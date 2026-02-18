Juanes anuncia su ‘World Tour 2026’ con más de 50 conciertos internacionales: esta es la fecha en la que estará en Colombia

‘Juanes World Tour 2026’ recorrerá América, Europa y traerá una nueva producción - crédito cortesía Juanes

El cantante colombiano Juanes anunció el 18 de febrero el lanzamiento de su gira internacional Juanes World Tour 2026.

El recorrido incluirá más de 50 presentaciones en diversos países y ofrecerá una nueva producción inspirada en su próximo álbum, JuanesTeban.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El artista, ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy y reconocido por Billboard como “El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI”, presentará tanto sus grandes éxitos como material inédito durante los conciertos.

La gira abarcará escenarios en América Latina, Europa y Norteamérica e incluirá conciertos en México (Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí), una fecha especial en Madrid —donde las entradas ya se encuentran agotadas— y un regreso a Bogotá, con un espectáculo programado para el 20 de noviembre en el Movistar Arena.

Con una producción inspirada en ‘JuanesTeban’, Juanes emprenderá una gira mundial en 2026 que incluye más de 50 conciertos. El cantante paisa estará en Bogotá en noviembre del 2026 - crédito cortesía Juanes

Los shows también pasarán por festivales de renombre como Viña del Mar, Vive Latino y otros eventos internacionales. En total, Juanes realizará 29 conciertos en arenas y teatros de Norteamérica.

Según el comunicado oficial, el espectáculo presentará una propuesta visual y musical renovada, “diseñada para profundizar en el concepto de dualidad que define tanto las canciones como la estética de JuanesTeban”. El álbum, coproducido junto a Nico Cotton, explora la dualidad entre la luz y la oscuridad, la cumbia y el rock, y combina letras optimistas con momentos de vulnerabilidad emocional.

La venta de boletos para el ‘Juanes World Tour 2026’ ya está disponible a través del sitio oficial del artista y, mientras que para Colombia, estarán disponibles a través de Tu Boleta.

Juanes, reconocido como una de las figuras más influyentes del rock y pop latino, presentó su nueva gira ‘World Tour 2026’. El recorrido global incluirá más de medio centenar de fechas y una producción inspirada en su próximo álbum, ‘JuanesTeban’ - crédito cortesía Juanes

En paralelo al anuncio de la gira, se confirmó que Juanes recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria el 19 de febrero, además de estar nominado en dos categorías adicionales este año: Artista Pop Masculino del Año y Canción Pop/Rock del Año por Una Noche Contigo. Con estas menciones, suma ya 48 nominaciones a lo largo de su carrera.

Juanes presenta su disco más extenso y personal:

Juanes confirmó recientemente el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, titulado JuanesTeban, disponible en plataformas digitales a partir del 6 de marzo. El anuncio se realizó a través de un video en sus redes sociales y en colaboración con Spotify, donde el artista compartió detalles sobre el concepto y la inspiración detrás de este nuevo trabajo. “Dualidad, cumbia, rock, introspección y mucho más. NUEVO ÁLBUM ‘JuanesTeban’ · 6 DE MARZO ¡Pre-guarda ya!”, escribió el cantante en su publicación.

El anuncio se hizo de manera conjunta entre Juanes y Spotify - crédito @vivalatino/Instagram

Desde 2025, Juanes ha venido adelantando fragmentos y sencillos de esta producción, destacando que el tono del álbum sería más optimista que su trabajo anterior, ‘Vida Cotidiana’, lanzado en 2022 e influido por las experiencias vividas durante la pandemia. El primer sencillo, Una Noche Contigo, estrenado en abril de 2025, fue descrito por el propio artista como una canción que “evoca esas vibraciones vintage y románticas que tanto me gustan, algo que siempre he encontrado en José José, Juan Gabriel y The Beatles, y que me ha inspirado profundamente”.

A este lanzamiento le siguió “Cuando estamos tú y yo”, presentada en julio de 2025. Juanes explicó que para esta canción se inspiró en la manera de componer de los Beatles, comenzando con el estribillo y el título en la primera estrofa. El tema adoptó la estructura de una power balada y rápidamente se convirtió en una de sus piezas favoritas para interpretar en vivo.

En diciembre de 2025, el cantante lanzó “Muérdeme”, una cumbia con influencias pop y guitarras vintage, en la que colaboró con Bomba Estéreo. Sobre esta colaboración, Juanes expresó: “Me encanta lo que hace Bomba Estéreo y creo que ella le ha dado un toque muy especial a esta canción, así que espero que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola”, refiriéndose a la participación de Li Saumet en la grabación.

El adelanto más reciente, Hagamos Que, fue publicado el 22 de enero. Se trata de una canción que, según el comunicado de prensa, “es luminosa y habla de quedar cautivado por una belleza que rivaliza con las grandes obras de arte”. El video del sencillo fue filmado en escenarios naturales de Costa Rica, y el propio Juanes compartió imágenes detrás de cámaras, bromeando sobre la apariencia irreal del resultado final.

Con el anuncio, en plataformas digitales se dio a conocer la portada de 'JuanEsteban' - crédito Universal Music

JuanesTeban ya se encuentra disponible para preguardar en Spotify y contará con 16 canciones, consolidándose como el disco más extenso en la trayectoria del músico colombiano.

Aunque aún no se han revelado todos los títulos de las canciones, Juanes destacó en un comunicado de Universal Music el espíritu del proyecto: “Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad. Es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida”.