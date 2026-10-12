Un juez dejó en libertad a tres señalados de secuestrar a una empresaria y un finquero en Santander: hay un vehículo de la UNP involucrado

Tres acusados de secuestro en Santander lograron la libertad provisional tras transcurrir más de 500 días de juicio sin sentencia - crédito Colprensa

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Brians David Arnache Moreno, Rosendo Duarte Ureña y Juan Carlos Patiño Ramírez, acusados de dos secuestros ocurridos en Santander en 2019, quedaron libres de forma provisional el 30 de septiembre y el 9 de octubre, después de que sus abogados acreditaran que habían transcurrido más de 500 días desde el inicio de los juicios orales sin sentencia.

Según información divulgada por Caracol Radio, uno de los procesos corresponde al secuestro de Diego Andrés Patiño Rincón, un finquero de 30 años retenido el 2 de abril de 2019 en la vereda Puerto Limón, de Sabana de Torres. Tres días después, los responsables huyeron del lugar ante la presión de las autoridades.

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Patiño Ramírez, primo de la víctima, fue detenido en mayo de 2022 durante un operativo del Gaula del Ejército Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Enfrenta cargos por secuestro extorsivo atenuado, extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; además, solicitó por primera vez la libertad por vencimiento de términos en mayo de 2026.

El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Bucaramanga ordenó la libertad de Arnache Moreno y Duarte Ureña el 30 de septiembre. El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga tomó la misma decisión respecto de Patiño Ramírez el 9 de octubre.

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Los captores del finquero Diego Andrés Patiño Rincón abandonaron el lugar de la retención en 2019 ante la presión de las autoridades - crédito Freepik

El otro expediente se relaciona con el secuestro de Mayerly Santos Calderón, empresaria de la palma de aceite, ocurrido el 28 de mayo de 2019 en una estación de servicio de Sabana de Torres. Los captores exigían $ 9.000 millones por su liberación, pero el Gaula de la Policía Nacional la rescató 47 días después en un apartamento del barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga.

Arnache Moreno y Duarte Ureña fueron detenidos por ese caso, en el que se utilizó un vehículo asignado a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Andelfo Tarazona Martínez, otro procesado, fue condenado en 2024 a 28 años de prisión por secuestro extorsivo agravado.

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En la audiencia del 30 de septiembre, los representantes de las víctimas se opusieron a la libertad y alegaron que estaba pendiente una apelación sobre una solicitud similar presentada por otro procesado.

Ejército y Policía frenan explotación minera en zona ambiental de Girón, Santander: 14 capturados

Las autoridades capturaron en flagrancia a catorce personas presuntamente vinculadas al grupo delictivo Gold Faver - crédito Ejército Nacional

En una zona de importancia ambiental de Girón, en Santander, fueron capturadas 14 personas señaladas de estar presuntamente vinculadas con actividades de minería ilegal. El procedimiento se adelantó en el sector de la Escarpa Occidental, en inmediaciones del Río de Oro, en un área de propiedad de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb).

El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate Nº. 5 Coronel Francisco José de Caldas, en coordinación con unidades de Carabineros de la Policía Nacional.

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Las 14 personas fueron capturadas en flagrancia y, según el reporte oficial, estarían presuntamente vinculadas al grupo de delincuencia organizada denominado Gold Faver.

Incautaron equipos que serían utilizados para la minería ilegal

El Ejército y la Policía intervinieron una zona de minería ilegal en la Escarpa Occidental del municipio de Girón - crédito Ejército Nacional

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron seis motobombas, cinco palas, seis bateas, dos azadones, una maceta, una barra y 20 metros de manguera de tres pulgadas. Estos elementos, según las investigaciones preliminares, serían utilizados para desarrollar actividades de explotación minera en el sector.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes y deberán responder por los presuntos delitos de daño en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

Las autoridades buscan establecer el alcance de estas actividades en la zona, teniendo en cuenta que el procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de una fuente hídrica y en terrenos de importancia ambiental para el área metropolitana de Bucaramanga.

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