Así son los drones que EE. UU. envió a Colombia para combatir redes internacionales de narcotráfico

Los drones pueden permanecer varias horas sobre un mismo objetivo - créditos US Department of War | Lina Gasca / Colprensa

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Estados Unidos trasladó varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador como parte de una estrategia contra las organizaciones de narcotráfico en América Latina.

Como ya se conocía desde mediados de septiembre, las aeronaves, operadas de forma remota, tienen capacidad para realizar vigilancia prolongada, recolectar información en tiempo real y, si son configuradas para ello, ejecutar ataques de precisión.

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Sin embargo, el despliegue ocurre en un momento en el que Washington busca ampliar el alcance de sus operaciones contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

En el caso colombiano, en el reporte se señala que el país acordó recibir tres unidades y que se estudiaba la incorporación de una aeronave adicional.

Los equipos pueden aportar información para seguir movimientos en zonas montañosas, selváticas y fronterizas, donde operan grupos armados y redes de narcotráfico. Sin embargo, sus capacidades ofensivas también han abierto cuestionamientos sobre la forma en que podrían ser utilizados en la región.

El MQ-9 Reaper combina vigilancia aérea y capacidad de ataque

El MQ-9 Reaper es una aeronave militar no tripulada de 20,1 metros de envergadura y 11 metros de longitud.

Puede alcanzar una altitud máxima de 15.240 metros, mantener una velocidad de crucero cercana a los 370 kilómetros por hora y transportar hasta 1.701 kilogramos de carga útil.

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La aeronave está diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Su principal ventaja consiste en la posibilidad de permanecer durante varias horas sobre una zona específica, seguir objetivos y enviar información a estaciones terrestres mediante enlaces satelitales.

El sistema suele ser operado por un piloto y un especialista en sensores desde tierra. De acuerdo con los detalles técnicos, la plataforma puede ser utilizada para vigilar fronteras, costas, rutas de armas y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Su equipamiento puede incluir cámaras diurnas, sensores infrarrojos, sistemas de visión nocturna, telémetros, designadores láser y radar de apertura sintética. Esa combinación permite captar imágenes y datos aun en condiciones de poca visibilidad o en regiones con coberturas extensas de selva.

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Colombia recibiría tres aeronaves para ampliar la vigilancia: la lucha contra el narcotráfico

El informe que reveló el diario The New York Times indica que las autoridades colombianas informaron durante el verano que el país recibiría tres drones Reaper. También se analizaría la incorporación de un cuarto aparato.

Aunque la plataforma puede estar armada, su uso no implica siempre el desarrollo de operaciones ofensivas. La capacidad de los drones permite localizar rutas, identificar movimientos, vigilar sectores determinados y suministrar información para procedimientos de autoridades militares y de seguridad.

Estas funciones podrían ser relevantes para el seguimiento de corredores usados por organizaciones criminales en áreas rurales de difícil acceso. El reporte plantea que los sensores y la autonomía de las aeronaves permitirían identificar a líderes o integrantes de redes de narcotráfico en sectores selváticos y montañosos.

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El despliegue, sin embargo, no precisó cuántas aeronaves fueron asignadas a Colombia ni cuántas ya se encontraban en territorio nacional. Fuentes citadas por La FM también señalaron que el número total enviado a Colombia y Ecuador sería reducido.

Los drones pueden transportar misiles y bombas guiadas

El Reaper también puede funcionar como una plataforma armada, dado que puede utilizar misiles AGM-114 Hellfire y bombas guiadas como las GBU-12 Paveway II y GBU-38 Joint Direct Attack Munition.

El sistema de designación láser permite marcar objetivos para el empleo de municiones guiadas. Estados Unidos ha usado este tipo de aeronaves en operaciones contra Estado Islámico, Al Qaeda y Al Shabab, además de misiones de reconocimiento y vigilancia.

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Además, los MQ-9 Reaper fueron utilizados en ataques de precisión, entre ellos la operación de 2020 que terminó con la muerte del general iraní Qassim Suleimani.

Esa capacidad genera inquietudes frente a una eventual ampliación de acciones militares contra grupos de narcotráfico. Organizaciones de derechos humanos y expertos han advertido sobre los riesgos para población civil (en especial menores de edad) y han cuestionado si la eliminación de integrantes de estas estructuras logra interrumpir de forma duradera las rutas del tráfico de drogas.

Ecuador ya reportó operaciones con dos Reaper

Ecuador también hace parte del despliegue regional. El ministro de Defensa de ese país, Gian Carlo Loffredo, destacó que dos aeronaves habían sido entregadas y ya operaban en coordinación con las autoridades ecuatorianas.

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El país vecino fue el primero de la región en autorizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos durante 2026, dentro de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, una posición similar que comparte Abelardo de la Espriella.

El traslado de estos equipos desde África también plantea un reto para Estados Unidos. El reporte señala que al menos 45 MQ-9 Reaper, cerca de una cuarta parte de la flota estadounidense, fueron destruidos durante la guerra con Irán, lo que habría reducido la disponibilidad de estas aeronaves.