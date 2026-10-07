Colombia

Hombres armados retuvieron a dos personas que se desplazaban en la vía Panamericana: autoridades se pronunciaron

La Policía estableció que las personas fueron llevadas contra su voluntad entre Timbío y Rosas, pero confirmó que no hubo secuestro y que todas se encuentran fuera de peligro actualmente

Un video registrado por otro conductor captó el momento exacto de la retención de los pasajeros en la carretera - crédito Colombia Oscura/X

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En la noche del martes 6 de octubre, se reportó un presunto caso de secuestro en la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Timbío y Rosas, en el sur del departamento del Cauca.

El hecho ocurrió cuando hombres armados interceptaron la camioneta en plena carretera, obligaron a sus ocupantes a bajar y se llevaron el automotor, según versiones preliminares.

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La situación quedó registrada por otro conductor que transitaba por ese corredor vial. El video muestra a varios hombres con armas de fuego alrededor de la camioneta y el momento en que sus ocupantes descendieron.

Una mujer que viajaba junto a su esposo e hijos empezó a grabar desde otro vehículo. En medio de la tensión, le pidió al conductor que se alejara del lugar para no aproximarse al grupo armado.

La investigación oficial se concentra en el robo de la camioneta de alta gama y la búsqueda de los responsables - crédito Captura de video
La investigación oficial se concentra en el robo de la camioneta de alta gama y la búsqueda de los responsables - crédito Captura de video

“Amor, devolvete, devolvete, devolvete. Amor, dale reversa”, expresó la mujer que aparentemente registró las imágenes, según el video divulgado en redes sociales por la cuenta Colombia Oscura.

La grabación también captó la preocupación de la mujer por las personas que estaban en la camioneta. “No me importa. No, ¿por qué? Pobrecitos. Pobrecitos”, añadió mientras observaba la escena desde el otro vehículo.

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La mujer insistió en que el conductor debía retroceder. “Se le van a llevar a la camioneta. ¿Y el del carro blanco quién es?”, preguntó durante la grabación.

Aunque se planteó inicialmente que las personas habían sido retenidas contra su voluntad, las verificaciones policiales concluyeron que no se trató de un secuestro, y estableció que los ocupantes de una camioneta de alta gama están fuera de peligro.

Las pesquisas se concentran ahora en el robo del vehículo y en identificar a quienes participaron.

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