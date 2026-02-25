Colombia

Relación política entre Mafe Cabal y Álvaro Uribe estaría fracturada: José Félix Lafaurie aseguró que “nunca más” volvieron a hablar

La congresista estaría “dolida” con el expresidente por el proceso de selección de la candidata del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales

José Féliz Lafaurie mostró su
José Féliz Lafaurie mostró su molestia porque Álvaro Uribe no llamó a María Fernanda Cabal cuando Paloma Valencia fue elegida candidata del Centro Democrático - crédito Colprensa

Los reparos de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), y de la senadora María Fernanda Cabal, con respecto a las decisiones que se han tomado en el partido Centro Democrático en materia electoral quedaron en evidencia en enero de 2026, cuando se filtró su carta de renuncia la colectividad.

En febrero, Lafaurie, esposo de la congresista, hizo oficial su salida de la agrupación política, presentando su renuncia irrevocable. Aseguró que su decisión respondió a “un imperativo ético y de dignidad personal”. Parte de sus reparos se centran en el proceso de selección que tuvo como resultado la elección de Paloma Valencia como candidata del partido de cara a la Presidencia de la República, dejando por fuera de la contienda a Cabal.

El líder gremial afirmó que en varias oportunidades solicitó información sobre el proceso de selección, pero que no recibió respuesta alguna al respecto. “Hice requerimientos legítimos y respetuosos sobre el proceso de selección del candidato, y la respuesta fue ignorarme por completo. Decidí entonces que mi dignidad personal y ética no puede seguir sometida a esa falta de respeto”, detalló en la carta de renuncia.

José Felix Lafaurie aseguró que
José Felix Lafaurie aseguró que está dolido con el expresidente Álvaro Uribe - crédito @jflafaurie/X

Aunado a ello, denunció la presunta existencia de “intereses oscuros” dentro de la colectividad que van en contra de sus principios fundamentales.

La ruptura de la relación con Álvaro Uribe

Tras hacer efectiva su decisión, el presidente de Fedegán otorgó una entrevista a la revista Semana en la que reveló detalles de la inconformidad que tienen con el partido político y, sobre todo, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de la colectividad. De acuerdo con su explicación, la congresista está “dolida” con el ex jefe de Estado por la manera como manejó todo el proceso electoral dentro del partido.

Dijo que, el 15 de diciembre de 2025, cuando Paloma Valencia fue elegida candidata del Centro Democrático para participar en la consulta interpartidista de la derecha, que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026, el expresidente Uribe no se comunicó con Cabal. A su juicio, su esposa merecía recibir una llamada por parte del ex jefe de Estado, tras haber perdido en el proceso de selección.

José Félix Lafaurie aseguró que
José Félix Lafaurie aseguró que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, podría estar dolida con Álvaro Uribe - crédito @CeDemocrático/X

Yo supongo que sí [está dolida María Fernanda Cabal], para no contestarle: sí, porque le hago una pregunta: ¿usted cree que el 15 no merecía una llamada del presidente Uribe?“, indicó Lafaurie en conversación con el medio de comunicación citado. Reveló, además, que su esposa y el exmandatario “nunca más” han vuelto a hablar.

Por su parte, informó que también está “dolido” por la actitud que tomó el expresidente con ellos en el proceso interno del partido con miras a la Presidencia. Recordó que en varias oportunidades lo respaldó, sobre todo en aquellas en las que se encontraba afrontando momentos difíciles.

Sí, mucho, mucho [dolido], porque yo he acompañado a Uribe en las buenas y en las malas. Fui el único dirigente gremial que dio la batalla desde el Consejo Gremial, precisamente en las épocas más complejas de la relación de Uribe con (Juan Manuel) Santos”, expuso.

Lafaurie aseguró que respaldó a
Lafaurie aseguró que respaldó a Álvaro Uribe cuando tuvo problemas con Juan Manuel Santos - crédito @JuanManSantos/X

El expresidente Juan Manuel Santos contó con el apoyo de Uribe en su candidatura al cargo más importante del país, pero años después “traicionó” a Álvaro Uribe, según Lafaurie. Además, aseguró que Santos intentó llevarlo a prisión en más de una ocasión.

No porque no haya hecho nada, porque hay mucha gente que terminó presa sin tampoco haber hecho nada, sino porque, no sé, me protegió el Espíritu Santo (...). Me mantuve firme, eh, coherente, dando esa batalla”, señaló el esposo de la senadora Cabal en la entrevista.

Así puede recibir 10 millones

Colombia vs. Venezuela - EN

Gobierno Petro podría violar la

James Rodríguez, la MLS y

Dos soldados del Ejército resultaron

Vicky Berrío lloró desconsolada tras

Presidente de la Federación Colombiana

