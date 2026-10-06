Colombia

Juan Gonzalo Ospina, abogado de Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia, será nuevo embajador en Bélgica: Presidencia publicó su hoja de vida

El curriculum del penalista fue difundido el martes 5 de octubre, tras la confirmación previa del propio abogado sobre su próxima labor diplomática en una de las principales sedes colombianas en Europa

El Gobierno nacional publicó la hoja de vida de Juan Gonzalo Ospina para su nominación diplomática ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la Otan - crédito Sitthipong Charoenjai/EFE
El Gobierno nacional publicó la hoja de vida de Juan Gonzalo Ospina para su nominación diplomática ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la Otan - crédito Sitthipong Charoenjai/EFE
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Juan Gonzalo Ospina fue postulado oficialmente como embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).

El Gobierno nacional difundió su hoja de vida a primera hora del martes 5 de octubre, luego de que la designación ya hubiera sido confirmada por el propio abogado semanas atrás.

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La nominación sitúa al penalista en una de las principales representaciones diplomáticas de Colombia en Europa.

El abogado nació en Colombia, aunque se radicó en España desde temprana edad. También pertenece a una familia con trayectoria política: es bisnieto del expresidente conservador Mariano Ospina Pérez, quien gobernó entre 1946 y 1950, y nieto del exsenador Mariano Ospina Hernández.

Su cercanía con el presidente Abelardo de la Espriella se remonta a la actividad profesional de ambos en el ámbito del litigio. El mandatario lo escogió para una representación que concentra los vínculos colombianos con dos países europeos, el bloque comunitario y la alianza militar transatlántica.

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Ospina alcanzó notoriedad internacional al representar a la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El médico fue asesinado en Tailandia en 2023, en el caso judicial que involucró al español Daniel Sancho.

El designado embajador fundó en 2016 la firma Ospina Abogados, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Entre 2018 y 2022 integró la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Icam) como diputado.

Su formación incluye las licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Comillas, conocida como Icade. También cursó un máster en Liderazgo y Gestión Pública en la Iese Business School y una maestría en Derechos Fundamentales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned).

“Gracias, presidente Abelardo De La Espriella por depositar su confianza en mí”, escribió Ospina hace varias semanas en su cuenta de X, al referirse a su próxima labor diplomática.

La revista Forbes ya lo había distinguido como la “gran promesa del derecho penal” debido a sus alcances en litigio y el posicionamiento de su bufete de abogados a nivel nacional e internacional. Incluso, la firma que creó recibió de la entidad internacional Iberian Lawyer el premio a mejor despacho especializado en derecho penal económico.

Antes de la difusión de su hoja de vida, Ospina se reunió con el canciller Omar Bula en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá. Durante ese encuentro, ambos planificaron la representación de Colombia en la misión diplomática.

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