colombia y de las autoridades distritales.

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“¿Para cuándo se van a poner de acuerdo con Bogotá?”, escribió una persona que etiquetó al Concejo de Bogotá y a la Policía. El mensaje planteó inquietudes sobre la seguridad de quienes transitan y trabajan en distintos sectores de la capital.

La publicación reavivó reclamos por la seguridad en Bogotá

Otros comentarios expresaron preocupación por el uso de armas en robos y asaltos. Algunas respuestas incluyeron expresiones ofensivas contra personas extranjeras y planteamientos sobre la posibilidad de que comerciantes porten armas.

“Le van disparando a lo que sea, las armas los vuelven medio hombres sin ellas valen mondá (sic)“, señaló otro usuario.

El caso se suma a los reclamos ciudadanos por delitos contra pequeños comercios en Bogotá, donde trabajadores y propietarios suelen quedar expuestos a amenazas durante jornadas nocturnas. La información disponible señala que el comerciante logró impedir el robo y que el disparo efectuado durante la fuga no causó víctimas.

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Intentaron robar un local en Villas del Diamante, pero el trabajador logró defenderse - crédito @PasaenBogota/X

Vecinos de San Cristóbal Sur en Bogotá alertaron por ingresos a casas con “escalera humana”

Las denuncias de posibles robos nocturnos pusieron en alerta a residentes de San Cristóbal Sur, en Bogotá, quienes afirmaron que dos personas usarían la modalidad de “escalera humana” para acceder a viviendas de sectores residenciales.

La información circuló el sábado 11 de octubre a través de publicaciones y mensajes compartidos por habitantes de la zona.

Según los relatos divulgados en redes sociales, los presuntos responsables actuarían durante la noche y en las primeras horas de la madrugada, cuando las familias permanecen dentro de sus casas. La mecánica consistiría en que uno de los hombres sostiene al otro para que alcance muros, terrazas, ventanas o balcones.

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De esa forma, los individuos buscarían superar las barreras instaladas en los inmuebles sin necesidad de manipular cerraduras, puertas o portones principales. La comunidad expresó preocupación por la posibilidad de que los accesos elevados queden expuestos ante este tipo de maniobras.

Habitantes de Bogotá piden más patrullajes por robos nocturnos en San Cristóbal Sur - crédito @PasaenBogota/X

Los habitantes pidieron vigilancia durante la madrugada

Los vecinos reclamaron más recorridos de la Policía Metropolitana de Bogotá en las franjas horarias señaladas. También solicitaron canales de respuesta que permitan atender alertas sobre personas sospechosas en calles residenciales.

“A esa hora la Policía está mimida (sic)”, escribió un usuario en redes sociales. El comentario reflejó el malestar de algunos habitantes, quienes cuestionaron la vigilancia disponible durante las madrugadas.

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La llamada “escalera humana” describe una práctica en la que dos o más personas colaboran para atravesar paredes, cercamientos u obstáculos similares. En

Hasta ahora tampoco se informó el número de viviendas que habrían sido afectadas. No se conocieron capturas vinculadas con los episodios denunciados ni un pronunciamiento oficial de la Policía sobre los reclamos presentados por residentes del sector de San Cristóbal Sur.