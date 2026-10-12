Las deudas de los hogares colombianos son cada vez mayores e informe confirma que la riqueza del país se concentra en el 10% de la población

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa

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Colombia cayó del puesto 44 al puesto 45 entre 57 economías en el escalafón mundial de riqueza financiera neta por habitante, luego de perder una posición en el Informe Global de Riqueza 2026 de Allianz Research. El retroceso refleja que las deudas de los hogares crecieron más del doble que sus ahorros e inversiones durante 2025.

El estudio reúne países que representan el 91% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 72% de la población. Considera efectivo, depósitos bancarios, seguros, recursos para pensiones, acciones, bonos y fondos, pero excluye viviendas, apartamentos y otros inmuebles, por lo que no refleja el patrimonio total de los habitantes.

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Dentro de América Latina, Colombia ocupó el cuarto lugar, detrás de Chile, México y Brasil, y por delante de Perú y Argentina.

La clasificación compara la capacidad financiera de los hogares después de descontar sus obligaciones, no sus ingresos ni su propiedad inmobiliaria:

Los hogares colombianos acumularon 393.000 millones de euros (USD460.000 millones o $1,4 billones) en activos financieros, equivalentes al 94,1% del PIB, ante un aumento de 2,7% frente a 2024.

El valor bruto correspondió a 7.360 euros por habitante (USD8.611 o $27,4 millones).

Las obligaciones financieras llegaron a 125.000 millones de euros (USD146.000 millones o $466 billones), un monto equivalente al 30% del PIB colombiano.

La deuda subió 7,1% en un año y alcanzó 2.340 euros por habitante (USD2.738 o $8,7 millones), aunque el endeudamiento agregado de los países analizados representó el 60,9% de su PIB.

Deudas crecen más rápido que los activos de los hogares

Colombia cayó al puesto 45 mundial porque el crecimiento de las deudas superó el avance de los ahorros e inversiones de los hogares:

Obligaciones: aumentaron 7,1%, frente al 2,7% de los activos. Tras ese descuento, la riqueza financiera neta apenas avanzó 0,8% en 2025.

Saldo neto de los hogares colombianos: se ubicó en 268.000 millones de euros (USD314.000 millones o $1 billón), o 5.020 euros por habitante (USD5.873 $18,7 millones).

El informe resume el desbalance con una advertencia: “Las deudas crecieron más rápido que los recursos financieros”. Asimismo, el desempeño contrasta con el conjunto de economías examinadas, donde:

Activos financieros: crecieron 8,6%.

Deudas: aumentaron 3,4%.

Riqueza neta: avanzó 10,1%.

El promedio colombiano, además, es estadístico y no supone que cada persona disponga de ese monto, pues “la riqueza está distribuida de manera desigual”.

Colombia es uno de los países en los que a la clase media le cuesta ganar terreno - Allianz Research

En la comparación regional, así fue el registro:

Chile: 27.230 euros (USD31.859 o $101,7 millones) por habitante antes de restar las deudas y 19.750 euros después de descontarlas (USD23.108 o $73.7 millones).

México: registró 13.560 euros (USD15.865 o $50,6 millones) por habitante antes de restar las deudas y 10.900 euros (USD12.753 o $40,7 millones) en riqueza neta.

Brasil: 12.010 euros por habitante (USD14.052 o $44,8) antes de las obligaciones y 8.530 euros (USD9.980 o $31,8 millones) después.

Perú: 3.630 euros (USD4.247 o $13,5 millones) y 2.290 euros (USD2.679 o $8,5 millones).

Argentina: 1.950 euros (USD2.282 o $7.2 millones) y 1.220 euros (USD1.427 o $4,5 millones).

La diferencia con Chile ilustra la distancia de Colombia frente al líder latinoamericano: sus recursos financieros por habitante fueron cerca de 3,7 veces superiores antes de deducir deudas. Una vez restadas las obligaciones, la riqueza financiera neta chilena rozó cuatro veces la colombiana.

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Colombia queda rezagada en el crecimiento de la riqueza regional

Colombia fue el país con menor expansión de activos financieros entre los seis latinoamericanos analizados, que están por encima del avance colombiano:

Argentina: 44,6%.

México: 16,5%.

Chile: 9,9%.

Brasil: 8,6%.

Perú: 6,6%.

La brecha se mantuvo en la riqueza neta:

Argentina: 26,5%

México: 18,7%.

Chile: 11,2%.

Brasil: 7,4%.

Perú: 6,5%.

Colombia: 0,8%.

En la clasificación global, el país quedó por encima de Turquía, Kazajistán, Vietnam, Serbia, Perú, India, Filipinas, Camboya, Sri Lanka, Indonesia, Argentina y Pakistán. Tailandia y Brasil aparecieron inmediatamente antes de Colombia en ambas mediciones.

En 32 de los 57 países analizados, entre ellos Colombia, la participación del 10 % más rico varió menos de 2 puntos porcentuales entre 2005 y 2025 - crédito Allianz Research

La riqueza financiera colombiana se concentra en el 10% más rico

La media mundial de riqueza financiera neta fue de 36.690 euros por habitante (USD42.927 o $137.000), cerca de siete veces el nivel colombiano. El resultado nacional también quedó por debajo de los 11.000 euros (USD12.870 o $41 millones) que el estudio fija como umbral individual de entrada a la clase media de riqueza financiera.

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Asismimo, la concentración agrava la distancia entre el promedio y la realidad de los hogares: el 10% con mayor riqueza reúne el 71,9% del total neto colombiano, frente al 60,9% observado como media entre los países estudiados.

El texto plantea educación financiera, control del endeudamiento y ahorro formal de largo plazo como vías para enfrentar un sistema en el que los recursos permanecen concentrados en una porción reducida de la población.