Médico de Metrosalud denunció la agresión de un paciente al que atendió por sobredosis en Medellín: “Tres personas se me abalanzaron”

El médico de Metrosalud relató que tres personas se abalanzaron sobre él durante la agresión en la unidad de Santa Cruz -crédito Tomada del sitio web de Metrosalud

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La recuperación de un paciente que llegó en estado crítico a una unidad de salud de Medellín derivó en una agresión contra el médico que lo atendió.

El profesional de Metrosalud contó que, después de estabilizar al hombre tras una intoxicación por cocaína y alcohol, el paciente y dos familiares atacaron lo atacaron a él y al personal de enfermería.

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El episodio ocurrió el 4 de octubre en la Unidad Intermedia de Santa Cruz. Según el relato del médico a Caracol Radio, el hombre había consumido cocaína y múltiples bebidas alcohólicas durante dos días y llegó en condiciones que hicieron necesaria la activación del código azul y su ingreso a la sala de reanimación.

Metrosalud rechazó la agresión contra el médico y expresó su solidaridad con el profesional y el personal de enfermería involucrado en el hecho -crédito @Metrosalud/X

“Todo el personal de la salud, incluyéndome con tres auxiliares de enfermería, realizan las órdenes verbales mías consistente en canalizarlo, colocarle los líquidos respectivos, la medicación respectiva para revertir los efectos de una intoxicación de esta índole, la monitorización cardíaca permanente”. La atención permitió que entre 15 y 20 minutos después el paciente recuperara por completo la conciencia. Sin embargo, pese a las recomendaciones para permanecer en la unidad, continuar bajo vigilancia y realizarse los exámenes correspondientes, decidió retirarse.

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La situación cambió cuando sus familiares lo vieron consciente y caminando. El médico explicó que ellos estaban afuera del centro asistencial y que, al observar la recuperación, consideraron llamativa la rapidez con la que había reaccionado al tratamiento. El paciente regresó después al servicio de manera violenta. De acuerdo con el testimonio del funcionario, fue llevado nuevamente hasta la sala de reanimación, donde comenzaron los ataques contra los trabajadores.

“Vuelve y lo ingresan de manera violenta por segunda ocasión a la unidad, lo meten, lo tiran, lo dejan tirado en la camilla de sala de reanimación y comienzan a agredirnos a nosotros inmediatamente”, detalló. El profesional aseguró que tres personas se abalanzaron sobre él, entre ellas el propio paciente, mientras otros integrantes del equipo de enfermería también fueron atacados.

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La atención del paciente comenzó luego de que llegara en estado crítico por una intoxicación asociada al consumo de cocaína y alcohol - crédito El Colombiano/Colprensa

“Tres personas se me abalanzaron encima incluyendo el paciente y otros también agrediendo el personal de enfermería”, dijo.

El médico relató que una de las familiares explicó posteriormente que la familia esperaba que el hombre fuera trasladado a una unidad de cuidados intensivos e incluso intubado, porque creían que estaba cerca de morir. Esa percepción, según el profesional, habría influido en la reacción que terminó en la agresión.

Después del episodio, el paciente afirmó que no recordaba lo sucedido y ofreció disculpas. “El mismo paciente manifiesta no recordar lo que había sucedido y nos pide especialmente a mí y al personal de enfermería disculpa por las situaciones y los hechos acontecidos”, precisó.

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El ciudadano también reconoció que había recibido atención anteriormente en esa unidad y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. Durante el ataque, además, las gafas del médico resultaron dañadas.

El personal de salud activó el código azul y trasladó al paciente a la sala de reanimación para estabilizarlo - crédito Colprensa

Según el profesional, tanto el paciente como una de sus hijas mostraron posteriormente su pesar por lo ocurrido. Ambos participaron en la decisión de firmar un alta voluntaria, aunque el equipo médico había insistido en la importancia de completar los exámenes y mantener al hombre bajo observación.

La recomendación estaba relacionada con los posibles efectos posteriores de una intoxicación provocada por la combinación de sustancias psicoactivas y alcohol. Aunque los signos iniciales hubieran desaparecido, explicó el médico, todavía podían presentarse complicaciones o secuelas que justificaban la continuidad de la atención.

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El funcionario, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, aseguró que nunca había vivido una situación similar durante sus 22 años de ejercicio profesional. Lleva siete años trabajando en Metrosalud y señaló que esta fue la primera agresión de este tipo que enfrentó en su trayectoria.