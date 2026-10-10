Un policía muerto y siete heridos dejó un ataque armado contra patrulla de la Sijín en la vía Panamericana

El hecho tuvo lugar en la localidad de Mi Bohío, entre Popayán y Timbío - crédito @Marovaan/X

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Un integrante de la Policía Nacional murió y otros siete uniformados resultaron heridos tras un atentado contra una patrulla de la Sección de Investigación Criminal (Sijín) en el sector de Mi Bohío, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, en el departamento del Cauca. El ataque se registró durante la noche del viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con información preliminar recogida por las autoridades, el vehículo policial fue atacado con explosivos y ráfagas de fusil. El hecho generó el cierre inmediato de uno de los corredores viales más transitados del suroccidente colombiano y obligó al despliegue de unidades especializadas en la zona.

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Según el primer reporte difundido por las autoridades, el atentado ocurrió aproximadamente a las 7:40 p. m. del viernes y afectó, en principio, a unidades tanto de la Policía como del Ejército que se desplazaban por el sector. Los reportes iniciales hablaban de una fuerte balacera en el punto conocido como Mi Bohío, antes de que se confirmara el uso de explosivos contra el vehículo policial.

Tras el ataque, reportes preliminares hablaron de la captura de siete sospechosos de participar en el atentado - crédito @Marovaan/X

La vía Panamericana entre Popayán y Timbío permaneció cerrada mientras las autoridades trabajaban para restablecer la movilidad. Un primer reporte, con base en información todavía preliminar, mencionó la muerte de un integrante del Gaula Militar y dos heridos, cifra que luego se ajustó al balance de un uniformado de la Sijín fallecido y siete heridos.

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De igual modo, se reportó de manera preliminar que por lo menos siete sujetos fueron capturados en los alrededores, señalados de haber participado en el ataque contra los integrantes de la fuerza pública.

Cauca y la vía Panamericana acumulan una serie de ataques contra la fuerza pública

El ataque armado, perpetrado con explosivos y fusiles, se suma a una serie de agresiones contra la fuerza pública registradas en el Cauca durante la última semana - crédito redes sociales

El atentado contra la patrulla de la Sijín se suma a una seguidilla de agresiones armadas registradas en el departamento durante la última semana y, a su vez, a una situación de inseguridad y preocupación recurrente por parte del Gobierno nacional durante los últimos años.

El miércoles 7 de octubre, un artefacto explosivo activado al paso de una motocicleta policial dejó dos uniformados heridos en el barrio Santa Mónica de Popayán, hecho que también provocó lesiones menores a tres civiles por el efecto de la onda expansiva.

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Un día antes, en el municipio de Santander de Quilichao, unidades del Ejército y la Policía desactivaron 400 kilos de explosivos camuflados en un camión con destino a Cali, en el departamento del Valle del Cauca. El jueves 8 de octubre, además, una volqueta cargada con explosivos detonó cerca de una base del Ejército en el municipio de Miranda, al norte del Cauca, sin dejar víctimas, aunque con daños materiales en viviendas cercanas.

La Policía halló un vehículo con cerca de 400 kilos de material explosivo en Santander de Quilichao - crédito Ejército

Ese mismo viernes, horas antes del ataque en Mi Bohío, tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 de la Brigada 29 frustraron un nuevo intento de atentado con explosivos en el sector de la Y de La Reina, en el municipio de Patía, también sobre la vía Panamericana. Según informó la Tercera División del Ejército, los sujetos abandonaron un vehículo cargado con material explosivo y activaron la carga para huir al advertir la presencia de las tropas.

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De momento, las autoridades no han establecido de manera oficial la autoría del atentado contra la patrulla de la Sijín en Mi Bohío. En los hechos previos registrados en la región, la Alcaldía de Popayán ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los ataques contra la fuerza pública.

El departamento del Cauca es escenario recurrente de este tipo de atentados, atribuidos a disidencias de las extintas Farc, que en la región han recurrido al uso de drones cargados con explosivos, la instalación de artefactos sobre las vías y emboscadas contra patrullas policiales y militares. Las operaciones de verificación continúan en el sector para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y restablecer la circulación por la vía Panamericana.

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