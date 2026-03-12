Colombia

Quién es el novio de Juan Daniel Oviedo, nueva fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: es diseñador y activista

La labor de Sebastián Reyes, diseñador y activista, destaca por liderar espacios y talleres que buscan la inclusión laboral de personas trans y grupos tradicionalmente excluidos en el sector de la moda

Sebastián Reyes, diseñador de modas
Sebastián Reyes, diseñador de modas y pareja de Oviedo, lidera proyectos sociales en la industria de la moda en Bogotá - crédito @altarboyzx/Instagram

La reciente elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia ha reavivado la curiosidad sobre el entorno personal del economista. Mientras avanzan en su campaña conjunta, la vida privada de Oviedo y los vínculos que mantiene fuera de la política cobran un nuevo interés público.

En el centro de esta atención se sitúa Sebastián Reyes, pareja de Oviedo desde hace más de una década. Reyes es diseñador de modas y figura reconocida en proyectos sociales vinculados con la moda alternativa.

Su relación comenzó en 2011, en los alrededores de la Universidad del Rosario, donde Oviedo enseñaba econometría tras regresar de sus estudios en Francia.

A lo largo de estos más de 12 años, Oviedo y Reyes han construido una relación marcada por el apoyo mutuo y la complicidad. El propio Oviedo ha sido transparente sobre la importancia de la diversidad de intereses en la pareja: “Qué aburrido sería llegar a la casa y hablar de lo mismo que uno oye en el trabajo”, comentó en diálogo con El Tiempo.

El compañero de Juan Daniel
El compañero de Juan Daniel Oviedo lleva por nombre Sebastián Reyes y ejerce como diseñador, además de ser un comprometido activista social, como lo deja ver en sus redes sociales - crédito @altarboyzx/Instagram

De acuerdo con Oviedo, Reyes ha sido un pilar en momentos de tensión y desafíos. Ambos han reconocido que su relación ha enfrentado dificultades, pero destacan el valor de la cercanía y la colaboración constante como la base de su vínculo.

Trayectoria de Sebastián Reyes y su trabajo social en Bogotá

Sebastián Reyes se formó como diseñador en la escuela Arturo Tejada y cursó estudios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A diferencia de muchos de sus colegas, eligió distanciarse de la industria tradicional para enfocarse en proyectos comunitarios de moda que buscan generar oportunidades para sectores marginados.

Actualmente, Reyes lidera Olimpo Lab, un laboratorio creativo ubicado en el barrio Santa Fe, y es fundador de Crema Slow Fashion. En este espacio se impulsa la confección y diseño de prendas a través del trabajo colaborativo de mujeres trans y otras personas vulnerables que encuentran en la moda una vía de inclusión laboral.

Sebastián Reyes, pareja de Juan
Sebastián Reyes, pareja de Juan Daniel Oviedo, lidera proyectos sociales y pedagógicos enfocados en poblaciones excluidas en Bogotá - crédito @altarboyzx/Instagram

El taller se ha convertido en un punto de encuentro y desarrollo donde el diseño de ropa alternativa se fusiona con la acción social. Reyes dirige procesos de confección y bordado, brindando capacitación y empleo a quienes suelen tener menos acceso a oportunidades dentro del sector.

La vida en pareja y el equilibrio entre lo profesional y lo personal

Para quienes se preguntan por la vida sentimental de Juan Daniel Oviedo, la respuesta es clara: desde hace más de diez años comparte su vida y proyectos con Sebastián Reyes, diseñador y activista social.

Su historia comenzó con una conversación casual que se transformó en amistad y, poco después, en una relación estable. Dos años después de conocerse, decidieron vivir juntos en el centro de Bogotá, donde aún residen.

Ambos comparten la gestión de sus responsabilidades profesionales y los proyectos sociales que lidera Reyes. Oviedo ha expresado en varias entrevistas que la diversidad de intereses es uno de los principales motores de su relación, alejando la rutina y fomentando la complementariedad.

Visibilidad pública y nuevas responsabilidades

El anuncio de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia incrementó la atención sobre su vida privada y las causas que apoya su pareja. Reyes, por su parte, continúa trabajando en iniciativas que buscan transformar la industria de la moda desde una perspectiva social, centrándose en la inclusión de poblaciones que históricamente han enfrentado barreras laborales.

La pareja se ha mantenido cercana a la comunidad del centro de Bogotá y ha apostado por proyectos que impactan directamente en la vida de personas vulnerables.

Su historia es un ejemplo de cómo la vida profesional y personal pueden entrelazarse en la búsqueda de cambios reales, tanto en el ámbito público como en el privado.

