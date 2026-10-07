La página de la Dian presentó fallas en plena fecha de declaración de renta: la entidad explicó qué pasó

La plataforma de la Dian sufrió interrupciones en sus servicios tecnológicos el martes 6 de octubre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó interrupciones el martes 6 de octubre de 2026, en una jornada con vencimientos para la declaración de renta de personas naturales. La entidad informó que la falla en sus servicios tecnológicos se originó por una avería y aseguró que los aplicativos ya fueron restablecidos.

Los problemas afectaron el acceso a la página de la Dian desde las 11:20 a. m., según los reportes de usuarios y contadores que intentaban cumplir con trámites tributarios. Entre las dificultades se encontraba el ingreso por la opción de usuario registrado, paso necesario para presentar declaraciones, actualizar el Registro Único Tributario (RUT) y realizar otras gestiones ante la entidad.

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La caída ocurrió mientras avanzan los plazos para que los contribuyentes presenten la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. Para el 6 de octubre, el calendario establecía el vencimiento para las personas con cédulas de ciudadanía terminadas en 73 y 74.

Una falla eléctrica externa afectó el centro de datos de la Dian

La avería de un transformador de la red eléctrica local en Bogotá interrumpió el suministro de energía en el centro de datos de la Dian - crédito @DIANColombia / X

En un comunicado divulgado el mismo 6 de octubre, la Dian indicó que el problema no se originó dentro de su infraestructura. De acuerdo con la explicación oficial, una avería en un transformador de la red eléctrica local de Bogotá interrumpió el suministro de energía en la zona donde está ubicado el centro de datos que respalda los servicios tecnológicos de la institución.

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“La situación se originó por la avería de un transformador de la red eléctrica local en Bogotá, hecho ajeno a la Dian”, señaló la entidad. Ese incidente afectó de forma temporal la disponibilidad de varios aplicativos y plataformas a escala nacional.

La administración tributaria afirmó que sus equipos técnicos y directivos activaron los protocolos para atender la contingencia, estabilizar la operación y recuperar el funcionamiento de los servicios. Horas después de los primeros reportes, informó que todos los aplicativos, plataformas y servicios tecnológicos habían sido restablecidos y operaban con normalidad.

La Dian añadió que mantendrá el monitoreo de su infraestructura tecnológica para garantizar la continuidad de la atención a los ciudadanos.

Contribuyentes y contadores pidieron que se declarara contingencia

Contribuyentes pidieron a la Dian que declarara la contingencia formal para evitar sanciones por presentación extemporánea - crédito @DefensoriaDIAN; @auditoria6 / X

Durante las horas en que persistieron las dificultades de acceso, usuarios de redes sociales cuestionaron el impacto de la interrupción en un día con vencimientos tributarios. Algunos contribuyentes pidieron a la Dian declarar una contingencia por indisponibilidad de sus plataformas digitales.

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En otros mensajes, reclamaron que la entidad habilitara mecanismos de respuesta ante las fallas del portal. Ese procedimiento implica que la autoridad tributaria reconozca formalmente que una indisponibilidad técnica impidió la presentación de declaraciones, la emisión de facturas electrónicas o el envío de información requerida.

Cuando la Dian adopta esa medida, puede establecer plazos alternativos para que los contribuyentes cumplan con sus deberes sin que se les apliquen sanciones por presentación extemporánea. Hasta el mediodía del martes, la entidad no había anunciado una declaratoria de contingencia, según los datos conocidos durante la jornada.

El calendario de renta vence el 26 de octubre

El calendario de la temporada de declaración de renta para personas naturales finalizará el 26 de octubre - crédito Dian

La Dian proyecta recibir cerca de siete millones de declaraciones correspondientes al año gravable 2025.

El calendario comenzó el 12 de agosto para los contribuyentes cuyos documentos terminan en 01 y 02. La programación finalizará el 26 de octubre con las personas cuyos números de identificación terminen en 99 y 00.

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La obligación de declarar depende de la situación económica que cada ciudadano registró durante 2025, no de si presentó o no declaraciones en años anteriores. Deben revisar su condición quienes tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000, un patrimonio bruto por encima de $224.096.000 al 31 de diciembre de 2025 o compras y consumos iguales o superiores a $69.719.000.